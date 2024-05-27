SketchUp (ранее Google SketchUp) — условно-бесплатная программа для 3D-моделирования относительно несложных 3D-объектов: домов и небольших строений, интерьеров помещений, мебели, малых архитектурных форм, ландшафтов, 3D-моделей для распечатки на 3D-принтере и т.п. Запуск приложения возможен только в 64-битных версиях Windows 7/8/8.1/10. Русский язык поддерживается.

Функции программы SketchUp

Создание 3D-объектов в программе SketchUp по большей части осуществляется с помощью простых геометрических фигур (однако функционал 3D-редактора можно несколько расширить). В базовые возможности приложения SketchUp относятся:

Черчение прямых и рисование произвольных линий.

Черчение различных типов дуг: обычные дуги, дуги по двум и/или трем точкам, а также сектора.

Черчение основных геометрических фигур: прямоугольники, круги и многоугольники.

Инструмент «Заливка» для окрашивания поверхностей в обычные цвета либо при использовании заранее подготовленных текстур (можно создавать самостоятельно либо загружать в виде изображений). Инструмент «Заливка» имеет довольно много настраиваемых параметров.

«Выдавливание поверхности» для создания выпуклых и/или вогнутых поверхностей.

«Секущая плоскость» позволяет представить 3D-объект в разрезе в любом выбранном месте.

«Смещение» для создания увеличенных/уменьшенных копий любых плоских объектов.

«Рулетка» для измерения условного расстояния между двумя точками и рисования направляющих линий.

Стандартные операции с трехмерными объектами и навигации по 3D-сцене: перемещение, поворот, масштабирование, вращение сцены относительно выбранной точки и др.

Наличие инструментов для обработки сплошных поверхностей: перекрытие, объединение, вычитание, обрезка и разделение.

Создание 2D и 3D-надписей/выносок в любом месте 3D-сцены.

Возможность совмещения 2D/3D-сцен с фотографиями (любыми изображениями вообще).

Наличие встроенной онлайн-библиотеки с готовыми 3D-моделями. Библиотеку можно пополнять и своими моделями.

Расширение функционала SketchUp

Базовых функций 3D-редактора SketchUp достаточно для проектирования несложных трехмерных объектов. При необходимости в программу можно добавить множество дополнительных инструментов (можно скачать из самой программы, воспользовавшись соответствующей функцией, либо импортировать из внешнего файла, скачанного из других источников).

Расширений (плагинов) для SketchUp довольно много (как платных, так и бесплатных). Приведем лишь некоторые категории плагинов, доступных для установки:

Анимационные плагины для создания несложной анимации на основе созданных 3D-моделей (например, анимация прогулки по дому).

Специализированные расширения для создания архитектурных объектов/форм (по большей части это тонко настраиваемые и уже готовые для размещения на сцену 3D-объекты — лестницы, заборы, шкафы и т.п.). Сюда же можно отнести расширения, представляющие собой 3D-шаблоны интерьеров помещений, ландшафта и многого другого.

Плагины пост-обработки и рендеринга 3D-объектов (например, отбрасывание теней от объектов или создание фотореалистичных изображений (скриншотов) всей 3D-сцены).

Плагины для вывода 3D-объектов на печать через 3D-принтеры (служат для оптимизации 3D-моделей для возможности их последующей распечатки).

Специализированные плагины для быстрого создания дизайна интерьеров спален, кухонь, прихожих и т.д.

Ограничения бесплатной версии SketchUp

Для использования программы SketchUp потребуется создать учетную запись на официальном сайте, а затем оформить подходящую подписку. Полностью бесплатная версия приложения работает только в браузере (веб-версия) и имеет ограничения на импорт/экспорт 3D-моделей, установку расширений (здесь их вообще нет) и др.

Для использования программы на компьютере требуется оформление подписки с ежемесячной/ежегодной оплатой.

Как русифицировать Sketchup Make и сделать русский язык?

В настоящее время программа Sketchup Make доступна на русском языке. Если вы используете старую версию приложения, то русифицировать ее — лишняя трата времени, проще скачать с официального сайта (ссылка — https://www.sketchup.com/download/all) дистрибутив Sketchup Make с русскоязычным интерфейсом.

Как пользоваться программой Sketchup Make?

Sketchup Make представляет собой 3D-редактор, позволяющий при помощи простых инструментов создавать относительно несложные трехмерные объекты. Чтобы начать пользоваться приложением, достаточно лишь базовых навыков в 3D-моделировании. Таких знаний, как для более развитых 3D-редакторов (например, 3ds Max), тут не нужно.

Sketchup Make можно использовать и как обычную Windows-программу, и как веб-приложение, т.е. из браузера. Данная программа распространяется по условно-бесплатной модели, и та версия, что доступна бесплатно, как раз и является онлайн-приложением.

Для использования веб-версии Sketchup Make:

Создайте учетную запись на официальном сайте.

Зайдите на страницу с прайс-листом Sketchup Make.

Во вкладке «Для личного использования» в блоке «SketchUp Бесплатно» нажмите на кнопку «Регистрация» — веб-версия приложения запустится через несколько секунд/минут.

Для использования десктопной версии SketchUp Make:

Скачайте установщик Sketchup с данной страницы.

Установите и запустите программу.

При первом запуске потребуется ввести данные учетной записи — логин и пароль, полученные при регистрации.

Скетчап (SketchUp Make) не запускается после установки

Наиболее частым виновником возникновения ошибок при запуске Скетчап является графическая карта (видеокарта) и/или программное обеспечение (драйверы, 3D-ускорители), отвечающее за ее работу. Но существуют и другие причины неполадки — начинать устранять проблему лучше именно с них:

Проверьте, соответствует ли компьютер минимальным системным требованиям SketchUp Make: 64-битная (x64) ОС Windows 7 или выше, 1 ГГц процессор, 4 Гб ОЗУ, видеокарта с 512 Мб памяти. Кроме того, на компьютере должна быть присутствовать платформа .NET Framework версии 4.5.2 или выше.

SketchUp Make не работает (по крайней мере, сразу после установки) без доступа в интернет. Если ваш компьютер подключен к сети, возможно, что антивирус или фаервол (брандмауэр) блокирует доступ Скетчап к интернету. На официальном сайте SketchUp заявлено, что фаервол «The Norton Internet Security 2005» точно блокирует выход программы в сеть. В качестве решения указано, что достаточно обновить данный брандмауэр до версии «2006» или выше. В случае с другими фаерволами — нужно создать правило, разрешающее Скетчап выход в сеть. Если программа блокируется антивирусом — добавляем ее в список исключений.

При запуске Скетчап может возникнуть довольно редкая ошибка, связанная с системным временем: «SketchUp can't be started because your system clock has been set back» (SketchUp не может быть запущен, потому что системные часы были переведены назад). Решение: установка действительной даты и времени на компьютере. Если часы сбиваются при каждом выключении/перезагрузке ПК, проверьте BIOS-батарейку (CMOS) — возможно, ее нужно заменить.

Если после обновления драйвера видеокарты, Скетчап стал зависать сразу после запуска, попробуйте запустить программу при помощи SKP-файла проекта, ранее созданного в SketchUp.

Если Скетчап не запускается по вине видеокарты, вы увидите одно из следующих сообщений об ошибке:

«Аппаратное ускорение не поддерживается или отключено в вашей графической карте».

«Версия OpenGL вашей графической карты… Для SketchUp требуется графическая карта с поддержкой OpenGL 3.0…»

«Тесты, которые проверяли возможности вашей графической карты, потерпели неудачу»

Все эти три ошибки возникают либо из-за несоответствия видеокарты системным требованиям SketchUp, либо из-за некорректной настройки или повреждения файлов драйвера видеоадаптера. Скачайте и установите последнюю версию драйвера. Если у вас уже установлена актуальная версия ПО, удалите драйвер и установите его повторно, чтобы исключить из списка причин неполадки некорректные настройки или повреждение/отсутствие файлов.

Отдельно отметим проблему запуска SketchUp на ноутбуках, укомплектованных двумя — интегрированной и дискретной — видеокартами. В подобных случаях система может указать программе, чтобы она использовала встроенную (интегрированную) видеокарту. Для решения этой проблемы в настройках драйвера видеокарты нужно указать, что SketchUp является 3D-приложением, использующим графическое ускорения. На примере драйвера NVIDIA:

Откройте «Панель управления NVIDIA» (значок панели можно найти в трее либо в контекстном меню, открывающемся при правом клике на пустом месте рабочего стола)

В разделе «Параметры 3D» откройте подраздел «Управление параметрами 3D».

В центре окна откройте вкладку «Программные настройки».

В блоке «1. Выберите программу для настройки» откройте выпадающий список и выберите в нем «SketchUp Make». Если пункт отсутствует, нажмите кнопку «Добавить» и укажите путь до исполнимого EXE-файла SketchUp.

В блоке «2. Укажите настройки для этой программы» найдите элемент «CUDA — графические процессоры», раскройте список напротив и выберите в нем «Использовать эти ГП» (под надписью должно присутствовать название вашей видеокарты).

Нажмите «ОК», затем «Применить».

Скетчап не подключается к интернету (SketchUp не видит интернет) — что делать?

Для проверки купленной подписки и работы некоторых функций SketchUp Make требуется доступ в интернет. Если программа не может установить связь с сетью, первым делом рекомендуем проверить настройки вашего файервола (брандмауэра, сетевого экрана) — возможно, SketchUp Make находится в списке программ, для которых доступ в интернет заблокирован. Если вы не используете сторонние фаерволы, проверьте параметры системного «Брандмауэра Windows»:

Перейдите: Панель управления > Система и безопасность > Брандмауэр Защитника Windows.

Кликните слева по элементу «Разрешение взаимодействия с приложением…», затем в центре нажмите на кнопку «Изменить параметры».

Найдите ниже в списке программ «SketchUp Make» и установите две галочки напротив ее названия (если значок отсутствует, нажмите «Разрешить другое приложение…» и укажите путь до EXE-файла программы SketchUp Make).

Неполадки с подключением SketchUp Make к интернету могут быть вызваны проблемами, связанными с системной функцией кэширования DNS-адресов. Для их устранения можно попробовать очистить кэш DNS:

Найдите в меню «Пуск» программу «Командная строка» или «cmd», кликните по ее значку правой кнопкой мыши и выберите «Запуск от имени администратора».

В открывшееся окно командной строки впишите/скопируйте без кавычек команду «ipconfig /flushdns», затем нажмите «Enter».

Еще одна причина неисправности — на компьютере закрыты сетевые TCP-порты, использующиеся программой SketchUp Make для передачи данных. Речь идет о портах 80, 8080, 443, 5053 и 50530. Они могут блокироваться все тем же «Брандмауэром Защитника Windows», сторонним фаерволом или антивирусом со встроенным сетевым экраном. Также порты могут быть перекрыты на маршрутизаторе (роутере) системным администратором. Если порты заблокированы в штатном фаерволе Windows, их можно открыть следующим образом:

Запустите командную строку Windows от имени администратора по инструкции выше.

Чтобы открыть, например, 80-й TCP-порт для всех входящих соединений, скопируйте и вставьте в командную строку следующую команду (затем нажмите Enter):

netsh advfirewall firewall add rule dir=in action=allow protocol=tcp localport=80 name=”Открыть TCP-80”

А сразу после — вставьте команду на открытие 80-го порта для исходящих соединений:

netsh advfirewall firewall add rule dir=out action=allow protocol=tcp localport=80 name=”Открыть TCP-80”

Выполните эту команду для остальных портов — 8080, 443, 5053 и 50530. Чтобы открыть их для входящих соединений после «dir=» впишите «in», а для исходящих — «out». Параметр «name=» — на ваше усмотрение.

При запуске и во время работы программа SketchUp Make проверяет доступность подключения к интернету путем отправки сетевых запросов на определенный IP-адрес или сайт. Вполне возможно, что именно этот IP-адрес/сайт заблокирован на вашем компьютере, в вашей компьютерной сети или вовсе во всей стране. В этом случае может помочь ручная смена адреса, куда будет обращаться SketchUp Make для тестирования интернет-соединения:

Откройте любую папку или «Проводник Windows», скопируйте в адресную строку — %localappdata% — нажмите Enter (копировать вместе с «%»).

Далее последовательно переходите по папкам: SketchUp > SketchUp 2019 > SketchUp. Вместо «2019» может быть указан другой год/версия программы.

В последней папке найдите файл «PrivatePreferences.json». Его следует открыть в любой текстовом редакторе (правый клик по файлу, затем «Открыть с помощью»).

Открыв файл, найдите в нем строку « "OnlineTestURL": "" ».

». Между двумя последними кавычками вставьте адрес любого сайта вместе с «http://» , например — «https://www.softsalad.ru/». В итоге должно получится:

"OnlineTestURL": " https://www.softsalad.ru/"

Сохраните файл «PrivatePreferences.json» и попробуйте запустить SketchUp Make.

И последнее — попробуйте полностью сбросить сетевые настройки операционной системы, для чего выполните в командной строке, запущенную от имени администратора, следующую команду:

netsh winsock reset

Как копировать объекты в SketchUp Make?

Помимо стандартного однократного копирования объектов («Ctrl + C» > «Ctrl + V»), в Скетчап предусмотрено еще два способа. Оба они позволяют создать одну или множество копий копируемого объекта.

Первый способ — создание нужного количества копий по любой из осей X, Y или Z:

Нажмите клавишу «M» (английская раскладка).

Кликните по точке перемещения объекта и удерживайте кнопку мыши нажатой.

Зажмите клавишу «Ctrl» (вместе с мышью).

Немного сдвиньте копируемый объект по любой из осей — так программа поймет, в какую именно сторону объект будет скопирован.

В отобразившееся поле впишите цифрами с клавиатуры расстояние, которое будет установлено между оригинальным и копируемым объектом.

Нажмите на клавиатуре английскую «X», затем впишите в текстовое поле нужное количество копий.

Нажмите Enter: SketchUp создаст одну или указанное количество копий объекта.

Второй способ — копирование с распределением объектов вдоль линии:

Нажмите английскую «M».

Кликните и удерживайте мышкой за точку перемещения объекта.

Нажмите «Ctrl».

Перетяните объект в конечную точку линии, затем установите его, используя привязку по крайней точке.

Нажмите на клавиатуре «/».

В отобразившееся поле впишите количество копий и нажмите Enter: Скетчап создаст указанное количество копий, равномерно распределив их между оригиналом и последней копией.

Если вас не устроил результат или вы хотите изменить количество копий, ничего удалять не нужно — просто нажмите «/» и введите новое число.