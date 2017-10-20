SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Joxi

Joxi

Создание снимков экрана и их редактирование

3,1 (103)
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Актуальная версия 3.0.14
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История изменений

Версия 3.0.14

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Как сделать снимок экрана на ПК и ноутбуке?
Как сделать снимок экрана на ПК и ноутбуке?
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Оценки программы

3,1

103 оценки Оценок пока нет

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