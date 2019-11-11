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Sweet Home 3D

Sweet Home 3D

Программа для 3D-моделирования помещений

3,0 (14)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 7.5
Скачать 81 MB
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История изменений

Версия 7.5

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Оценки программы

3,0

14 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Sweet Home 3D

2 отзыва

Вячеслав

Да, было такое. Мне помогла переустановка драйверов видеокарты. Обновление винды (KBxxxxx) криво обновило дрова оборудования, после этого появилось черное окно.

Ольга

на месте окна 3д появилось черное окно -- программа перестала работать == я уже пробовала все -- и удалить и опять загрузить, относила в мастерскую -- ничего не помогает.Я влюбленна в эту программу, я с ней несколько лет работала, я не хочу другую -- и я осталась без программы.