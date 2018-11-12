XSplit Broadcaster — приложение для создания трансляций на Twitch, YouTube, Mixer. Утилита позволяет создавать прямые эфиры в высоком качестве: разрешение 4К и 60 кадров в секунду. Кроме стримов программа позволяет записывать ролики с экрана компьютера: захват экрана монитора, отдельного приложения или игрового процесса.

Пользоваться XSplit можно бесплатно. Также доступна премиум-версия приложения. Чтобы расширить базовый функционал, нужно купить лицензию на официальном сайте продукта. Стоимость пожизненной лицензии — 199 долларов. Возможна покупка ежемесячной подписки:

3 месяца: 8,32 доллара/месяц.

6 месяцев: 5 долларов/месяц.

12 месяцев: 4,17 долларов/месяц.

Преимущества премиум-версии XSplit Broadcaster:

Возможность создания неограниченного числа сцен. Виртуальная камера без водяных знаков. Функция захвата видеокамеры Skype. Запуск нескольких прямых эфиров на разных платформах. Отсутствие ограничений по установке разрешения изображения.

Утилита совместима с операционной системой Windows на 32 и 64 бит. Доступна русская версия софта.

Возможности программы XSplit Broadcaster

Для начала работы с приложением необходимо зарегистрировать новый аккаунт в системе. Процесс регистрации выполняется после запуска утилиты. После регистрации и активации аккаунта через электронную почту откроется приложение.

В главном окне XSplit доступна функция создания и переключения между несколькими сценами. На каждой сцене можно разместить уникальный контент: «заглушки» в формате изображений, видеоролики, демонстрация игрового процесса. Чтобы добавить новую сцену необходимо нажать на иконку плюса.

Для удобства навигации пользователи могут дать название каждой сцене. В бесплатной версии софта можно создавать не более 4 сцен.

На нижней панели инструментов можно добавить новый источник для захвата: скриншот, игра, текст, сторонние устройства (веб-камера, карта захвата), медиафайл.

Добавленное приложение отобразится в окне источников. На главном экране можно выбрать область захвата вручную. Для это необходимо переместить белый квадрат в нужную часть экрана.

Трансляции XSPLIT BROADCASTER

Перед запуском прямого эфира необходимо выполнить вход на сервис для стримов. Сделать это можно в разделе верхней панели инструментов «Трансляции» — «Set up a new output».

В открывшемся списке следует выбрать сервис и авторизоваться с помощью логина и пароля.

Запись видео в XSPLIT BROADCASTER

В разделе меню «Record» пользователи приложения XSplit Broadcaster могут запустить локальную запись видео. Перед началом захвата экрана рабочего стола или игрового процесса необходимо выполнить базовые настройки записи:

Установить кодек для видео и качество исходного файла. Выбрать кодек для аудио, установить необходимый битрейт и формат (моно или стерео). Выбрать формат готового файла. Также программа позволяет разделять видеоролик на несколько файлов. Для этого необходимо указать размер в MB или минутах, по достижению которых файлы будут разделены.

Преимущества и недостатки XSPlit Broadcaster

Преимущества:

удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

поддержка всех популярных стриминговых сервисов;

низкая нагрузка на систему во время записи видео и ведения прямых трансляций;

возможность захвата изображения с игровых консолей;

поддержка дополнений для расширения базового функционала.

Недостатки: