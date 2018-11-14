RogueKiller — англоязычная программа для поиска и удаления угроз в виде троянов, руткитов и червей. Она найдет и проведет очистку найденных угроз. Версии антивирусной утилиты доступны для операционных систем Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista и XP (32 и 64 бит).

На данный момент программа поддерживается под другим названием — Adlice Protect.

Roguekiller Anti Malware

Функциональные возможности программы заключаются в обнаружении и удалении вирусных программ, в том числе и руткитов. Антивирусный сканер RogueKiller не только удаляет, но и восстанавливает поврежденные вредоносным кодом файлы.

Бесплатная версия программы может выполнять в полном объеме все функции, отвечающие за безопасность ПК. Платные версии понадобятся только профессионалам, так как обладают более тонкими настройками и возможностью удаленного использования.

RogueKiller восстанавливает поврежденные файлы HOSTS, DNS, прокси сервера, нейтрализует неполадки в WMI и все те последствия заражения, которые так или иначе связаны с сетью. Программа может удалять и вредоносные MBR, а также осуществлять перехваты SSDT, Shadow SSDT, IRP Hook и Inline hook.

Особенности антивирусного сканера RogueKiller на этом не ограничиваются. Он отыскивает вирусы даже в элементах автозагрузки и планировщике задач, чего большинство антивирусов сделать не могут.

Функции и возможности RogueKiller

Эвритическое сканирование, которое подразумевает обнаружение даже тех вирусов, которые не внесены в антивирусные базы;

Восстановление поврежденных библиотек DLL;

Нейтрализация всех ссылок и ярлыков, использующихся вирусами;

Завершение процессов и остановка любых служб;

Блокировка всех функций вируса, способных скрывать его в системе.

Версии RogueKiller

Дополнительные функции, которые расширяют возможности программы, предоставляются разработчиком платно. Версия Personal будет стоить 19 долларов в год. Самый дорогой вариант программы под названием Technician обойдется в 50 долларов ежегодно.