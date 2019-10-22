Chief Architect — профессиональная программа для проектирования зданий (жилых и административных), ландшафта, дизайна интерьеров с мощными средствами 3D-визуализации и CAD-функционалом. Для нормальной работы приложение требует достаточно мощный компьютер (4 Гб ОЗУ, 1 Гб видеопамяти, многоядерный процессор) под управлением 64-битной версии Windows 7, 8 или 10. Интерфейс выполнен на английском языке. Распространяется программа платно.
Chief Architect — мощная система проектирования, в которой сосредоточены функции для виртуального проектирования зданий и поиска архитектурных решений, дизайна интерьеров помещений, подготовки подробных чертежей, составления проектной/строительной/сметной документации.
Стоимость Chief Architect зависит от версии программы. Их две — Chief Architect Premier (2,995$) и Chief Architect Interiors (2,195$). Также можно оформить подписку на программу — 199$/мес. (обе версии).
Проектирование зданий Chief Architect
В Chief Architect предусмотрено большое число инструментов для проектирования любых элементов зданий:
- Проектирование стен и внутренних перегородок любых типов и геометрии с проемами, нишами, выступами и прочими элементами. Удобство проектирования обеспечивают автоматизированные функции построения, стыковки и перемещения стен.
- Инструменты для проектирования комнат и отдельных их элементов — перегородок, полов, потолков и т.д.
- Отдельные инструменты для проектирования дверей и окон как самостоятельных объектов.
- Инструменты для проектирования крыш любого типа и геометрии.
- Проектирование фундаментов и многое другое.
Создание ландшафтного дизайна
Одно из преимуществ программы Chief Architect — возможность проектирования не только зданий, но и окружающей территории. Пользователям доступны инструменты для планировки ландшафта и виртуального облагораживания прилегающего к зданию земельного участка путем расстановки всевозможных малых архитектурных форм, растительности, ограждений и т.д.
3D-дизайн и материалы
В программу изначально встроено множество трехмерных объектов, использующихся в дизайне интерьеров — мебель, инженерные сооружения, декорации и т.п. Предусмотрены также инструменты для создания собственных объектов с возможностью применения к ним разнообразных текстур. Любые создаваемые 3D-объекты могут быть добавлены в библиотеку, затем использованы в других проектах.
Проектирование инженерных систем
В программе Chief Architect можно проектировать не только сами здания, но и инженерные системы — электроснабжение, вентиляция, трубопроводы, отопление и т.д.
По ходу работы над проектом программа Chief Architect ведет учет всего, что было использовано в проектировании/дизайне зданий/помещений. В любой момент пользователь может просмотреть список использованных строительных материалов, выполнить поиск по ним, ознакомиться с характеристиками и т.д.
CAD-инструменты
Как система автоматизированного проектирования, Chief Architect обладает следующими возможностями:
- Наличие широкого спектра CAD-инструментов редактирования: точки, линии, полилинии, сплайны, дуги, геометрические фигуры, сопряжение, фаска и многое другое.
- Построение 3D-примитивов, полигональных линий по заданным критериям.
- Наличие большого числа готовых структурных элементов (деталей) для полов, крыш, палуб, стен и фундаментов.
- Возможность создания собственных конструктивных деталей.
- Отдельные инструменты для рисования дуг с возможностью выбора одного из множества методов.
- Широкий набор инструментов для выполнения измерений в виртуальном пространстве, построения объектов по заданным геометрическим параметрам и многое другое.
Работа со слоями
Работа в приложении Chief Architect осуществляется с использованием слоев, каждый из которых может иметь собственное назначение и при этом являться частью одного и того же проекта. К примеру, один слой используется для проектирования системы электроснабжения, другой — дизайна интерьера, третий — построения чертежей и т.д.
3D-рендеринг и визуализация
Программа Chief Architect имеет множество инструментов для 3D-моделирования и визуализации:
- Основанная на физических принципах система рендеринга 3D, а также множество "художественных" режимов рендеринга.
- Отображение теней с возможностью настройки их интенсивности с учетом возвышенностей на местности, использование любых изображений в качестве фона, установка и настройка элементов освещения, и т.д.
- Построение поперечных сечений с возможности боковой обрезки для контроля ширины обзора.
- Автоматическое нанесение на 3D-элементы обозначений размеров, углов, аннотаций и прочей информации на основе ранее подготовленных таблиц и чертежей.
- Возможность обзора трехмерных конструкций с любого из 8 стандартных изометрических углов.
- Построение и экспорт сферических (360 градусов) представлений конструкций, подготовка Walkthrough-видеороликов (обход зданий в трехмерном пространстве) и многое другое.