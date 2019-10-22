Дом-3D — программа для 3D-моделирования и проектирования зданий и ландшафта, планировки/перепланировки и создания дизайн-проектов любых типов помещений. Приложение платное с возможностью бесплатного использования в течение 30 дней с момента установки. Программа не требовательна к компьютеру — для запуска подойдет ПК под управлением Windows XP и выше (32-bit/64-bit). Интерфейс переведен на русский язык.

Проектирование дома в программе Дом-3D

Программа Дом-3D рассчитана на пользователей без навыков в проектировании и связанными с этим науками — для создания простых трехмерных моделей домов и помещений достаточно научиться обращаться с основным набором инструментов. Тем не менее, в приложении Дом-3D имеется широкий функционал для архитекторов, позволяющий манипулировать с кривыми, плоскостями, телами и прочими объектами, как в 2D, так и в 3D пространстве.

Инструменты для 3D-проектирования/моделирования зданий

Для этих целей в программе Дом-3D предусмотрен следующий набор инструментов:

Создание сплошных стен и стен с проемами под окна и двери с возможностью настройки всех геометрических параметров, автоматической стыковкой под заданным углом и т.д.

Построение арок и проемов в стенах/полах/потолках различной конфигурации.

Создание цельных, модульных (L/U) и радиусных (винтовых) лестниц с настраиваемым количеством, высотой и шириной ступенек.

Создание собственного дизайна окон и дверей любой конфигурации.

Проектирование крыш с возможностью выбора готовых вариантов (2/4-скатные, пирамидальные, с/без мансарды, люкарны и др.) либо задания их геометрии и параметров в ручном режиме.

Создание колонн и плинтусов.

Создание поверхностей, замощенных керамической плиткой, с возможностью установки геометрических параметров последних вручную.

Создание перил, заборов и ограждений любой конфигурации с возможностью выбора одного из многочисленных вариантов дизайна.

Создание напольных и подвесных шкафов, шкафов с выдвижными ящиками, столов и другой мебели.

Применение к 3D-объектам разнообразных текстур (дерево, кирпич, металл, бетонные блоки и т.д.).

Построение трехмерных вариантов планировки на основе импортированной 2D-планировки, в качестве которой могут служить любые изображения, скачанные из интернета.

Отдельно отметим возможность импорта в программу Дом-3D трехмерных моделей мебели, декоративных предметов, бытовой техники и много другого. Все доступные дополнительные объекты для дизайна интерьера помещений можно скачать с официального сайта приложения Дом-3D.

Инструменты для создания 3D-объектов

В программе Дом-3D предусмотрено большое количество инструментов, при помощи которых можно с нуля создавать трехмерные объекты различной геометрии и конфигурации для их последующего использования в проектах зданий, дизайне интерьера, ландшафта и т.д. Например:

Разнообразные инструменты для построения прямых/кривых линий и плоскостей любой геометрии.

Автоматические функции построения пересечений плоскостей, линий, поверхностей, тел и т.д.

Широкий набор инструментов для построения поверхностей любой геометрии.

Построение тел различной конфигурации: от правильных геометрических объемных фигур до тел вращения, сложных профилей и т.д.

Другими словами, в программе Дом-3D пользователи могут создавать собственные трехмерные модели со сколь угодно сложной геометрией. Это может быть мебель, трубопровод, сантехника, разнообразные архитектурные сооружения и многое другое.

Цена программы Дом-3D

Одно из преимуществ программы Дом-3D — дешевизна. На момент написанию обзора стоимость лицензии Дом-3D на один компьютер составляла $15 (около 1000 руб.).