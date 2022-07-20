SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Lightshot

Lightshot

Создание скриншотов на компьютере

2,8 (13)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 5.5.0.7
Скачать 3 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

История изменений

Версия 5.5.0.7

Полезные статьи

Как сделать снимок экрана на ПК и ноутбуке?
Как сделать снимок экрана на ПК и ноутбуке?
Программы для создания скриншотов
Программы для создания скриншотов
Как сделать скриншот — программы и методы
Как сделать скриншот — программы и методы

Оценки программы

2,8

13 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Lightshot