Лучшие программы для стрима

Начинающим и опытным видеоблогерам хорошо известно, как сложно найти идеальную программу для стрима. Она должна иметь максимально удобный и несложный интерфейс, не перегружать компьютер, предоставлять хотя бы базовый набор возможностей и желательно быть бесплатной. Предлагаем на ваш выбор 5 лучших программ для стрима, которые пользуются популярностью среди видеоблогеров.

OBS Studio OBS Studio (Open Broadcaster Software) уже оценили тысячи стримеров. Это полностью бесплатная программа с открытым кодом, которую можно использовать для записи видео, а также потокового вещания без каких-либо ограничений. Есть версии для Windows, Linux и macOS. OBS Studio предоставляет возможность пользователю транслировать до 8-ми сцен без потери качества видео- и аудиоряда. Переключение между ними осуществляется плавно за счет переходов. Доступен набор фильтров (хромакей, маска, цветовая коррекция и др.) для источников видео. Также имеется встроенный аудиомикшер с интуитивно понятным интерфейсом, предназначенный для работы со звуком: устранения шума, усиления звучания, компрессии и др. ОБС Студио работает со всеми популярными стриминговыми платформами: YouTube, Twitch, Hitbox и прочими. Программа имеет приятный интерфейс и удобную панель настроек для быстрой конфигурации. Плюсы: совместимость с любыми стриминговыми платформами;

функция сохранения записей трансляций на ПК;

поддержка фильтров, плагинов;

встроенная коррекция звука;

удобный русскоязычный интерфейс;

техническая поддержка и сообщество;

бесплатность. Минусы: стандартные функции не позволяют добавлять один и тот же видеопоток на две сцены одновременно;

добавление бегущей строки доступно только через фильтр.

XSplit Broadcaster Программа XSplit Broadcaster позволяет вести онлайн-трансляции на YouTube, Twitch и других сервисах. Программа располагает инструментами захвата изображения, трансляции с экрана монитора, игровых консолей, веб-камер. Картинка обрабатывается и передается на сервер. Доступна гибкая система настроек параметров видео (качество, разрешение, частота кадров и др.). Утилита достаточно требовательна к техническим возможностям ПК, особенно при стриминге на YouTube. Стоит учитывать этот момент. Чтобы начать трансляцию, можно добавить видео с веб-камеры, указать микрофон, настроить звук, авторизовать YouTube-канал и т.п. Интерфейс на русском языке. Для ознакомления с программой можно воспользоваться триал-версией, а для полноценного использования необходимо приобретать лицензию. Бесплатная версия накладывает ряд ограничений: количество транслируемых сцен — до 4-х, возможность передавать только моно звук, появление логотипа программы на видео с разрешением выше HD и др. Плюсы: удобный интерфейс;

русский язык;

возможность стримить на нескольких сервисах одновременно;

конфигурация различных параметров в процессе трансляции. Минусы: все возможности доступны только после покупки лицензии;

высокая нагрузка на ПК;

небольшой выбор плагинов.

GeForce Experience Владельцам ноутбуков и компьютеров с графическими процессорами NVIDIA должна быть хорошо знакома эта программа. Ее главное предназначение заключается в быстром и удобном обновлении драйверов видеокарты. Чтобы начать пользоваться утилитой, достаточно бесплатно скачать GeForce Experience и создать учетную запись. Программа сориентирована на геймеров, поэтому содержит встроенную функцию трансляции игрового процесса на любой из популярных сервисов. Предполагается, что вы уже являетесь их пользователем. Перед началом стрима необходимо настроить инструменты и авторизоваться на выбранном сервисе. GeForce Experience позволяет выбирать формат видеофайла, настраивать качество трансляции, выбирать область захвата экрана, добавлять визуальные эффекты, фильтры, регулировать звук. Плюсы: захват игрового процесса;

проверка стабильности драйверов видеокарты;

разгон устройства в процессе геймплея;

оптимизация видеокарты под определенную игру;

русский язык;

полностью бесплатные версии для Windows, Linux, MacOS. Минусы: работает только с видеокартами NVIDIA GeForce GTX;

не предусмотрены функции обработки;

высокая нагрузка на комплектующие ПК.

FFSplit FFSplit — бесплатная программа для онлайн-трансляций на любой сервер либо популярные стриминговые ресурсы. Позволяет передавать изображение с веб-камеры и экрана (с возможностью выбора области захвата). При этом вы можете превратить трансляцию в обычную видеозапись нужного формата. Для этого необходимо указать в качестве конечного источника локальный диск на ПК. Главное меню представляет собой режим предпросмотра с различными настройками отображаемых сцен, слоев, громкости звука. Дополнительная опция — наложение текста. Одновременно стримить и сохранить видеозапись невозможно. Плюсы: гибкие настройки онлайн-трансляции;

бесплатный функционал без ограничений;

предпросмотр и работа со сценами;

быстрое переключение между режимами трансляции;

наложение текста. Минусы: нет русского языка;

полное обновление пакета DirectX при первом запуске (занимает время);

нельзя сохранять запись стрима и вести трансляцию одновременно.