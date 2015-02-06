SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги SketchUp Make

В данном списке представлены программы для замены SketchUp Make. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на SketchUp Make, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 20 программ

Daz 3D
Daz 3D

Версия 4.24.0.3

Программа для работы с 3D-моделями

Оценок пока нет
Poser
Poser

Версия 13.3.1041

Программа для 3D-моделирования

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
Sweet Home 3D
Sweet Home 3D

Версия 7.5

Программа для 3D-моделирования помещений

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (14)
Sketch3D
Sketch3D

Версия 1.0.1.0

Программа для создания 3D-дизайна дома и интерьера

Оценок пока нет
K3-Мебель
K3-Мебель

Версия 8.1

Программа для проектирования корпусной мебели

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (71)
Planoplan
Planoplan

Версия 2.8.6

Программа для разработки дизайна интерьеров

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (13)
bCAD Мебель
bCAD Мебель

Версия 4.1.1428

САПР для моделирования мебельной продукции

Рейтинг 1,9 из 5 1,9 (7)
Chief Architect
Chief Architect

Версия X11 (21.3.1.1)

Программа для 2D/3D-проектирования и дизайна зданий, ландшафта и интерьеров

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (16)
Дом-3D
Дом-3D

Версия 2018.1

Программа для проектирования дома и дизайна интерьеров

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (49)
Visicon (Визикон)
Visicon (Визикон)

Версия 1.3

Программа для 3D-проектирования дизайна интерьеров

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
HouseCreator
HouseCreator

Версия 3.0.188

Программа для 3D-проектирования домов из бруса, СИП-панелей, каркаса

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (35)
КОМПАС-3D
КОМПАС-3D

Версия v18

3D-САПР (трехмерная система автоматизированного проектирования)

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (90)
KitchenDraw
KitchenDraw

Версия 6.5

Программа для 3D-проектирования кухонных и других типов помещений

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (11)
FloorPlan 3D
FloorPlan 3D

Версия 12

Программа для ландшафтного дизайна

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (95)
SolidWorks Premium
SolidWorks Premium

Версия 1

Комплексное решение для 3D дизайна.

Оценок пока нет
AutoCAD 2014
AutoCAD 2014

Версия 1.0

AutoCAD 2014 – это больше, чем проектирование

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (16)
nanoCAD free

Версия 5.1

Бесплатная САПР программа

Оценок пока нет
SolidWorks Standard

Версия 1

Гибридное параметрическое моделирование.

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (2)
Дизайн Студия 3D 2010

Версия 1.0

Необходимые средства конструирования.

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (5)
SolidWorks Professional

Версия 1

SolidWorks Professional

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)