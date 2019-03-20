Скриншот — точный снимок какой-либо области на экране компьютера. Это может быть снимок всего рабочего, стола, окна, элемента или области. Скриншоты используются для быстрого сохранения изображения в каких-либо целях (к примеру, создание отчета о результатах работы программы, сохранение области из веб-браузера с полезной и интересной информацией).

Есть несколько способов для создания скриншотов — как с помощью встроенных средств Windows, так и с помощью стороннего ПО. Рассмотрим оба варианта.

Как сделать скриншот через Windows? Один из первых и самых простых способов — клавиша Print Screen (PrtScr, PrtSc). Полученное после нажатия на клавишу PrtScr изображение хранится в буфере обмена (временная память операционной системы). После нажатия кнопки скриншот можно вставить в графический редактор с помощью функций меню программы (либо сочетанием клавиш Ctrl + V). В качестве графического редактора может выступать MS Paint, Adobe Photoshop и другие программы. Вот как это может выглядеть в Windows 10 после вставки изображения в редактор Paint: После этого можно приступить к его редактированию снимка или сразу сохранить получившийся результат. Ножницы. Эта функция доступна на Windows (актуальных версий) и представляет собой встроенную программу для создания и редактирования скриншотов. С помощью инструмента можно сделать снимок всего экрана или его фрагментов. Приложение Ножницы можно найти в меню приложений Windows 10 в папке Стандартные - Windows (либо через поиск). Кнопка "Создать" в окне запустит режим создания скриншота. В нем можно выбрать область создания скриншота, после чего откроется окно с возможностью редактирования и последующего сохранения файла.