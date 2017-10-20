Редакция SoftSalad рекомендует отечественную программу для создания и редактирования скриншотов ScreenShooter.

Joxi – сервис для создания произвольных экранных снимков, позволяющий не только сохранять изображения в память устройства, но и публиковать их в интернете. Созданный через программу скриншот можно опубликовать на страницах соцсетей, в личном сетевом журнале или отправить другому пользователю по почте.

Joxi – это современный компактный инструмент, который сводит к минимуму время на процессы редактирования, загрузки и получения ссылки на картинку. Функциональный фоторедактор включает инструменты по улучшению картинки, добавлению текста, нумераций и линий. Горячие клавиши помогут значительно упростить работу в программе, а функция каталогизации дает возможность отсортировать большое количество файлов. Созданные в Joxi скриншоты можно неограниченно хранить на сервере, при этом вся история о загруженных файлах сохраняется.

Функции Joxi: