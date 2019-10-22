Chief Architect — профессиональная программа для проектирования зданий (жилых и административных), ландшафта, дизайна интерьеров с мощными средствами 3D-визуализации и CAD-функционалом. Для нормальной работы приложение требует достаточно мощный компьютер (4 Гб ОЗУ, 1 Гб видеопамяти, многоядерный процессор) под управлением 64-битной версии Windows 7, 8 или 10. Интерфейс выполнен на английском языке. Распространяется программа платно.

Chief Architect — мощная система проектирования, в которой сосредоточены функции для виртуального проектирования зданий и поиска архитектурных решений, дизайна интерьеров помещений, подготовки подробных чертежей, составления проектной/строительной/сметной документации.

Стоимость Chief Architect зависит от версии программы. Их две — Chief Architect Premier (2,995$) и Chief Architect Interiors (2,195$). Также можно оформить подписку на программу — 199$/мес. (обе версии).

Проектирование зданий Chief Architect

В Chief Architect предусмотрено большое число инструментов для проектирования любых элементов зданий:

Проектирование стен и внутренних перегородок любых типов и геометрии с проемами, нишами, выступами и прочими элементами. Удобство проектирования обеспечивают автоматизированные функции построения, стыковки и перемещения стен.

Инструменты для проектирования комнат и отдельных их элементов — перегородок, полов, потолков и т.д.

Отдельные инструменты для проектирования дверей и окон как самостоятельных объектов.

Инструменты для проектирования крыш любого типа и геометрии.

Проектирование фундаментов и многое другое.

Создание ландшафтного дизайна

Одно из преимуществ программы Chief Architect — возможность проектирования не только зданий, но и окружающей территории. Пользователям доступны инструменты для планировки ландшафта и виртуального облагораживания прилегающего к зданию земельного участка путем расстановки всевозможных малых архитектурных форм, растительности, ограждений и т.д.

3D-дизайн и материалы

В программу изначально встроено множество трехмерных объектов, использующихся в дизайне интерьеров — мебель, инженерные сооружения, декорации и т.п. Предусмотрены также инструменты для создания собственных объектов с возможностью применения к ним разнообразных текстур. Любые создаваемые 3D-объекты могут быть добавлены в библиотеку, затем использованы в других проектах.

Проектирование инженерных систем

В программе Chief Architect можно проектировать не только сами здания, но и инженерные системы — электроснабжение, вентиляция, трубопроводы, отопление и т.д.

По ходу работы над проектом программа Chief Architect ведет учет всего, что было использовано в проектировании/дизайне зданий/помещений. В любой момент пользователь может просмотреть список использованных строительных материалов, выполнить поиск по ним, ознакомиться с характеристиками и т.д.

CAD-инструменты

Как система автоматизированного проектирования, Chief Architect обладает следующими возможностями:

Наличие широкого спектра CAD-инструментов редактирования: точки, линии, полилинии, сплайны, дуги, геометрические фигуры, сопряжение, фаска и многое другое.

Построение 3D-примитивов, полигональных линий по заданным критериям.

Наличие большого числа готовых структурных элементов (деталей) для полов, крыш, палуб, стен и фундаментов.

Возможность создания собственных конструктивных деталей.

Отдельные инструменты для рисования дуг с возможностью выбора одного из множества методов.

Широкий набор инструментов для выполнения измерений в виртуальном пространстве, построения объектов по заданным геометрическим параметрам и многое другое.

Работа со слоями

Работа в приложении Chief Architect осуществляется с использованием слоев, каждый из которых может иметь собственное назначение и при этом являться частью одного и того же проекта. К примеру, один слой используется для проектирования системы электроснабжения, другой — дизайна интерьера, третий — построения чертежей и т.д.

3D-рендеринг и визуализация

Программа Chief Architect имеет множество инструментов для 3D-моделирования и визуализации: