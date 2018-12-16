Программа Qmmp разработана как альтернатива плееру XMMS. Благодаря использованию Qt-библиотеки есть версии для различных дистрибутивов Linux, FreeBSD и для Windows (x86 и x64). Интерфейс переведен на различные языки, включая русский. Программа распространяется полностью бесплатно, исходный код также открыт для скачивания.

Плеер Qmmp

Интерфейс оформлен аналогично другим аудиоплеерам. В основном окне указаны детали воспроизводимого аудио и размещены кнопки управления проигрыванием. Модуль эквалайзера позволяет корректировать звучание, убавляя или добавляя выбранные части спектра. В плейлисте отображаются файлы, добавленные в очередь на воспроизведение.

Из особенностей есть добавление композиций при помощи командной строки, что позволяет использовать скриптовые команды для формирования плейлиста. Визуально плеер напоминает Qmmp или Winamp 2, причем совместим с обложками от обеих этих программ — за счет этого его можно настраивать в широких пределах.

Qmmp поддерживает различные форматы звуковых файлов, включая популярный mp3 (а также mpeg 1/2),открытый OGG, формат аудио дисков, WMA, MIDI и многие другие. Для улучшения звучания можно активировать различные эффекты, например, расширения стереобазы или постепенного перехода одного трека в другой. Кроме того плеер поддерживает сторонние плагины, за счет которых можно дополнительно расширить его возможности.

Приложение Qmmp умеет работать с различными системами вывода звучания. К примеру, на Windows возможно использование как WaveOut, так и DirectSound, а для Linux поддерживается популярный вариант ALSA. Плеер также умеет создавать различные типы визуализации. Для управления можно использовать как интерфейс программы, так и назначенные по умолчанию или добавленные пользователем комбинации клавиш.