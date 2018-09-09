Программа Астрон Дизайн 3D (Astron Design 3D) предназначена для трехмерного моделирования интерьеров различных помещений в квартирах и домах — спальных комнат, гостиных, прихожих, кухонь, домашних библиотек и кабинетов. Приложение разработано компанией по производству мебели Astron, и все доступные модели мебели в базе данных программы — реально существующая продукция мебельной фабрики (однако в программе можно оперировать и множеством других атрибутов жилых помещений).

Возможности программы Астрон Дизайн 3D

Для запуска программы Астрон Дизайн 3D сразу после ее установки потребуется выполнить регистрацию. Она абсолютно бесплатная, пользователю нужно лишь ввести свои ФИО и электронный адрес, куда будет отправлен код активации (он понадобится для продолжения работы с приложением). По завершению регистрации программой будет предложено настройка габаритных размеров моделируемого помещения, выбор видов напольного покрытия, стен и потолка. После этого можно сразу же приступать к моделированию.

В базу данных приложения Astron Design 3D включены:

Десятки наименований корпусной мебели и фурнитура к ней: кровати, комоды, шкафы, столы, диваны и т.д. Мебелью с открывающимися элементами — например, выдвижными шкафчиками — можно открывать и закрывать, что позволит рассчитать занимаемое ею пространство в помещении. Также немало внимание уделено мебельной фурнитуре. К примеру, пользователь может даже подбирать ручки к выдвижным элементам мебели.

Различные бытовые предметы (антураж): телевизоры, аудиосистемы, осветительные приборы, всевозможные настенные элементы — розетки и выключатели, картины, карты мира, часы, светильники или даже кондиционеры. Антураж не производится на мебельной фабрике Astron. Он необходим для создания максимально естественной обстановки в моделируемых помещениях.

Двери и окна, количество, расположение и размер которых могут быть изменены пользователем в любой момент.

И другое.

О любом добавляемом в рабочее пространство модуле можно посмотреть подробную информацию, выбрать цвет, настроить элементы декорации и выполнить ряд других действий.

Программа Астрон Дизайн 3D достаточно проста в управлении. От пользователя требуется лишь выбрать нужный элемент из базы модулей, добавить его в помещение, а затем расположить на свое усмотрение. Для точного расположения мебели и антуража предусмотрена графическая линейка, указывающая расстояние между предметами и стенами. Это поможет пользователю максимально точно распределить всю доступную площадь помещения.

Созданное помещение можно вращать во все стороны, перемещаться в любую точку, что позволит внимательно осмотреть интерьер с любого ракурса. Также имеется возможность создания двумерных чертежей помещения.

Ввиду того, что программа Астрон Дизайн 3D создана компанией по производству мебели, в ней указываются цены на ее продукцию. База данных приложения самостоятельно обновляется через интернет, вместе с этим обновляются и цены на мебель. При необходимости пользователи смогут осуществить заказ мебели, заполнив соответствующую форму.

Тем не менее, приложение Astron Design 3D можно использовать вообще в любых целях. Например, если появилась необходимость в перестановке мебели в помещении, при помощи программы можно заранее сделать это и затем наглядно увидеть, как будет выглядеть комната.

Системные требования

Программа Astron Design 3D способна запуститься на любом современном компьютере, независимо от его технических характеристик. Единственное требование — наличие операционной системы Windows XP (или выше) и установленные драйверы на видеокарту. Также потребуется доступ в интернет для первой активации приложения. Интерфейс программы доступен на русском и английском языке.