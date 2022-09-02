Antivirus Removal Tool — программа для «чистого» удаления антивирусов, которые ранее использовались на компьютере и были удалены штатным деинсталлятором. Это бесплатная утилита, не требующая установки. Подходит для компьютеров под управлением операционных систем Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Antivirus Removal Tool?

Основное и единственное предназначение утилиты Antivirus Removal Tool — «чистое» удаление антивирусных программ с компьютера. Под «чистым» понимается удаление таким образом, что после завершения данного процесса на диске не останется никаких следов пребывания антивируса на компьютера, а именно — файлов, драйверов, служб и записей в системной реестре.

Для чего это нужно? Дело в том, что штатный деинсталлятор антивирусной программы (тот, что запускается пользователем вручную из папки установки антивируса либо из системного окна «Программы и компоненты»/«Приложения и возможности») далеко не всегда справляется со своей задачей. Т.е. после такого удаления на компьютере могут оставаться файлы антивируса, установленные им службы и/или драйверы, записи в реестре. Это может привести не только к снижению производительности работы системы (ввиду накопления мусора на диске или в реестре, запуска более ненужных служб и т.д.), но и к ошибкам при установке нового антивируса (установка может прерваться, т.к. установщик ошибочно выявит наличие другой антивирусной программы).

Таким образом, Antivirus Removal Tool нужна для:

Устранения конфликтов между удаленным и новым антивирусом (остаточные файлы старого антивируса могут восприниматься новым как потенциальная угроза).

Принудительного удаления антивирусной программы в случаях, когда не получается запустить штатный деинсталлятор либо возникают ошибки в процессе его работы.

Удаления драйверов виртуальных устройств, которые были созданы антивирусом и более не используются системой.

Оптимизации работы операционной системы за счет удаления ошибочных/мусорных записей в реестре, установленных служб, созданных заданий в «Планировщике задач» и т.д.

Пара слов о том, как происходит «чистое» удаление антивирусов. Утилита Antivirus Removal Tool, по сути, является пакетом/комплексом/сборником деинсталляторов антивирусных программ, предоставляемых их разработчиками. Например, в пакете присутствует деинсталлятор программных продуктов от Лаборатории Касперского — «KAVRemover Tool», который имеет аналогичное предназначение, что и Antivirus Removal Tool, только работает он исключительно с программами от «Kaspersky Lab».

На момент написания обзора в Antivirus Removal Tool присутствовали деинсталляторы 30-ти антивирусов и узкоспециализированных программ для поиска и удаления вредоносного ПО.

Как пользоваться программой Antivirus Removal Tool?

Программа Antivirus Removal Tool предельно проста в использовании. Сразу после запуска утилиты нужно воспользоваться функцией сканирования компьютера, которая отобразит список установленных или уже удаленных (но не полностью) антивирусов. Далее останется только запустить предложенный утилитой Antivirus Removal Tool деинсталлятор и продолжить удаление уже в нем, следуя инструкциям на экране.