Стандартные средства Windows предоставляют ограниченный инструментарий для создания скриншотов экрана. А вот с помощью специальных программ можно сделать снимок экрана компьютера, поделиться скриншотом в социальных сетях или загрузить картинку в облако. Еще в большинстве скриншотеров есть встроенный редактор изображений, который позволяет применять эффекты, накладывать текст.

ScreenShooter ScreenShooter — отечественная программа для создания скриншотов любого размера и формата. В приложении есть интеграция с крупными облачными хранилищами, благодаря чему созданные скриншоты можно сразу сохранить на Яндекс. Диске, Google Drive или Dropbox. Также поддерживается возможность управления утилитой с помощью горячих клавиш. После запуска ScreenShoter откройте настройки ПО и перейдите в раздел "Сохранение". Здесь необходимо выбрать место, где приложение будет сохранять созданные снимки экрана: жесткий диск, загрузка по FTP, отправка по электронной почте, сохранение на облачных сервисах. В разделе "Горячие клавиши" установите сочетание клавиш на клавиатуре для быстрого выполнения основных операций приложения: скриншот всего экрана, выделенной области или активного окна. Управление программой ScreenShooter выполняется через трей Windows. Откройте меню управления и выберите инструмент "Снимок экрана", чтобы сделать скриншот. Главные преимущества утилиты ScreenShooter: возможность отправки скриншотов по электронной почте;

сохранение снимков на облачных сервисах;

управление ПО с помощью горячих клавиш;

несколько режим создания скриншотов;

инструмент для автоматического сжатия выходного изображения. Недостатки программы: нет инструмента для записи видео;

нельзя выбрать программу для вывода созданного снимка экрана. Программа ScreenShooter переведен на русский язык и доступна абсолютно бесплатно.

Snagit Snagit — программа для создания скриншотов экрана рабочего стола, выделенной области или активных приложений со встроенным редактором и различными эффектами. Также с помощью утилиты можно записывать видео. В окне приложения Snagit необходимо выбрать режим захвата экрана: область, полный экран, активное окно, панорама. Также здесь можно выбрать программу для вывода исходного изображения и отключить функция перехода в редактор изображений после создания снимка. Поддерживается функция отключения задержки. Чтобы сделать скриншот, нажмите кнопку "Запись" или клавишу "Print Screen" на клавиатуре. В открывшемся редакторе созданного скриншота можно добавить геометрическую фигуру, стрелку, выделить или залить цветом определенную область скриншота. Доступна функция наложения текста поверх снимка. Основные преимущества программы Snagit: встроенный редактор изображений;

возможность записи видео;

функция наложения эффектов на сделанные снимки экрана;

выбор программы для вывода скриншотов;

отключение и включение задержки во время создания скриншотов;

возможность создания нескольких профилей для работы;

копирование скриншотов в буфер обмена. Недостатки утилиты: отсутствует возможность сохранения созданных скриншотов в облачных сервисах;

нет функции автоматического сжатия выходного изображения. Программа Snagit доступна для скачивания бесплатно, интерфейс переведен на русский язык.

Joxi Joxi — программа, которая дает возможность сделать скриншот экрана в высоком разрешении. Есть полноценная интеграция с облачным хранилищем Dropbox. Для работы с утилитой поддерживается возможность использования прокси и возможность быстрого управления приложением с использованием горячих клавиш. После запуска утилита Joxi свернется в трей Windows. Откройте меню через правую кнопку мыши и перейдите в раздел "Настройки". Во вкладке "Настройки" выберите качество для изображений: низкое, среднее или высокое. В дополнительных параметрах можно активировать использование прокси, сохранять все сделанные скриншоты в определенную папку, отображать загрузку файлов на сервера. Чтобы сделать снимок экрана нажмите на иконку Joxi в трее. Далее выделите область экрана, скриншот которой нужно сделать. Откроется встроенный редактор изображений, где можно нарисовать произвольный объект с помощью карандаша или маркера, добавить на снимок геометрическую фигуру. Также поддерживается функция наложения текста поверх скриншота. Главные преимущества программы Joxi: встроенный редактор сделанных скриншотов;

загрузка сделанных снимков на Dropbox или на сервера сайтов через FTP;

поддержка горячих клавиш;

возможность использования прокси-серверов. Недостатки утилиты: отсутствует функция записи видео с экрана компьютера;

нельзя сделать скриншот активного приложения. Программа Joxi бесплатная и переведена на русский язык.

LightShot LightShot — утилита для создания скриншотов экрана компьютера. Софт поддерживает возможность управления с помощью горячих клавиш, есть возможность настройки качества исходного файла и работа с программой через прокси. Также можно включить или отключить отображение курсора мыши на скриншоте. После запуска утилита LightShot свернется в трей Windows. Откройте меню управления ПО через правую кнопку мыши и перейдите в раздел настроек софта. В разделе "Форматы" необходимо выбрать формат для исходных файлов: PNG или JPEG. Также здесь нужно настроить качество картинки с помощью специального ползунка. Чем выше качество, тем больше размер исходного файла. Чтобы сделать снимок экрана нажмите левой кнопкой мыши на иконе LightShot в трее Windows. Далее нужно выделить определенную область экрана для создания скриншота. Откроется небольшой редактор скриншота. Здесь можно добавить геометрическую фигуру, нарисовать произвольный элемент с помощью карандаша, добавить стрелочку или линию, наложить текст. Есть возможность сохранения и печати изображения. Скриншот можно сохранить на облачных сервисах или поделиться в социальных сетях. Главные преимущества программы LightShot: возможность редактирования созданных скриншотов;

поддержка горячих клавиш;

настройка качества изображения;

работа через прокси;

экспорт скриншотов на облачные сервисы и в социальные сети;

функция сохранения курсора мыши на снимке экрана. Недостатки утилиты: нельзя применить эффекты на созданный скриншот;

нет инструмента для записи видео. LightShot имеет интерфейс на русском языке. Скачать и установить программу на компьютер можно бесплатно.

Monosnap Monosnap — утилита для создания снимков рабочего стола с возможностью захвата изображения с веб-камеры и записи видео. В программе доступен встроенный редактор скриншотов, а созданные снимки можно открыть в сторонних графических редакторах. Программа сворачивается в трей Windows после запуска. Нажмите левой кнопкой мыши на иконе ПО и в меню выберите режим захвата экрана: определенной области или всего экрана. После создания скриншота откроется редактор изображения. Здесь можно добавить геометрическую фигуру, линию или стрелку. Есть возможность наложения текста поверх сделанного снимка. Доступен инструмент для печати изображения через принтер. Главные преимущества утилиты Monosnap: редактор созданных скриншотов;

загрузка на веб-сайты сделанных снимков через FTP;

возможность записи видео и захвата изображения с веб-камеры;

поддерживается возможность настройки качества изображения. Недостатки программы: отсутствует интеграция с облачными хранилищами файлов. Monosnap переведена на русский язык. Скачать программу на компьютер можно бесплатно.

FastStone Capture FastStone Capture — приложение, с помощью которого можно сделать скриншот или записать видео экрана рабочего стола. Есть возможность выбора действия после создания снимка: редактирование скриншота, отправка по электронной почте, печать изображения, экспорт в Word или Excel. Можно установить задержку перед созданием снимка. В главном окне утилиты FastStone Capture откройте раздел "Destination". Здесь необходимо выбрать действие, которое утилита выполнит после создания скриншота. Чтобы сделать снимок экрана выберите один из доступных режимов: захват активного окна, создание скриншота выделенной области, снимок произвольной области экрана (дает возможность "рисовать" любой объект для создания снимка), захват всего экрана. После создания скриншота откроется редактор изображений. Здесь можно изменить размер скриншота, отправить файл по электронной почте, отправить снимок в Word, наложить водяной знак или логотип. Основные преимущества утилиты FastStone Capture: инструмент для редактирования созданных скриншотов;

поддержка различных режимов для создания снимков экрана;

отправка изображений по электронной почте;

встроенный конвертер изображений в PDF;

возможность записи видео с экрана;

установка задержки при создании снимков рабочего стола или активных приложений. Недостатки программы: отсутствует интеграция с облачными сервисами;

не поддерживается возможность работы с программой через прокси. Утилита FastStone Capture имеет интерфейс на английском языке. Цена лицензии — 20 долларов, есть бесплатная демонстрационная версия на 30 дней.