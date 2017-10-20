Редакция SoftSalad рекомендует отечественную программу для создания и редактирования скриншотов ScreenShooter.
Joxi – сервис для создания произвольных экранных снимков, позволяющий не только сохранять изображения в память устройства, но и публиковать их в интернете. Созданный через программу скриншот можно опубликовать на страницах соцсетей, в личном сетевом журнале или отправить другому пользователю по почте.
Joxi – это современный компактный инструмент, который сводит к минимуму время на процессы редактирования, загрузки и получения ссылки на картинку. Функциональный фоторедактор включает инструменты по улучшению картинки, добавлению текста, нумераций и линий. Горячие клавиши помогут значительно упростить работу в программе, а функция каталогизации дает возможность отсортировать большое количество файлов. Созданные в Joxi скриншоты можно неограниченно хранить на сервере, при этом вся история о загруженных файлах сохраняется.
Функции Joxi:
- Создание скриншотов всего экрана, отдельного окна и выбранной области.
- Встроенные инструменты для редактирования снимков экрана: линии, карандаш, вставка текста, нумерация, размытие и т.д.
- Удобная работа с облачным хранилищем, куда можно сгружать все скриншоты и в один клик делиться ими (ссылкой).
- Простой интерфейс Joxi на русском языке.