КОМПАС-3D — отечественная трехмерная система автоматизированного проектирования (САПР), выпускается в нескольких редакциях, отличающихся функционалом и областью применения. Все профессиональные редакции программы являются платными (существуют и бесплатные редакции), подходят для установки на ПК под управлением Windows 7 SP1, 8/8.1 и 10 (существуют отдельные версии для систем разрядностью 32-бит и 64-бит), интерфейс выполнен на русском языке.

На данной странице можно скачать бесплатную редакцию КОМПАС-3D LT ТОЛЬКО для домашнего использования и обучения.

Особенности КОМПАС-3D

Все редакции САПР КОМПАС-3D являются ассоциативными системами трехмерного моделирования. Т.е. при внесении изменений в любой 3D-объект или 2D-чертеж автоматически вносятся изменения в объект, связанный (ассоциированный) с ним. При этом программа также просчитывает и автоматически вносит изменения в надписи (выноски) к чертежам, обозначающие различные параметры объекта — размер, масса и т.п.

Кроме построения и управления трехмерными моделями, программы КОМПАС-3D также способны автоматически подготавливать проектно-конструкторскую документацию в полном соответствии со стандартами ЕСКД (Единая система конструкторской документации) и СПДС (Система проектной документации для строительства).

Еще одна важная особенность данной САПР — возможность автоматически ассоциировать 3D-объекты и чертежи со спецификациями. В этом режиме работы при внесении изменений в спецификацию автоматически изменяются связанные с ними модели/чертежи либо наоборот.

Функциональные возможности КОМПАС-3D

Набор функций КОМПАС-3D зависит от конкретной редакции программы. Рассмотрим, к примеру, функциональные возможности специальных редакций КОМПАС-3D, использующихся в области машино- и приборостроения. Системы этого семейства предоставляют широкий инструментарий для проектирования изделий любой степени сложности. Поддерживаются все распространенные методы проектирования, включая нисходящее проектирование, методы «сверху вниз» и «снизу вверх».

Твердотельное проектирование

Классическое проектирование, подходящее для моделирования корпусов, втулок, кронштейнов и прочих цельных изделий, использующихся в приборо- и машиностроении. Основной набор функций в твердотельном проектировании связан с операциями виртуального выдавливания и вращения объектов.

Проектирование листовых изделий

Листовые изделия широко востребованы, как в машиностроении, так и приборостроении. Функциональные возможности КОМПАС-3D не только позволяют создавать подобные изделия любой сложности, но и автоматически получать их развертку. Пользователю доступно множество инструментов для формирования в листовых изделиях сгибов, подсечек, вырезов, буртиков, обечаек и т.д.

Проектирование сложных поверхностей

КОМПАС-3D предоставляет множество функций по поверхностному моделированию, что позволяет моделировать детали со сколь угодно сложной геометрией. Нет разницы в том, что конкретно требуется проектировщику — эргономика или обтекаемость — для решения любой задачи в программе найдется подходящий инструмент. В КОМПАС-3D включены функции для проектирования поверхностей любой сложности с применением техники выдавливания, вращения и кинематики, построения по точкам, сечениям, сетям кривых, пластам точек и т.д.

Моделирование конкретных типов изделий машиностроения

В редакцию КОМПАС-3D для машиностроения могут быть включены дополнительные модули (приложения), предназначенные для решения узкого спектра задач. Например:

Приложение «Механика». Инструментарий для моделирования широкого спектра механических изделий — от небольших механизмов (например, пружины или муфты) до самостоятельных агрегатов (трансмиссии, редукторы и т.д.).

Приложение «Оборудование». Обеспечивает функционалом для проектирования сложных гидро/пневмосистем, инженерно-технических коммуникаций, разнообразного технологического оборудования, а также металлоконструкций, трубопроводов, мачт и др.

Другие редакции КОМПАС-3D

Машиностроение и приборостроение — не единственные области применения САПР КОМПАС-3D. Существуют и другие редакции программы, включая: