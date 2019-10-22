Visicon (Визикон) — программа для создания дизайнерских проектов помещений различного типа (спальни, кабинеты, гостиные, офисы и т.д.), а также планировки/перепланировки домов, квартир, небольших административных зданий, кафе, ресторанов и прочих подобных объектов.

Приложение платное (включая урезанную ознакомительную версию, которая продается по символической цене в 149 руб.). Программа Visicon (Визикон) поддерживает русский язык, подходит для компьютеров под управлением 32 и 64-битных версиях Windows XP, Vista, 7,8, 8.1 и 10.

Функции программы Visicon (Визикон)

Программа Visicon (Визикон) предоставляет пользователю возможность виртуальной планировки квартиры, дома, офиса и т.д. с последующим созданием дизайн-проекта помещений (или одного помещения без предварительной планировки), как в 2D, так и в 3D пространстве. Работать с приложением довольно просто. Алгоритм взаимодействия пользователя с Visicon (Визикон) следующий:

Создание проекта помещения, т.е. построение внешних стен по заданным параметрам. Если целью ставится планировка здания, пользователю достаточно воспользоваться инструментами создания межкомнатных перегородок.

Из встроенной библиотеки в проект добавляются (размещаются в виртуальном помещении) 3D-модели разнообразных объектов: окна, двери, мебель, инженерные сооружения и т.д. (все доступные модели для удобства разбиты на категории). Предусмотрена возможность изменения параметров добавляемых объектов.

Выбор текстуры для тех 3D-объектов, в которых такая возможность предусмотрена.

По завершению процесса создания дизайн-проекта его можно будет сохранить в 3D или 2D (чертеж либо фотография с любого ракурса) виде.

Библиотека 3D-моделей в программе Visicon

В последней версии программы Visicon (Визикон) библиотека 3D-моделей располагает следующими категориями объектов:

Строительные конструкции — окна, двери, лестницы, балконы и разнообразные геометрические примитивы (вертикальные/горизонтальные плоскости, конусы, пирамиды, шары и т.д.).

Набор объектов для проектирования дизайна офисных, кухонных, ванных/уборных, гостиных и жилых помещений — различная мебель, бытовая техника, предметы интерьера (декор), полки, стеллажи, рояли и многое другое.

А также различные аксессуары для обустройства помещений — электротехника (телевизоры, вентиляторы и т.д.), осветительные приборы (все виды), элементы систем отопления (камины, батареи и др.).

Таким образом, в программе Визикон можно моделировать полноценные жилые и нежилые помещения или, к примеру, выставочные стенды.

Функционал Про-версии Visicon (Визикон)

Сразу отметим, что в ознакомительной версии большая часть 3D-объектов не доступна для использования в проектах (можно добавлять лишь 2-4 объекта из одной категории). В Про-версии Visicon не только разблокированы все модели, но и присутствуют следующие дополнительные функции:

Автоматическое создание сметы на строительные/ремонтные работы с указанием цен на материалы, мебель, декор и т.д. вручную.

Возможность расширения библиотеки 3D-моделей и текстур для путем их импорта из файлов (продаются на сайте разработчиков программы).

Возможность создания собственных 3D-моделей из параметрических объектов (геометрических примитивов) и их сохранения в библиотеке с целью использования в следующих дизайн-проектах.

Модуль замощения поверхностей плиткой, параметры (ширина, высота и т.п.) которой настраиваются вручную. Ко всему прочему, предусмотрена возможность загрузки собственной текстуры для плитки. Также в задачу модуля входит расчет стоимости использованных материалов.

Стоимость Про-версии Visicon (Визикон)

На момент написания обзора расширенная профессиональная версия программы Visicon (Визикон) имела стоимость в 1400 руб. Цены на дополнительные 3D-объекты на официальном сайте программы не представлены (стоит полагать, что цены договорные).