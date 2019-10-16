Программы для создания проектов домов, квартир и офисов

В недавнем прошлом на создание проектов вообще любых зданий тратилось очень много времени, т.к. все приходилось делать вручную при помощи карандашей, линеек и циркулей. Благодаря компьютерам все эти орудия труда ушли в прошлое. Сегодня для создания проектов (типовых) домов и тем более внутренних убранств квартир и офисов даже не требуются глубокие познания в соответствующих областях науки. Все уже давно рассчитано за нас разработчиками специализированных программ. Рассмотрим функциональные возможности наиболее популярных приложений этого класса.

Дом-3D Платная программа (цена лицензионной версии: $15) Дом-3D — одна из самых простых в использовании программ, предназначенная для трехмерного проектирования любых типов небольших зданий и создании дизайна интерьеров помещений. Приложение платное, но разработчики позволили использовать его без функциональных ограничений в течение 30 дней, чего более чем достаточно для создания несложных проектов. Софт работает на Windows 7, 8 или 10 (32/64 бит), есть перевод на русский язык. Программа Дом-3D предоставляет весь необходимый инструментарий как для создания строительных проектов, так и проектирования интерьеров помещений. Но не стоит ожидать от этого приложения слишком многого — все выполняемые в ней операции проектирования носят, скорее, визуальный характер, помогая пользователю определиться с внешним видом будущего дома или обновляемым интерьером квартиры, офиса и т.д. В приложении Дом-3D можно: Проектировать внешние стены одноэтажных и многоэтажных (как правило, не более 3) домов, а также внутренние перегородки с возможностью выбора вариантов облицовки.

Создавать чертежи внутренней планировки зданий со всеми необходимыми условными обозначениями.

Виртуально устанавливать различные типы дверей, окон и крыш (плоские, скатные и т.п.), подгоняя под конкретный случай размер, форму и другие параметры данных объектов.

Моделировать полы, виртуально применяя разнообразные варианты покрытий.

Создавать дизайн интерьеров путем расстановки в помещениях мебели (столы, шкафы, бытовая/офисная электротехника, диваны и т.п.) и инженерных конструкций (лестницы, перила и прочее). В программе предусмотрен весь необходимый редакторский функционал для работы с трехмерными объектами: масштабирование, группировка, послойная обработка, вывод перспективное/прямоугольное проецирование объектов и т.д.

Chief Architect Платная программа А это уже более мощная программа , позволяющая не только создавать трехмерные проекты зданий и интерьеров, но и обладающая базовым функционалом систем автоматизированного проектирования (CAD). Chief Architect работает исключительно в 64-битных версиях ОС Windows 7, 8, 10 и требует минимум 4 ГБ оперативной памяти и 1 ГБ видеопамяти. Русский язык не поддерживается. Программа Chief Architect обладает довольно широким набором функций, при помощи которых пользователи могут создавать проекты жилых и небольших коммерческих зданий. По походу реализации проекта приложение автоматически генерирует список использующихся в проектируемом здании строительных материалов, что позволяет впоследствии быстро получить смету на его строительство. Кроме того, в программе Chief Architect предусмотрены отдельные модули для подготовки строительной документации (детализированные чертежи зданий, план размещения объекта на строительном участке с учетом возвышенностей на местности и т.д.). Мощный инструментарий проектировщика/дизайнера, предусмотренный в Chief Architect, позволяет в сжатые сроки создавать типовые проекты зданий по имеющимся в базе программы многочисленным шаблонам. В приложении также доступно немалое количество готовых моделей крыш, лестниц, окон, дверей, стен, полов и всех остальных конструктивных элементов зданий. При помощи Chief Architect можно виртуально подбирать и строительные материалы (дерево, кирпич, металл и т.д.) для различных конструкций, применять разнообразные дизайнерские и архитектурные решения. Программу Chief Architect можно использовать и для создания дизайн-проектов интерьеров любых помещений. В базе данных приложения заложено большое количество 3D-моделей разнообразной бытовой и офисной мебели, а также элементов декора. Над любыми создаваемыми пользователем вручную или добавляемые из базы данных программы трехмерными объектами пользователь получает полный контроль. И речь не только о возможности масштабирования, перемещения и прочими стандартными действиями над 3D-объектами, а еще и о возможности их тонкого редактирования. Т.е. если пользователя, к примеру, не устраивает радиус кривизны верхнего элемента оконного проема, его всегда можно подогнать под свой вкус, используя соответствующие инструменты.

Стоимость и версии программы Chief Architect Программа Chief Architect распространяется в нескольких редакциях, отличных по функциональным возможностям и цене. На момент написания обзора существовали следующие версии приложения: Chief Architect For Schools: $95 в первый год использования и $45/год — в последующие.

Chief Architect For Schools: $95/год.

Chief Architect Interiors: $199/мес. или $2,195 за пожизненную лицензию.

Chief Architect Premier: $199/мес. или $2,995 за пожизненную лицензию

HouseCreator Платная программа В плане проектирования внешнего вида домов и небольших зданий программа HouseCreator напоминает Дом-3D, однако основной упор здесь сделан моделирование строений из СИП-панелей, бруса/бревна и каркасных конструкций. В HouseCreator отсутствует инструментарий для создания дизайна интерьеров помещений, зато имеются функции для подготовки всевозможной отчетной документации. Программа подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32/64 бит). Русский язык поддерживается. Актуальность программы HouseCreator объясняется тем, что в настоящее время большинство (из недорогих) загородных домов/коттеджей/дач/хозяйственных построек/пристроек возводится при использовании бревен, брусьев, каркасных конструкций и современных СИП-панелей. И проектирование таких строений в двумерном и трехмерном пространствах — основное предназначение HouseCreator. И здесь сразу стоит отметить, что данное приложение имеет несколько самостоятельных версий, отличающихся как раз по типу проектируемых в них домах: HouseCreator 3.0 (Брус/Бревно). Данная редакция программы подходит для проектирования строений не только из строганного и оцилиндрованного бревна, клееного, профилированного и двойного бруса, а также лафета. HouseCreator+ 1.1 (Каркас). Проектирование строений из каркасных конструкций. HouseCreator+ 1.1 (СИП). Проектирование домов из СИП-панелей. Все названные редакции программы HouseCreator обладают примерно одинаковыми функциональными возможностями (отличие составляет тип строительного материала). Так, в приложении присутствуют инструменты для: Проектирования ленточного и плиточного фундамента зданий с автоматической/ручной расстановкой закладной доски.

Редактирования сруба: проектирование стен, расстановка лестниц, столбов, дверных/оконных/пустых проемов, а также выполнение различных операций с полубревном.

Проектирование перекрытий: расстановка балок и напольного покрытия с возможностью изменения уровня перекрытия.

Проектирование крыш: ручное/контурное/шаблонное построение кровельного покрытия, расстановка стропил, коньков, ендовых балок, добавление выпусков и изменение наклона плоскости крыши.

Создание чертежей в автоматическом и ручном (самостоятельное проставление размеров и условных обозначений) режиме с возможность экспорта в PDF и DXF-файлы.

Подбор текстур для элементов дома с целью визуальной имитации использования разных типов стройматериалов (цвета, фактура дерева/панелей, кровля и т.д.). Набор текстур зависит от используемой версии программы HouseCreator.

Инструменты для раскроя стройматериалов. Также зависит от используемой редакции программы. Если это, к примеру, HouseCreator+ 1.1 (СИП), программа позволяет настраивать зазоры межу СИП-панелями, производить расчет пиломатериала под их установку, устанавливать панели в прямом и шахматном порядке и т.д.

Подготовка различной строительной документации: спецификация с учетом строительных материалов и план (развертка) стен/перекрытий/крыши/фундамента, расчет стоек и перемычек, планировка этажей и др. Все перечисленное — не полный набор функциональных возможностей HouseCreator.

Цена программы HouseCreator Стоимость лицензии HouseCreator зависит от версии программы. На момент написания статьи разработчиком были установлены следующие цены: HouseCreator 3.0 (Брус/Бревно) — 60 тыс. р.

HouseCreator+ 1.1 (Каркас) — 70 тыс. р.

HouseCreator+ 1.1 (СИП) — 70 тыс. р.

FloorPlan 3D Платная программа Несмотря на то, что программа FloorPlan 3D довольно давно (с 2012 года) не обновлялась, она по-прежнему остается актуальной и отлично справляется со своими основными задачами — проектирование некрупных зданий, планировка/перепланировка квартир, домов, офисов и т.д., дизайн любых помещений, ландшафтный дизайн и прочее. Ко всему прочему, программа FloorPlan 3D не требует для работы мощного компьютера, запускается в операционных системах Windows XP и выше (32/64 бит), проста в управлении, поддерживает русский язык. В программе FloorPlan 3D предусмотрено все необходимое, как для создания полноценных проектов зданий, так и для их визуального оформления снаружи и внутри (все это, конечно, в трехмерном пространстве): Проектирование одноэтажных и многоэтажных зданий любой конфигурации.

Наличие готовых типовых проектов домов и квартир, любой из которых можно редактировать.

Автоматизированные инструменты для быстрой расстановки внешних стен и межкомнатных перегородок, в т.ч. ломанных.

Инструменты для моделирования крыш различной конфигурации.

Автоматический расчет площадей и размеров.

Широкий набор готовых конструктивных элементов зданий и приусадебного участка: балконы, оконные решетки, лестницы (в т.ч. винтовые), дорожки, ограждения, ворота и т.д.

Широкий выбор 3D-моделей мебели и декоративных элементов для создания уникального дизайна помещений любого предназначения — кабинет, кухня, спальня, гостиная и т.д. Широкий выбор текстур для стен, кровли, полов, потолков, конструктивных элементов зданий.

Широкие возможности 2D/3D-визуализации: перемещение в трехмерном пространстве от первого лица с возможностью управления всеми размещенными объектами, настройка освещения, создание фотореалистичных изображений c применением различных визуальных фильтров и спецэффектов, и многое другое.

Создание сметы на строительство/ремонт/перепланировки с ручным указанием стоимости для каждого отдельного объекта, строительных материалов и т.д. Также в программе FloorPlan 3D предусмотрена обширная база справочных материалов и обучающих инструкций.

Цена лицензии FloorPlan 3D При всех своих технических возможностях программа FloorPlan 3D имеет довольно низкую стоимость — всего 1500р за лицензионный ключ на 3 компьютера.

Visicon (Визикон) Платная программа Программа от отечественного разработчика GrandSoft — Visicon — создана специально для планировки внутренней части зданий, проектирования и дизайна интерьера отдельно взятых помещений. Приложение не требовательно к мощности компьютера, для нормальной работы подойдет даже старые версии Windows, начиная с Win 98. Интерфейс программы выполнен на русском языке. Как и аналогичные программы, Visicon предоставляет пользователю возможность управления (расстановка, масштабирование, редактирование параметров) трехмерными моделями разнообразных виртуальных объектов для планировки зданий, создания дизайн-проектов помещений и т.д. Сами разработчики Visicon приводят следующую информацию о предназначение своего продукта: Быстрое (несколько минут) создание дизайн-проектов любых типов помещений и внутренняя планировка зданий при использовании специального «Мастера проектов».

Расстановка мебели, бытовой/офисной техники, инженерных конструкций, декоративных элементов в помещениях, для чего в базу программы заложена большая библиотека трехмерных моделей названных объектов.

Возможность выбора в виртуально среде различных материалов и цветовых решений для стен, полов, потолка, мебели, конструкций и т.д.

Экспорт проектов в различные объемные (3D) и плоские (2D) форматы изображений.

Составление сметы на реализацию созданного дизайн-проекта с перечислением всех использованных объектов и материалов. Существует две основные версии приложения Visicon — обычная и ПРО (Pro). Перечисленные выше функциональные возможности относятся к штатной версии программы. В Visicon Pro имеются дополнительные функции: Возможность создания собственных 3D-объектов на основе доступных параметрических объектов различной формы и геометрии. Их затем можно сохранить в базе для использования в любых других проектах.

Виртуальная отделка стен и полов плиткой с возможностью загрузки собственной текстуры в виде изображения и изменения параметров стройматериала (высота, ширина, толщина и т.п.). Также предусмотрена автоматическая функция подсчета количества плиток для замощения поверхности заданной площади и подсчет стоимости для их приобретения (цена вводится вручную).