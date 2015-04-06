Программа для проектирования дизайна FloorPlan 3D. Программа подойдет как для выполнения сложных трехмерных проектов в строительстве и архитектуре, так и для домашних нужд, например, ремонта или перепланировки. Интерфейс программы Флорплан прост и понятен, он на русском языке и содержит множество вспомогательных инструментов.

Согласитесь, услуги хорошего дизайнера стоят недешево, да и вряд ли получится объяснить свой замысел так же четко, как вы себе его представляете. Без достаточного опыта самому нарисовать весь проект тоже будет сложно, поэтому программа Флорплан будет для вас просто незаменима.

Ведь с ее помощью можно создать великолепную 3D-модель помещения или здания, легко и безошибочно посчитать, сколько потребуется обоев, краски или плитки. Далее остается расставить мебель, которой в каталоге более чем достаточно, - и проект готов! Программа также пригодится, если вы хотите создать сад своей мечты.

Если же вы сомневаетесь в своих дизайнерских способностях, воспользуйтесь уже готовыми вариантами, созданными настоящими профессионалами своего дела.