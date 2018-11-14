SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги TDSSKiller

В данном списке представлены программы для замены TDSSKiller. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на TDSSKiller, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

Adlice Protect
Adlice Protect

Версия 16.8.0.0

Антивирус со встроенным искуственным интеллектом

Оценок пока нет
SpyHunter
SpyHunter

Версия 5.22

Программа для поиска и удаления врусов и вредоносного ПО

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
HiJackThis Fork
HiJackThis Fork

Версия 3.2.0.1

HiJackThis Fork — программа для исправления неправильных настроек Windows и поиска вирусов на ПК

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
AdwCleaner
AdwCleaner

Версия 4.5.26

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
ComboFix
ComboFix

Версия 19.11.4.1

Программа для поиска и удаления вредоносного ПО

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Zemana AntiMalware
Zemana AntiMalware

Версия 3.2.28

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)
Antivirus Removal Tool
Antivirus Removal Tool

Версия 2022.08

Программа для полного удаления антивирусов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
AVZ
AVZ

Версия 4.46

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (5)
RogueKiller
RogueKiller

Версия 13.0.9

Программа для обнаружения и уничтожения вирусов с компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)