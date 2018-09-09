SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Дом-3D

В данном списке представлены программы для замены Дом-3D. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Дом-3D, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Sweet Home 3D
Sweet Home 3D

Версия 7.5

Программа для 3D-моделирования помещений

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (14)
SketchUp Make
SketchUp Make

Версия 23.1.340

Программа для 3D-моделирования

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (38)
Chief Architect
Chief Architect

Версия X11 (21.3.1.1)

Программа для 2D/3D-проектирования и дизайна зданий, ландшафта и интерьеров

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (16)
HouseCreator
HouseCreator

Версия 3.0.188

Программа для 3D-проектирования домов из бруса, СИП-панелей, каркаса

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (35)
Visicon (Визикон)
Visicon (Визикон)

Версия 1.3

Программа для 3D-проектирования дизайна интерьеров

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Астрон Дизайн 3D
Астрон Дизайн 3D

Версия 3.0.0.26

Программа для моделирования интерфейсов помещений

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (26)