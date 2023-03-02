SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Antivirus Removal Tool

В данном списке представлены программы для замены Antivirus Removal Tool. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Antivirus Removal Tool, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

SpyHunter
SpyHunter

Версия 5.22

Программа для поиска и удаления врусов и вредоносного ПО

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
HiJackThis Fork
HiJackThis Fork

Версия 3.2.0.1

HiJackThis Fork — программа для исправления неправильных настроек Windows и поиска вирусов на ПК

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
AdwCleaner
AdwCleaner

Версия 4.5.26

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
Kaspersky Virus Removal Tool
Kaspersky Virus Removal Tool

Версия 20.0.10.0

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (12)
ComboFix
ComboFix

Версия 19.11.4.1

Программа для поиска и удаления вредоносного ПО

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Zemana AntiMalware
Zemana AntiMalware

Версия 3.2.28

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)
TDSSKiller
TDSSKiller

Версия 3.1.0.28

Программа для поиска и удаления руткитов и буткитов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)