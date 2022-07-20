Редакция SoftSalad рекомендует отечественную программу для создания снимков экрана ScreenShooter.

Lightshot — удобная программа для создания скриншотов, распространяющаяся бесплатно и имеющая множество полезных функций. С помощью "скриншотилки" можно не только фотографировать (захватывать) рабочий стол и проводимые на компьютере операции, но и мгновенно редактировать полученные снимки.

Функционал Lightshot включает:

наличие свободной кисти для создания пометок и выделения важных областей;

прямые линии;

стрелки;

прямоугольные области;

маркер;

возможность вставки текста;

выбор цвета для каждого инструмента;

хранение скриншота в облаке онлайн (для этого нужна регистрация в сервисе).

Lightshot имеет удобный веб-сервис, в котором можно хранить сделанные скриншоты и делиться ими с друзьями и коллегами. Сайт программы предполагает функциональный и продвинутый онлайн-редактор изображений со многими необходимыми возможностями.

Программа для создания скринов Lightshot работает в фоновом режиме и вызывается нажатием кнопки PrintScreen на клавиатуре. Сделанный снимок можно моментально отправить в социальные сети, распечатать, сохранить или копировать.

Программа для создания скриншотов Lightshot совместима с Windows 10, 8/8.1, 7, Vista и XP (32 и 64 bit).