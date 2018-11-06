SoftSalad СОФТСАЛАТ
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КОМПАС-3D

КОМПАС-3D

3D-САПР (трехмерная система автоматизированного проектирования)

2,8 (90)
Оценок пока нет
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Актуальная версия v18
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История изменений

Версия v18

Оценки программы

2,8

90 оценок Оценок пока нет

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