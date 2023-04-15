Kaspersky Virus Removal Tool — программа для удаления вирусов с компьютеров под управлением Windows. Данный софт не является полноценным антивирусом, т.к. он не обеспечивает защиту от вредоносных файлов в режиме реального времени. Однако программа имеет все необходимые инструменты для сканирования файлов, хранящихся на жестком диске или внешних носителях, с обнаружения в них вредоносного кода и последующего лечения или уничтожения (если лечение невозможно).

Программа полностью бесплатна для использования, интерфейс выполнен на русском языке. Сразу после установки рекомендуется (если программа выдает соответствующее сообщение) обновить антивирусную базу данных, для чего потребуется доступ в интернет.

Как пользоваться Kaspersky Virus Removal Tool?

Программа Kaspersky Virus Removal Tool является портативной версией сканирующего модуля антивирусной система Kaspersky Antivirus. Т.е. это отдельный инструмент, "вырезанный" из антивируса и настроенный таким образом, что его можно запускать на любом компьютере. Основные функциональные возможности Kaspersky Virus Removal Tool следующие:

Сканирование файлов на жестком диске и съемных носителях, включая их загрузочные разделы, а также данные, загруженные в оперативную память. Первоначально программа предлагает сканирование ОЗУ, объектов автозапуска, системный раздел и его загрузочные сектора. Перейдя в настройки, пользователь сможет самостоятельно добавить/исключить объекты сканирования.

Полный комплекс действий над обнаруженными угрозами: лечение (удаление вредоносного кода с сохранением файла), удаление (уничтожение зараженного файла) и размещение их в карантине (изоляция файлов от остальных данных).

Предоставление пользователю выбора действия над обнаруженной угрозой (все перечисленное в предыдущем пункте, но в ручном режиме).

Составление отчета о проделанных операциях.

Примечательно, что Kaspersky Virus Removal Tool не требует установки для своей работы. Т.е. инструмент для удаления вирусов можно запускать прямо с диска или флешки. Это очень удобно при необходимости сканирования зараженных компьютеров, на которые невозможно установить полноценную антивирусную систему, т.к. этого не позволяют сделать вредоносные программы.

Режим углубленного сканирования

Инструмент удаления вирусов Kaspersky Virus Removal Tool может быть запущен в режиме глубокого сканирования компьютера. Основное отличие данного режима — возможность сканирования системных файлов, запускающихся при старте операционной системы (в обычном режиме сканирования программа может упустить вирусы, которым удалось глубоко внедриться в систему).

Для запуска глубокой проверки нужно выполнить следующие действия:

Поместите исполнимый файл программы Kaspersky Virus Removal Tool в корень любого раздела жесткого диска или, например, на флешку.

Запустить «Консоль Windows». Нажмите на клавиатуре «Win + R» и впишите в отрывшееся окно команду «cmd», после чего нажмите «ОК».

Скопируйте в консоль команду «F:\KVRT.exe -freboot» (без кавычек). Вместо символа «F» следует использовать букву раздела винчестера или флешки, куда была скопирована программа.

Нажмите клавишу «Enter», после чего компьютер перезагрузится.

Сразу после включения запустится Kaspersky Virus Removal Tool.

Согласитесь с лицензионными требованиями и выполните сканирование компьютера.

Совместимость с Windows

Программа Kaspersky Virus Removal Tool может работать на компьютерах с ОС Windows версии XP (SP2) или выше, а также на серверных ОС Windows, начиная с версии 2003 и выше. Поддерживается системы 32 bit и 64 bit.