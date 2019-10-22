HouseCreator — семейство программ для проектирования домов и некрупных зданий различного назначения. Существует 3 версии приложения, в каждой из них моделирование зданий осуществляется с применением разных строительных материалов (брус/бревно, каркас и СИП-панели). Также различается стоимость программ.
Все версии HouseCreator имеют примерно одинаковый функционал и технические требования к компьютеру (32/64 бит Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10). Русский язык поддерживается.
Проектирование в программе HouseCreator
В плане проектирования зданий программа HouseCreator предоставляет пользователю следующие возможности:
- Проектирование фундамента
Приложение HouseCreator имеет инструментарий для разработки 2D/3D-проектов фундаментов трех основных типов: ленточных, монолитных (цельных) и свайных (железобетонных и винтовых). Кроме того, имеется возможность проектирования (расстановка на строительном участке) закладной доски для заливки поверхностных фундаментов, если речь идет о строительстве (проектировании) некапитальных строений, заборов и т.п.
- Проектирование стен
Процесс проектирование стен зданий в HouseCreator отличается в зависимости от конкретной версии программы. Но в любом случае приложение предлагает пользователю тонко определить спецификацию материала, из которого сооружается здание. Если это, к примеру, бревно или брус, можно задать радиус, определить параметры торцов (скос, тип шипа/паза, вырез и др.), нагелей и т.д. В случае с СИП программа позволяет не только вручную задать их размер, но и расстояние между отдельными панелями. Также программа HouseCreator способна автоматически конструировать стены и внутренние перегородки требуемых размеров в зависимости от габаритных параметров (задается пользователем) бревен, брусьев, СИП-панелей.
Конечно, при проектировании стен также возможно добавление оконных и дверных проемов, внутренних и наружных лестниц.
- Проектирование полов и межэтажных перекрытий
Особенность проектирования данных конструктивных элементов зданий в программе HouseCreator в том, что она способна делать это в полуавтоматическом режиме. При помощи соответствующих инструментов пользователь определяет геометрию конструкции (т.е. чертит ее), задает параметры — материал, толщина, уровень (высота) от фундамента или предыдущего перекрытия, все остальное программа делает сама.
- Проектирование крыши
Приложение HouseCreator предлагает довольно мощный инструментарий для проектирования крыш. Опуская все функциональные возможности, отметим только то, что в программе можно спроектировать крышу со сколь угодно сложной геометрией. Здесь имеются и заранее подготовленные разработчиками шаблоны чертежей различных типов крыш — односкатных, двухскатных, вальмовых, полувальмовых, мансардных и т.д. Пользователю достаточно определить габаритные и геометрические параметры конструкции, все остальное программа сделает сама.
3D-визуализация и отчеты
Все, что было выполнено в виде двумерного чертежа, программа HouseCreator способна представить в трехмерном пространстве. Пользователь сможет легко перемещаться в любую точку строительного участка, осматривая спроектированное здание снаружи и изнутри.
В дополнение ко всему прочему в программе HouseCreator предусмотрен отдельный модуль, автоматически заносящий в таблицу перечень всех использованных в проекте строительных материалов, их спецификацию, стоимость и т.д.
Версии программы HouseCreator и их стоимость
Существует 3 версии программы HouseCreator (цены на момент написания обзора):
- HouseCreator 3.0 (Брус/Бревно). Проектирование зданий из бруса или бревна. Для ознакомления с возможностями программы разработчики бесплатно предоставляют именно эту версию (скачать можно на этой странице). Стоимость лицензии — 70 тыс. руб.
- HouseCreator+ 1.1 (Каркас). Проектирование каркасных (дерево и металл) домов и сооружений. Стоимость лицензии — 80 тыс. руб.
HouseCreator+ 1.1 (СИП). Проектирование зданий из СИП — структурных изолированных панелей. Стоимость лицензии — 80 тыс. руб.