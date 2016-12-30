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K3-Мебель

K3-Мебель

Программа для проектирования корпусной мебели

2,5 (71)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 8.1
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История изменений

Версия 8.1

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Оценки программы

2,5

71 оценка Оценок пока нет

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Отзывы о K3-Мебель

1 отзыв

brownie

в архиве ознакомительная версия "К3-мебель фасад". бесполезно. не рекомендую