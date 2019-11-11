Sweet Home 3D — мощная и одновременная простая в управлении программа, предназначенная для моделирования интерьеров помещений в двух- и трехмерном пространстве. При помощи данного приложения можно виртуально обставить небольшую комнату или рабочий кабинет, целую квартиру, дом или офис, общественные помещения (гостиничные холлы, коридоры административных зданий и т.д.), кафе, рестораны и любые другие объекты.

Используя данное приложение, можно заранее продумать планировку дома и вообще любого здания перед началом строительных работ. Программа поможет виртуально расставить мебель в помещениях, дизайнерские декорации и прочие объекты. Все это позволит застройщику наглядно увидеть будущую обстановку в помещениях, что, в свою очередь, поможет ему спланировать бюджет строительных, планировочных, отделочных работ. Также программу Sweet Home 3D рекомендуется использовать всем, кто решил взяться за капитальный ремонт своего жилого или рабочего объекта, выполнить в нем перестановку или перепланировку.

Функции программы Sweet Home 3D

В приложение Sweet Home 3D заложены 2-х и 3-мерные модели различных объектов — все существующие виды мебели, двери и окна, сантехника, бытовые инженерные сооружения (лестницы, батареи отопления, электрообогреватели и т.д.), дизайнерские конструкции, широкий спектр осветительных приборов и многое другое.

При помощи программ Sweet Home 3D можно буквально (хоть и виртуально) создать интерьер дома, офиса и другого объекта с нуля. Для этого в приложении предусмотрены все необходимые инструменты:

Создание либо добавление уже существующего плана дома, выполненного в виде чертежа. Например, в программу можно добавить готовую планировку — любое изображение, скачанное в интернете.

Создание стен и перегородок. Программа позволяет задавать все параметры стен — высоту, длину, толщину.

Добавление оконных и дверных проемов. Гибкие инструменты помогут быстро расчертить и любые параметры проемов внутри здания, а также автоматически рассчитать площадь, требуемую для беспрепятственного открытия/закрытия окон и дверей.

Добавление мебели. Сразу после создания планировки можно переходить к виртуальной расстановки мебели. В базу данных Sweet Home 3D заложено большое количество готовых трехмерных моделей различных видов мебели — от стульев и небольших столов до кроватей, стенок и т.д.

Расстановка бытовой электронной техники, инженерных сооружений. При помощи приложения можно виртуально расположить стиральную машину, телевизор, электрообогреватель, межэтажные лестницы, жалюзи и множество других видов техники и сооружений.

Освещение. Программа Sweet Home 3D позволяет смоделировать освещение в том или ином помещении. Причем это можно сделать при использовании самых различных осветительных приборов — лампы накаливания, энергосберегающие лампы и т.д. Имеется возможность виртуальной установки осветительных приборов в нужном месте — потолок, стена и т.д.

Все перечисленное — это лишь часть функциональных возможностей Sweet Home 3D. Приложение также позволяет задавать стиль оформления стен, потолков, полов и всех внутренних объектов квартиры или офиса. Готовую виртуальную модель планировки можно просмотреть со всех сторон, просто передвигая камеру обзора. Приложение позволяет импортировать планировку, как в виде цветных двухмерных, так и в виде трехмерных изображений.

Дополнительная информация и системные требования

Программ Sweet Home 3D распространяется по лицензии Freeware, т.е. это полностью бесплатное приложение без каких-либо ограничений на использование. Для работы приложения требуются минимальные аппаратные ресурсы ПК: процессор — 400 МГц, оперативная память — 256 Мб, любая видеокарта с установленными драйверами. Программа работает в любой версии Windows, начиная от Win 98 и заканчивая Win 10, разрядностью x86 и x64.