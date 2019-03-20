Скриншот — точный снимок какой-либо области на экране компьютера. Это может быть снимок всего рабочего, стола, окна, элемента или области. Скриншоты используются для быстрого сохранения изображения в каких-либо целях (к примеру, создание отчета о результатах работы программы, сохранение области из веб-браузера с полезной и интересной информацией).
Есть несколько способов для создания скриншотов — как с помощью встроенных средств Windows, так и с помощью стороннего ПО. Рассмотрим оба варианта.
Как сделать скриншот через Windows?
Один из первых и самых простых способов — клавиша Print Screen (PrtScr, PrtSc). Полученное после нажатия на клавишу PrtScr изображение хранится в буфере обмена (временная память операционной системы). После нажатия кнопки скриншот можно вставить в графический редактор с помощью функций меню программы (либо сочетанием клавиш Ctrl + V). В качестве графического редактора может выступать MS Paint, Adobe Photoshop и другие программы.
Вот как это может выглядеть в Windows 10 после вставки изображения в редактор Paint:
После этого можно приступить к его редактированию снимка или сразу сохранить получившийся результат.
Ножницы. Эта функция доступна на Windows (актуальных версий) и представляет собой встроенную программу для создания и редактирования скриншотов. С помощью инструмента можно сделать снимок всего экрана или его фрагментов. Приложение Ножницы можно найти в меню приложений Windows 10 в папке Стандартные - Windows (либо через поиск).
Кнопка "Создать" в окне запустит режим создания скриншота.
В нем можно выбрать область создания скриншота, после чего откроется окно с возможностью редактирования и последующего сохранения файла.
Программы для создания скриншотов
Программы для создания скриншотов должны быть функциональными, но при этом простыми в настройке и работе. К основным требованиям отнесем следующие пункты:
- Способность программы загружаться вместе с Windows и работать в "тихом" режиме.
- Создание скриншота не только из окна программы, но и с помощью "горячих" клавиш.
- Возможность создания снимков различных областей (всего экрана, произвольной области, активного или неактивного окна, ограниченного собственными границами).
- Возможность редактирования созданного скриншота (обрезка, рисование объектов, добавление текста, эффектов и т.д.).
- Интеграция с файлообменниками, облачными хранилищами для быстрой и удобной загрузки скриншота для предоставления ссылки, отправке по почте или сохранения в своем личном "облаке".
Рассмотрим пару распространенных программ для работы со скриншотами.
ScreenShooter — бесплатная программа для создание скриншотов. Скачайте и установите программу. Программа будет находиться в системном трее в виде значка, обозначенного стрелкой (если в последнем окне установки стояла галочка "Запустить приложение сейчас")
При нажатии правой или левой клавишей мыши будет появляться всплывающее меню с основными возможностями и настройками программы. В основном окне отображаются "горячие" сочетания клавиш для создания скриншотов по умолчанию. Снимок экрана позволяет сделать скриншот всего рабочего стола, снимок области предоставляет возможность выбрать выделенную область произвольной формы, снимок окна поможет сделать скриншот окна (для этого необходимо навести на него указатель мыши для появления красного прямоугольника выделения). Последняя функция особенно удобна для создания изображения с соблюдением точных границ окна, браузера, формы, поля и т.д.
После выбора пункта "Сохранить на" появится выпадающее меню с возможностью выбора места сохранения файла. По умолчанию выбрана функция "Спрашивать при сохранении", которую можно поменять на любую из предложенного списка.
Замечание: при сохранении скриншотов в облачное хранилище, на FTP или для отправки по почте необходимо ввести данные для авторизации.
Теперь рассмотрим "Настройки". При нажатии на этот пункт откроется следующее окно
В окне настроек много интересных опций:
- "Основные" — выбор языка, автозапуска с Windows, проверка обновлений и т.д.
- "Редактировать скриншот перед сохранением" — галочку можно убрать в том случае, если нет необходимости в редактировании. В этом случае после создания скриншота сразу откроется окно с предложением места сохранения. Если место сохранения в настройках указано не по умолчанию, создание скриншота сведется к нажатию комбинации клавиш без каких-либо лишних действий.
- "Сжимать выходное изображение" — если в этом нет особой необходимости, галочку следует снять. Качество изображение будет максимальным.
Lightshot — бесплатная программа с аналогичным функционалом. Для работы с программой необходимо нажать на это значок и, зажав левую кнопку мыши, выбрать необходимую область. После выбора можно перетаскивать и произвольно менять размер. Определившись с областью захвата, нужно выбрать дальнейшее действие — сохранить, редактировать, поделиться. Эти и другие функции отображаются слева и внизу от области выделения
Окно с настройками имеет четыре вкладки:
1. "Основные" - аналогично предыдущей программе, позволяет сконфигурировать основные настройки по вашему усмотрению.
2. "Горячие клавиши" - задействование какой-либо комбинации клавиш для создания снимков или загрузки снимка экрана на сервер
3. "Форматы" - выбор формата снимка и его качества
"Прокси" - настройка интернет-соединения, в случае если вы используете прокси-сервер. Если вы не знаете, что это, то, скорее всего, не используете. В любом случае, если программа не имеет проблем с интернет-соединением, то настройки следует оставить по умолчанию.4.
Аналогично программе Screen-shooter, Lightshot позволяет сохранять снимки на сервере, либо делиться ими в соцсетях. Для загрузки скриншотов на сервер и быстрого доступа к ним в контекстном меню программы следует выбрать "Войти" и пройти процедуру регистрации или входа в учетную запись.