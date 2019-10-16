Программы для создания проектов домов, квартир и офисов

В недавнем прошлом на создание проектов вообще любых зданий тратилось очень много времени, т.к. все приходилось делать вручную при помощи карандашей, линеек и циркулей. Благодаря компьютерам все эти орудия труда ушли в прошлое. Сегодня для создания проектов (типовых) домов и тем более внутренних убранств квартир и офисов даже не требуются глубокие познания в соответствующих областях науки. Все уже давно рассчитано за нас разработчиками специализированных программ. Рассмотрим функциональные возможности наиболее популярных приложений этого класса.
Дом-3D
- Платная программа (цена лицензионной версии: $15)
Дом-3D — одна из самых простых в использовании программ, предназначенная для трехмерного проектирования любых типов небольших зданий и создании дизайна интерьеров помещений. Приложение платное, но разработчики позволили использовать его без функциональных ограничений в течение 30 дней, чего более чем достаточно для создания несложных проектов. Софт работает на Windows 7, 8 или 10 (32/64 бит), есть перевод на русский язык.
Программа Дом-3D предоставляет весь необходимый инструментарий как для создания строительных проектов, так и проектирования интерьеров помещений. Но не стоит ожидать от этого приложения слишком многого — все выполняемые в ней операции проектирования носят, скорее, визуальный характер, помогая пользователю определиться с внешним видом будущего дома или обновляемым интерьером квартиры, офиса и т.д.
В приложении Дом-3D можно:
- Проектировать внешние стены одноэтажных и многоэтажных (как правило, не более 3) домов, а также внутренние перегородки с возможностью выбора вариантов облицовки.
- Создавать чертежи внутренней планировки зданий со всеми необходимыми условными обозначениями.
- Виртуально устанавливать различные типы дверей, окон и крыш (плоские, скатные и т.п.), подгоняя под конкретный случай размер, форму и другие параметры данных объектов.
- Моделировать полы, виртуально применяя разнообразные варианты покрытий.
- Создавать дизайн интерьеров путем расстановки в помещениях мебели (столы, шкафы, бытовая/офисная электротехника, диваны и т.п.) и инженерных конструкций (лестницы, перила и прочее).
В программе предусмотрен весь необходимый редакторский функционал для работы с трехмерными объектами: масштабирование, группировка, послойная обработка, вывод перспективное/прямоугольное проецирование объектов и т.д.
Chief Architect
Платная программа
А это уже более мощная программа, позволяющая не только создавать трехмерные проекты зданий и интерьеров, но и обладающая базовым функционалом систем автоматизированного проектирования (CAD). Chief Architect работает исключительно в 64-битных версиях ОС Windows 7, 8, 10 и требует минимум 4 ГБ оперативной памяти и 1 ГБ видеопамяти. Русский язык не поддерживается.
Программа Chief Architect обладает довольно широким набором функций, при помощи которых пользователи могут создавать проекты жилых и небольших коммерческих зданий. По походу реализации проекта приложение автоматически генерирует список использующихся в проектируемом здании строительных материалов, что позволяет впоследствии быстро получить смету на его строительство. Кроме того, в программе Chief Architect предусмотрены отдельные модули для подготовки строительной документации (детализированные чертежи зданий, план размещения объекта на строительном участке с учетом возвышенностей на местности и т.д.).
Мощный инструментарий проектировщика/дизайнера, предусмотренный в Chief Architect, позволяет в сжатые сроки создавать типовые проекты зданий по имеющимся в базе программы многочисленным шаблонам. В приложении также доступно немалое количество готовых моделей крыш, лестниц, окон, дверей, стен, полов и всех остальных конструктивных элементов зданий. При помощи Chief Architect можно виртуально подбирать и строительные материалы (дерево, кирпич, металл и т.д.) для различных конструкций, применять разнообразные дизайнерские и архитектурные решения.
Программу Chief Architect можно использовать и для создания дизайн-проектов интерьеров любых помещений. В базе данных приложения заложено большое количество 3D-моделей разнообразной бытовой и офисной мебели, а также элементов декора.
Над любыми создаваемыми пользователем вручную или добавляемые из базы данных программы трехмерными объектами пользователь получает полный контроль. И речь не только о возможности масштабирования, перемещения и прочими стандартными действиями над 3D-объектами, а еще и о возможности их тонкого редактирования. Т.е. если пользователя, к примеру, не устраивает радиус кривизны верхнего элемента оконного проема, его всегда можно подогнать под свой вкус, используя соответствующие инструменты.
Стоимость и версии программы Chief Architect
Программа Chief Architect распространяется в нескольких редакциях, отличных по функциональным возможностям и цене. На момент написания обзора существовали следующие версии приложения:
- Chief Architect For Schools: $95 в первый год использования и $45/год — в последующие.
- Chief Architect For Schools: $95/год.
- Chief Architect Interiors: $199/мес. или $2,195 за пожизненную лицензию.
- Chief Architect Premier: $199/мес. или $2,995 за пожизненную лицензию
HouseCreator
Платная программа
В плане проектирования внешнего вида домов и небольших зданий программа HouseCreator напоминает Дом-3D, однако основной упор здесь сделан моделирование строений из СИП-панелей, бруса/бревна и каркасных конструкций. В HouseCreator отсутствует инструментарий для создания дизайна интерьеров помещений, зато имеются функции для подготовки всевозможной отчетной документации. Программа подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32/64 бит). Русский язык поддерживается.
Актуальность программы HouseCreator объясняется тем, что в настоящее время большинство (из недорогих) загородных домов/коттеджей/дач/хозяйственных построек/пристроек возводится при использовании бревен, брусьев, каркасных конструкций и современных СИП-панелей. И проектирование таких строений в двумерном и трехмерном пространствах — основное предназначение HouseCreator.
И здесь сразу стоит отметить, что данное приложение имеет несколько самостоятельных версий, отличающихся как раз по типу проектируемых в них домах:
- HouseCreator 3.0 (Брус/Бревно). Данная редакция программы подходит для проектирования строений не только из строганного и оцилиндрованного бревна, клееного, профилированного и двойного бруса, а также лафета.
- HouseCreator+ 1.1 (Каркас). Проектирование строений из каркасных конструкций.
- HouseCreator+ 1.1 (СИП). Проектирование домов из СИП-панелей.
Все названные редакции программы HouseCreator обладают примерно одинаковыми функциональными возможностями (отличие составляет тип строительного материала). Так, в приложении присутствуют инструменты для:
- Проектирования ленточного и плиточного фундамента зданий с автоматической/ручной расстановкой закладной доски.
- Редактирования сруба: проектирование стен, расстановка лестниц, столбов, дверных/оконных/пустых проемов, а также выполнение различных операций с полубревном.
- Проектирование перекрытий: расстановка балок и напольного покрытия с возможностью изменения уровня перекрытия.
- Проектирование крыш: ручное/контурное/шаблонное построение кровельного покрытия, расстановка стропил, коньков, ендовых балок, добавление выпусков и изменение наклона плоскости крыши.
- Создание чертежей в автоматическом и ручном (самостоятельное проставление размеров и условных обозначений) режиме с возможность экспорта в PDF и DXF-файлы.
- Подбор текстур для элементов дома с целью визуальной имитации использования разных типов стройматериалов (цвета, фактура дерева/панелей, кровля и т.д.). Набор текстур зависит от используемой версии программы HouseCreator.
- Инструменты для раскроя стройматериалов. Также зависит от используемой редакции программы. Если это, к примеру, HouseCreator+ 1.1 (СИП), программа позволяет настраивать зазоры межу СИП-панелями, производить расчет пиломатериала под их установку, устанавливать панели в прямом и шахматном порядке и т.д.
- Подготовка различной строительной документации: спецификация с учетом строительных материалов и план (развертка) стен/перекрытий/крыши/фундамента, расчет стоек и перемычек, планировка этажей и др.
Все перечисленное — не полный набор функциональных возможностей HouseCreator.
Цена программы HouseCreator
Стоимость лицензии HouseCreator зависит от версии программы. На момент написания статьи разработчиком были установлены следующие цены:
- HouseCreator 3.0 (Брус/Бревно) — 60 тыс. р.
- HouseCreator+ 1.1 (Каркас) — 70 тыс. р.
- HouseCreator+ 1.1 (СИП) — 70 тыс. р.
FloorPlan 3D
Платная программа
Несмотря на то, что программа FloorPlan 3D довольно давно (с 2012 года) не обновлялась, она по-прежнему остается актуальной и отлично справляется со своими основными задачами — проектирование некрупных зданий, планировка/перепланировка квартир, домов, офисов и т.д., дизайн любых помещений, ландшафтный дизайн и прочее. Ко всему прочему, программа FloorPlan 3D не требует для работы мощного компьютера, запускается в операционных системах Windows XP и выше (32/64 бит), проста в управлении, поддерживает русский язык.
В программе FloorPlan 3D предусмотрено все необходимое, как для создания полноценных проектов зданий, так и для их визуального оформления снаружи и внутри (все это, конечно, в трехмерном пространстве):
- Проектирование одноэтажных и многоэтажных зданий любой конфигурации.
- Наличие готовых типовых проектов домов и квартир, любой из которых можно редактировать.
- Автоматизированные инструменты для быстрой расстановки внешних стен и межкомнатных перегородок, в т.ч. ломанных.
- Инструменты для моделирования крыш различной конфигурации.
- Автоматический расчет площадей и размеров.
- Широкий набор готовых конструктивных элементов зданий и приусадебного участка: балконы, оконные решетки, лестницы (в т.ч. винтовые), дорожки, ограждения, ворота и т.д.
- Широкий выбор 3D-моделей мебели и декоративных элементов для создания уникального дизайна помещений любого предназначения — кабинет, кухня, спальня, гостиная и т.д.
- Широкий выбор текстур для стен, кровли, полов, потолков, конструктивных элементов зданий.
- Широкие возможности 2D/3D-визуализации: перемещение в трехмерном пространстве от первого лица с возможностью управления всеми размещенными объектами, настройка освещения, создание фотореалистичных изображений c применением различных визуальных фильтров и спецэффектов, и многое другое.
- Создание сметы на строительство/ремонт/перепланировки с ручным указанием стоимости для каждого отдельного объекта, строительных материалов и т.д.
Также в программе FloorPlan 3D предусмотрена обширная база справочных материалов и обучающих инструкций.
Цена лицензии FloorPlan 3D
При всех своих технических возможностях программа FloorPlan 3D имеет довольно низкую стоимость — всего 1500р за лицензионный ключ на 3 компьютера.
Visicon (Визикон)
Платная программа
Программа от отечественного разработчика GrandSoft — Visicon — создана специально для планировки внутренней части зданий, проектирования и дизайна интерьера отдельно взятых помещений. Приложение не требовательно к мощности компьютера, для нормальной работы подойдет даже старые версии Windows, начиная с Win 98. Интерфейс программы выполнен на русском языке.
Как и аналогичные программы, Visicon предоставляет пользователю возможность управления (расстановка, масштабирование, редактирование параметров) трехмерными моделями разнообразных виртуальных объектов для планировки зданий, создания дизайн-проектов помещений и т.д. Сами разработчики Visicon приводят следующую информацию о предназначение своего продукта:
- Быстрое (несколько минут) создание дизайн-проектов любых типов помещений и внутренняя планировка зданий при использовании специального «Мастера проектов».
- Расстановка мебели, бытовой/офисной техники, инженерных конструкций, декоративных элементов в помещениях, для чего в базу программы заложена большая библиотека трехмерных моделей названных объектов.
- Возможность выбора в виртуально среде различных материалов и цветовых решений для стен, полов, потолка, мебели, конструкций и т.д.
- Экспорт проектов в различные объемные (3D) и плоские (2D) форматы изображений.
- Составление сметы на реализацию созданного дизайн-проекта с перечислением всех использованных объектов и материалов.
Существует две основные версии приложения Visicon — обычная и ПРО (Pro). Перечисленные выше функциональные возможности относятся к штатной версии программы. В Visicon Pro имеются дополнительные функции:
- Возможность создания собственных 3D-объектов на основе доступных параметрических объектов различной формы и геометрии. Их затем можно сохранить в базе для использования в любых других проектах.
- Виртуальная отделка стен и полов плиткой с возможностью загрузки собственной текстуры в виде изображения и изменения параметров стройматериала (высота, ширина, толщина и т.п.). Также предусмотрена автоматическая функция подсчета количества плиток для замощения поверхности заданной площади и подсчет стоимости для их приобретения (цена вводится вручную).
Цена лицензии Visicon
Стоимость лицензионного ключа зависит от версии программы Визикон. На момент написания статьи были установлены следующие цены на данный программный продукт:
- Обычная версия VisiCon продается по символической цене в 149 руб.
- Версия VisiCon Pro стоит 1400 руб.