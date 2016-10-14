SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Ocenaudio

В данном списке представлены программы для замены Ocenaudio. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ocenaudio, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

Audacity
Audacity

Версия 4.0.1

Программа для записи звука и редактирования аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (10)
MAGIX Music Maker
MAGIX Music Maker

Версия 2024

Программа для создания музыки

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (23)
XRECODE3
XRECODE3

Версия 1.136

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
АудиоМАСТЕР
АудиоМАСТЕР

Версия 3.35

Программа для создания и редактирования аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
MediaHuman Audio Converter
MediaHuman Audio Converter

Версия 1.9.8

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
MediaCoder
MediaCoder

Версия 0.8.63

Программа для конвертирования аудио и видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Free Audio Editor
Free Audio Editor

Версия 9.0.4

Многофункциональная программа для редактирования аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Free Audio Dub
Free Audio Dub

Версия 1.7.9.908

Музыкальный редактор

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Nero WaveEditor
Nero WaveEditor

Версия 12.0.12000

Аудиоредактор и запись музыки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)