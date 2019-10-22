HouseCreator — семейство программ для проектирования домов и некрупных зданий различного назначения. Существует 3 версии приложения, в каждой из них моделирование зданий осуществляется с применением разных строительных материалов (брус/бревно, каркас и СИП-панели). Также различается стоимость программ.

Все версии HouseCreator имеют примерно одинаковый функционал и технические требования к компьютеру (32/64 бит Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10). Русский язык поддерживается.

Проектирование в программе HouseCreator

В плане проектирования зданий программа HouseCreator предоставляет пользователю следующие возможности:

Проектирование фундамента

Приложение HouseCreator имеет инструментарий для разработки 2D/3D-проектов фундаментов трех основных типов: ленточных, монолитных (цельных) и свайных (железобетонных и винтовых). Кроме того, имеется возможность проектирования (расстановка на строительном участке) закладной доски для заливки поверхностных фундаментов, если речь идет о строительстве (проектировании) некапитальных строений, заборов и т.п.

Проектирование стен

Процесс проектирование стен зданий в HouseCreator отличается в зависимости от конкретной версии программы. Но в любом случае приложение предлагает пользователю тонко определить спецификацию материала, из которого сооружается здание. Если это, к примеру, бревно или брус, можно задать радиус, определить параметры торцов (скос, тип шипа/паза, вырез и др.), нагелей и т.д. В случае с СИП программа позволяет не только вручную задать их размер, но и расстояние между отдельными панелями. Также программа HouseCreator способна автоматически конструировать стены и внутренние перегородки требуемых размеров в зависимости от габаритных параметров (задается пользователем) бревен, брусьев, СИП-панелей.

Конечно, при проектировании стен также возможно добавление оконных и дверных проемов, внутренних и наружных лестниц.

Проектирование полов и межэтажных перекрытий

Особенность проектирования данных конструктивных элементов зданий в программе HouseCreator в том, что она способна делать это в полуавтоматическом режиме. При помощи соответствующих инструментов пользователь определяет геометрию конструкции (т.е. чертит ее), задает параметры — материал, толщина, уровень (высота) от фундамента или предыдущего перекрытия, все остальное программа делает сама.

Проектирование крыши

Приложение HouseCreator предлагает довольно мощный инструментарий для проектирования крыш. Опуская все функциональные возможности, отметим только то, что в программе можно спроектировать крышу со сколь угодно сложной геометрией. Здесь имеются и заранее подготовленные разработчиками шаблоны чертежей различных типов крыш — односкатных, двухскатных, вальмовых, полувальмовых, мансардных и т.д. Пользователю достаточно определить габаритные и геометрические параметры конструкции, все остальное программа сделает сама.

3D-визуализация и отчеты

Все, что было выполнено в виде двумерного чертежа, программа HouseCreator способна представить в трехмерном пространстве. Пользователь сможет легко перемещаться в любую точку строительного участка, осматривая спроектированное здание снаружи и изнутри.

В дополнение ко всему прочему в программе HouseCreator предусмотрен отдельный модуль, автоматически заносящий в таблицу перечень всех использованных в проекте строительных материалов, их спецификацию, стоимость и т.д.

Версии программы HouseCreator и их стоимость

Существует 3 версии программы HouseCreator (цены на момент написания обзора):

HouseCreator 3.0 (Брус/Бревно). Проектирование зданий из бруса или бревна. Для ознакомления с возможностями программы разработчики бесплатно предоставляют именно эту версию (скачать можно на этой странице). Стоимость лицензии — 70 тыс. руб. HouseCreator+ 1.1 (Каркас). Проектирование каркасных (дерево и металл) домов и сооружений. Стоимость лицензии — 80 тыс. руб.

HouseCreator+ 1.1 (СИП). Проектирование зданий из СИП — структурных изолированных панелей. Стоимость лицензии — 80 тыс. руб.