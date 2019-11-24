Как сделать снимок экрана на ПК и ноутбуке?

Пользователям компьютеров часто приходится делать снимки (скриншоты) экрана монитора. Независимо от того, имеем ли мы дело со стационарным или мобильным ПК (ноутбуком, нэтбуком), снимки экрана везде создаются примерно одинаково. Сделать это можно как при помощи стандартных средств Windows, так и при использовании специализированных программ.

СТАНДАРТНЫЙ СПОСОБ СОЗДАНИЯ СКРИНШОТОВ На любой клавиатуре (включая встроенную у ноутбука/нэтбука) присутствует специальная клавиша для создания снимка экрана, которая может называться "Print Screen" или "PrtSc" (короткое название обычно присуще ноутбукам). Но если вы нажмете на нее прямо сейчас, то скриншота не увидите. Все дело в том, что он сохраняется не на жесткий диск, а заносится в оперативную память, конкретнее — в буфер обмена. Т.е. нажатие клавиши "Print Screen/PrtSc" равносильно комбинации "CTRL + C" или команде "Скопировать" из контекстного меню, вызываемого правым кликом мышью по выделенному тексту. Чтобы сделать снимок экрана "реальным", его нужно сначала поместить в любой редактор изображений, а затем сохранить в виде графического изображения, т.е. файла. В качестве такого редактора вполне подойдет обычный Paint . Алгоритм создания скриншота следующий: Для начала определитесь, что именно следует "сфоткать" — весь экран целиком или какое-либо отдельное окно. Если весь экран — просто нажмите клавишу "Print Screen" или "PrtSc". Если вам нужен скриншот окна, поместите его в фокус (выберите мышью), нажмите и удерживайте клавишу "Alt", а только потом нажимайте "Print Screen".

Ничего больше не копируйте в буфер обмена (ни файл, ни текст). Запустите редактор MS Paint из меню "Пуск" или нажмите комбинацию клавиш "Win + R", введите в открывшееся окно команду "mspaint" и нажмите "ОК". Редактор Paint будет запущен. Теперь нажмите клавиши "CTRL + V" либо нажмите на кнопку "Буфер обмена" в верхнем левом углу окна Paint и выберите в контекстном меню пункт "Вставить". Сделанный скриншот отобразится в окне редактора (в нашем случае — это окно браузера Mozilla). Теперь осталось сохранить снимок в виде изображения. Для этого нажмите клавиши "CTRL + S" или откройте меню "Файл", раскройте в нем подменю "Сохранить как", а затем выберите один из форматов сохранения изображения — PNG, JPG или др., введите имя файла и укажите место на диске для его сохранения. Графический файл будет сохранен в указанном ранее месте. Теперь его можно открыть, используя любой просмотрщик изображений.

ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СКРИНШОТОВ Стандартный способ создания снимков экрана имеет несколько недостатков. Во-первых, это относительно долго — каждый раз вставлять скриншот в графический редактор, а затем сохранять его (те, кому часто приходится делать скриншоты, поймут). Во-вторых, кнопка "Print Screen" может попросту не работать. В-третьих, стандартные средства Windows нельзя автоматизировать, к примеру, так, чтобы снимки экрана сразу после создания загружались в облачное хранилище, отправлялись на почту, открывались в редакторе для быстрого редактирования и т.д. Для решения подобных задач существуют специальные программы для создания скриншотов. Рассмотрим несколько наиболее популярных (вот их отдельный список ).

SCREENSHOOTER Бесплатная программа О предназначении данной программы само за себя говорит ее название. ScreenShooter поддерживает русский язык, работает в ОС Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32/64 бит), распространяется совершенно бесплатно.

Функции ScreenShooter Создание скриншота экрана целиком или выбранной области, а также отдельного окна.

Настройка горячих клавиш для создания снимков в каждом из трех режимов отдельно.

Наличие встроенного графического редактора, позволяющего обрезать снимок, нанести на него различные графические элементы (стрелки, эллипсы, линии, прямоугольники) и/или текст с возможность настройки цвета и прозрачности. Также присутствует инструмент для размытия части изображения.

Сохранение скриншотов (автоматическое либо ручное) на локальном диске, FTP-сервере, облачном хранилище Яндекс.Диск, DropBox, OneDrive или Google Drive, а также их отправка по электронной почте.

Как сделать снимок экрана через ScreenShooter? Для создания скригшота в ScreenShooter по умолчанию используются комбинации клавиш: Alt+Shift+1 (снимок экрана), Alt+Shift+2 (снимок области экрана) и Alt+Shift+3 (снимок окна). Вместо нажатия комбинации можно использовать контекстное меню, отображающееся при клике по значку программы в трее. Сразу после создания скриншота автоматически запускается редактор ScreenShooter, показанный на первом изображении данного раздела статьи. В нем останется нажать кнопку "Сохранить". При этом у системного трея отобразится окно, в котором можно будет выбрать способ сохранения. ScreenShooter можно настроить на автоматическое сохранение скриншотов, перейдя в настройки программы (вкладка "Сохранение"): Если требуется назначить собственные клавиши для создания снимков, перейдите в настройках во вкладку "Горячие клавиши".

LIGHTSHOT Бесплатная Функциональные возможности этой программы примерно сопоставимы с ScreenShooter. Lightshot также работает в ОС Windows XP и выше (32/64 бит), поддерживает русский язык и бесплатна в использовании.

Функции Lightshot Создание скриншотов целого экрана или выбранной области (отдельно окна программа не фотографирует).

Быстрое сохранение снимков экрана (целиком) на диске в указанную папку.

Возможность отправки скриншотов на собственный сервер prntscr.com с последующей автоматической генерацией ссылки на изображения, которую можно отправить другому лицу для просмотра (ссылка действительна в течение ограниченного времени).

Возможность публикации снимков экрана в социальных сетях ВК и Pinterest.

Отправка скриншотов на печать.

Поиск визуально похожих изображений в поисковой системе Google.

Наличие встроенного редактора изображений, в котором присутствуют инструменты — Карандаш, Линия, Маркер, Стрелка, Прямоугольник и Текст.

Сохранение скриншотов в формате PNG или JPG с настройкой качества изображения.

Управление посредством настраиваемых горячих клавиш.

Как сделать снимок экрана через Lightshot? Для создания снимка области экрана достаточно нажать на клавишу "Print Screen" или один раз кликнуть по значку программы в трее. Можно также сохранить скриншот на диске либо отправить его на сервер prntscr.com без предварительного редактирования, используя клавиши "Shift + Print Screen" или "Ctrl + Print Screen", соответственно.

Инструменты редактирования становятся доступными сразу после создания снимка — все они расположены справа от изображения. Если выбрать функцию выгрузки скриншота на сервер prntscr.com, ссылка тут же отобразится на экране в маленьком окошке. Собственные горячие клавиши и установка качества изображения задаются в настройках Lightshot:

SCREEN CAPTURE Бесплатная программа Screen Capture — неплохой аналог программы Lightshot с идентичными функциональными возможностями. Работает приложение в системах Windows XP/7/8/10 (32/64 бит), интерфейс имеет перевод на русский язык, распространяется бесплатно.

Функции Screen Capture Три режима создания скриншотов: всего экрана, выделенной области или активного окна (дополнительно можно настроить программу на создание снимка только внутренней области активного окна, т.е. без внешних рамок).

Возможность редактирования скриншотов сразу после создания. Из инструментов здесь предусмотрены: кисть для рисования, ластик, наложение графических объектов — стрелки и геометрические фигуры (овал, прямоугольник), наложение текста.

Копирование скриншота в буфер обмена сразу после съемки/редактирования, а также 2 варианта быстрого сохранения — на рабочем столе или в указанную папку.

Возможность автоматической загрузки снимка на сервер "Screencapture.ru" с созданием ссылки для его просмотра всеми, кому она будет передана. Имеется возможность написания комментария к загруженному изображению. Также программа ведет локальный (на компьютере) журнал выгруженных на сервер скриншотов.

Быстрая установка качества получаемых снимков (изображения сохраняются в формате JPG).

Перенастройка горячих клавиш для управления программой.

Как сделать снимок экрана через Screen Capture? Сразу после установки программа Screen Capture перехватывает действие клавиши "Print Screen", нажатие на которую приводит к затенению всего экрана и отображению курсора для выделения области "съемки" (как показано на изображении выше).

Если же требуется сделать снимок активного окна, следует нажать на клавиши "RCtrl + Print Screen" (программа различает правые и левые функциональные клавиши CTRL, SHIFT, WIN и ALT, если соответствующая опция задействована в настройках).

Снимок можно сразу же отредактировать, выбрав один из доступных инструментов справа от выделенной области экрана. Далее скриншот можно сохранить, скопировать в буфер обмена либо загрузить на сервер "Screencapture.ru", используя одну из кнопок под снимком.

Если выбран вариант загрузки снимка в интернет, на экране отобразится окно со ссылкой: Для настройки программы кликните правой кнопкой мыши по ее значку в системном трее.

JOXI Условно-бесплатная программа Joxy — еще одна популярная программа, интегрированная с одноименным сервисом, для создания, хранения и управления скриншотами. В отличие от предыдущих приложений, для использования Joxi сначала требуется зарегистрировать учетную запись в системе, что можно сделать в самой программе сразу после установки. Использование Joxi — бесплатно, однако в приложении имеется платный функционал, связанный с хранением скриншотов в интернете. Программа походит для работы в Windows XP и выше (32-бит/64-бит), интерфейс выполнен на русском языке.

Функции Joxi Три режима создания снимков: скриншот всего или выделенной области экрана, а также быстрый снимок, предполагающий автоматическую отправку изображения на сервер Joxi.

Возможность загрузки снимков на FTP/SFTP-серверы и/или облачное хранилище Dropbox (функция доступна только в платной версии программы). Также имеется ограничение по объему (не более 1024 Мб) и продолжительности (90 дней) хранимых снимков на самом сервере Joxi.

Встроенный редактор с инструментами для рисования (карандаш и маркер), наложения графических объектов (прямоугольники, эллипсы, штампы с нумерацией и текст) и фильтрами (размытие и затенение области).

Быстрая подготовка снимков к публикации в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, а также их отправка на электронную почту.

Управление программой посредством горячих клавиш (в т.ч. отправка готовых скриншотов на выбранный сервер, в социальную сеть и т.д.).

Как сделать снимок экрана через Joxi? По умолчанию для создания скриншота в программе Joxi используются комбинации клавиш "Ctrl + Shift + Print Screen" (снимок экрана целиком), "Ctrl + Print Screen" (область экрана) и "Shift + Print Screen" (быстрый снимок). Использование одной из первых двух сочетаний клавиш автоматически выведет на экран инструменты для редактирования создаваемого снимка. По завершению редактирования (или сразу) можно кликнуть по кнопке с изображением галочки — в этом случае снимок будет загружен в личный кабинет на сервер Joxi. Либо (там же) можно вызвать дополнительные варианты действий над скриншотом. Об успешности загрузки скриншота на сервер будет сообщено во всплывающем окне в правом нижнем углу экрана компьютера. Запустить функцию создания скриншота, а также просмотреть историю их создания и зайти в настройки программы можно путем правого клика по значку Joxi в трее. История снимков отображается в браузере после ввода логина и пароля от личного кабинета на сайте Joxi. В настройках программы можно посмотреть оставшееся бесплатно выделенное дисковое пространство на сервисе Joxi. Настроить качество изображения и включить/выключить дополнительные функции. А также настроить горячие клавиши. Для снятия ограничений по объему и продолжительности хранения скриншотов на сервере Joxi требуется оформить подписку, стоимость которой на момент написания обзора составляла 399 руб. в год.

MONOSNAP Условно-бесплатная программа Monosnap — программа, позволяющая не только делать скриншоты в различных режимах, но и снимать видео с экрана монитора, но эта функция, скорее, дополнительная. Приложение распространяется бесплатно, однако в ней присутствует платный функционал, который, впрочем, не понадобится обычным пользователем. Программа Monosnap работает в операционных системах Windows XP/7/8/10 (32-бит/64-бит), интерфейс переведен на русский язык (нужно переключить в настройках).

Функции Monosnap Множество режимов создания скриншотов: целый экран, выделенная область, снимок по таймеру (через 5 секунд после запуска команды), снимок области, выбранной в предыдущий раз, скриншот с автоматической загрузкой изображений на сервер Monosnap и другие.

Захват видео с экрана монитора (целый экран или выделенная область) и веб-камеры с возможностью наложения графических элементов (стрелки, прямоугольники и рисование пером).

Наличие специального режима создания скриншотов из компьютерных игр.

Встроенный графический редактор с разнообразными инструментами: наложение графических объектов (стрелки, отрезки, прямоугольники и эллипсы), наложение текста (обычный и текст со стрелкой), инструмент размытия области, а также обрезка и изменения размера изображения.

Возможность добавления в скриншот внешних графических изображений в виде файлов.

Возможность передачи скриншота на любой внешний редактор.

Сохранение снимков в формате JPG и PNG с регулировкой качества изображения.

Настройка собственных горячих клавиш для каждого режима создания скриншотов и съемки видео.

Возможность автосохранения скриншотов на компьютере.

Возможность загрузки снимков на сервер Monosnap, для чего потребуется создать учетную запись. В бесплатной версии программы (точнее — без оформления платной подписки) на сервер нельзя загружать более 2 Гб скриншотов, также ограничено их количество (не более 1000 в месяц).

Другие платные функции также касаются загрузки снимков в сеть. Оформив платную подписку, можно будет загружать скриншоты на FTP/SFTP/FTPS-серверы, любые облачные хранилища, поддерживающие WebDAV и/или совместимые с Amazon S3.