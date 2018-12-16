QuickTime Alternative — видео-кодек для воспроизведения на компьютере QuickTime-медиафайлов. Данный программный продукт призван частично заменить функционал мультимедиа-проигрывателя QuickTime Player, позволяя воспроизводить мультимедиа некоторых традиционных для данного плеера форматов.

QuickTime Alternative: что это за программа?

Программа QuickTime Alternative не является самостоятельным медиаплеером, а устанавливается на компьютер в качестве видео-плагина со встроенными кодеками, позволяющими другим мультимедиа-проигрывателям воспроизводить видео в форматах MOV, QT и других. Кроме того, кодек также может быть встроен в интернет-браузер, что позволит просматривать прямо на веб-страницах онлайн-видео форматов, разработанных специально для владельцев Apple-устройств или пользователей полнофункционального QuickTime Player.

В качестве вспомогательных компонентов в QuickTime Alternative включены:

Основной программный контент — QuickTime-кодеки.

Media Player Classic. Просто и мощный мультимедиа-проигрыватель. Плеер устанавливается на компьютер с заранее интегрированными QuickTime-кодеками.

Отдельный внешний фильтр CoreAVC для установленного на компьютере проигрывателя Media Player Classic.

Фильтры QuickTime DirectShow, позволяющие воспроизводить QuickTime-медиа любыми другими имеющимися на компьютере медиа-плеерами.

Плагин QuickTime для браузеров Internet Explorer, Firefox, Opera, Mozilla, Chrome и Netscape, обеспечивающий возможность просмотра онлайн-видео соответствующих форматов в окне перечисленных интернет-проводников.

И некоторые другие программные компоненты.

Не смотря на исполнение QuickTime Alternative в виде плагина, программа все же имеет простенький пользовательский интерфейс (переведен на русский язык) для изменения основных настроек.

Программный продукт может быть установлен на компьютере под управлением Windows XP и более поздней версии. Поддерживаются системы разрядностью 32 и 64 бит.