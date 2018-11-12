XSplit Broadcaster — приложение для создания трансляций на Twitch, YouTube, Mixer. Утилита позволяет создавать прямые эфиры в высоком качестве: разрешение 4К и 60 кадров в секунду. Кроме стримов программа позволяет записывать ролики с экрана компьютера: захват экрана монитора, отдельного приложения или игрового процесса.
Пользоваться XSplit можно бесплатно. Также доступна премиум-версия приложения. Чтобы расширить базовый функционал, нужно купить лицензию на официальном сайте продукта. Стоимость пожизненной лицензии — 199 долларов. Возможна покупка ежемесячной подписки:
- 3 месяца: 8,32 доллара/месяц.
- 6 месяцев: 5 долларов/месяц.
- 12 месяцев: 4,17 долларов/месяц.
Преимущества премиум-версии XSplit Broadcaster:
- Возможность создания неограниченного числа сцен.
- Виртуальная камера без водяных знаков.
- Функция захвата видеокамеры Skype.
- Запуск нескольких прямых эфиров на разных платформах.
- Отсутствие ограничений по установке разрешения изображения.
Утилита совместима с операционной системой Windows на 32 и 64 бит. Доступна русская версия софта.
Возможности программы XSplit Broadcaster
Для начала работы с приложением необходимо зарегистрировать новый аккаунт в системе. Процесс регистрации выполняется после запуска утилиты. После регистрации и активации аккаунта через электронную почту откроется приложение.
В главном окне XSplit доступна функция создания и переключения между несколькими сценами. На каждой сцене можно разместить уникальный контент: «заглушки» в формате изображений, видеоролики, демонстрация игрового процесса. Чтобы добавить новую сцену необходимо нажать на иконку плюса.
Для удобства навигации пользователи могут дать название каждой сцене. В бесплатной версии софта можно создавать не более 4 сцен.
На нижней панели инструментов можно добавить новый источник для захвата: скриншот, игра, текст, сторонние устройства (веб-камера, карта захвата), медиафайл.
Добавленное приложение отобразится в окне источников. На главном экране можно выбрать область захвата вручную. Для это необходимо переместить белый квадрат в нужную часть экрана.
Трансляции XSPLIT BROADCASTER
Перед запуском прямого эфира необходимо выполнить вход на сервис для стримов. Сделать это можно в разделе верхней панели инструментов «Трансляции» — «Set up a new output».
В открывшемся списке следует выбрать сервис и авторизоваться с помощью логина и пароля.
Запись видео в XSPLIT BROADCASTER
В разделе меню «Record» пользователи приложения XSplit Broadcaster могут запустить локальную запись видео. Перед началом захвата экрана рабочего стола или игрового процесса необходимо выполнить базовые настройки записи:
- Установить кодек для видео и качество исходного файла.
- Выбрать кодек для аудио, установить необходимый битрейт и формат (моно или стерео).
- Выбрать формат готового файла. Также программа позволяет разделять видеоролик на несколько файлов. Для этого необходимо указать размер в MB или минутах, по достижению которых файлы будут разделены.
Преимущества и недостатки XSPlit Broadcaster
Преимущества:
- удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- поддержка всех популярных стриминговых сервисов;
- низкая нагрузка на систему во время записи видео и ведения прямых трансляций;
- возможность захвата изображения с игровых консолей;
- поддержка дополнений для расширения базового функционала.
Недостатки:
- ограниченный функционал в бесплатной версии программы.