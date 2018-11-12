SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
XSplit Broadcaster

XSplit Broadcaster

Программа для стриминга (вещания потокового видео в интернет)

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.5.1808.2937
Скачать 87 KB
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Скриншоты

История изменений

Версия 3.5.1808.2937

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Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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