Программы для измерения и показа FPS в играх

Чтобы проверить совместимость компьютера с требовательными к системным ресурсам приложениям, необходимо измерить количество кадров в секунду. Для этого используются специальные программы - счетчик фпс для измерения в режиме реального времени.
FRAPS
FRAPS — программа, которая используется для измерения FPS в приложениях, работающих на базе технологий Direct3D и OpenGL. Отслеживание количества кадров в секунду выполняется в режиме реального времени. Есть возможность захвата экрана: запись видео игрового процесса, создание скриншотов.
Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит), но не переведена на русский язык. Модель распространения FRAPS — условно-бесплатная. Чтобы получить полную версию утилиты без ограничений, необходимо купить лицензию за 37 долларов.
Преимущества полной версии программы:
- Неограниченное время записи видео.
- Отсутствие водяных знаков на записанных файлах.
- Доступ к бесплатным обновлениям.
- Возможность создания скриншотов во всех доступных форматах: JPG, PNG, BMP, TGA.
После запуска FRAPS необходимо перейти в раздел "FPS", чтобы выполнить базовые настройки счетчика измерения количества кадров.
В этом разделе пользователи могут указать папку для сохранения результатов тестов. Есть возможность смены клавиши, которая используется для запуска тестов. В строке "Benchmark Settings" следует отметить галочкой показатели, которые будут учитываться в тестировании: FPS, Frametimes и MinMaxAVG. Доступна функция автоматического отключения процесса измерения кадров. Для этого нужно указать время, по достижению которого процесс остановится.
В правой части интерфейса раздела можно настроить расположение счетчика, который используется для отслеживания FPS в реальном времени. При необходимости счетчик можно отключить. Для этого следует отметить пункт "Hide overlay".
Преимущества программы FRAPS:
- простой и удобный интерфейс;
- возможность записи видео и создания скриншотов;
- настройка расположения счетчика ФПС.
Недостатки:
- нет официальной поддержки русского языка.
FPS Monitor
FPS Monitor — приложение, которое отслеживает количество кадров в играх. Также утилита дает возможность контролировать состояние комплектующих компьютера: загрузка и температура процессора, видеокарты, оперативной памяти. В настройках можно выбрать стили отображения счетчика FPS.
Программа полностью совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения приложения FPS Monitor — условно-бесплатная. Чтобы получить полную версию без ограничений, необходимо купить лицензию за 350 рублей. Ознакомиться со всеми функциями и возможностями можно в бесплатной демонстрационной версии ПО.
После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположен оверлей со всеми счетчиками. Здесь пользователи могут посмотреть, каким образом информация о состоянии системы будет отображаться во время игры.
В правом верхнем углу можно выбрать размер кадра из списка: установить любое разрешение экрана или выбрать параметр "Размер рабочего стола" (в этом случае утилита будет определять разрешение автоматически).
В программе FPS Monitor можно установить ограничения по количеству кадров в секунду. Для того необходимо перейти в раздел "Настройки" и выбрать пункт меню "Ограничение игрового FPS".
По умолчанию все ограничения отключены. Пользователи могут указать этот параметр вручную или воспользоваться экспериментальной функцией "Cyber Sync". Также в этом разделе можно активировать функцию рисования тестовой полосы.
Оверлей с отображением счетчика FPS можно запустить на рабочем столе. Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на базовом слое главного экрана и выбрать пункт "Добавить специальный элемент" — "Отображение на Рабочем столе".
Чтобы изменить расположение счетчиков, необходимо перенести слой в нужную часть экрана.
Преимущества FPS Monitor:
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- отслеживание состояния комплектующих компьютера;
- возможность ограничения количества FPS в играх.
Недостатки:
- нет инструментов для записи видеороликов игрового процесса.
CAM
CAM — программа, которая дает возможность измерять количество кадров в секунду в компьютерных играх. Также утилита отслеживает текущее состояние основных комплектующих в реальном времени: температура и загруженность процессора, оперативной памяти. Доступен специальный раздел, в котором пользователи могут посмотреть подробную информацию о системе.
Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русскоязычный интерфейс. Модель распространения приложения CAM — бесплатная. Чтобы начать пользоваться всеми функциями программы, необходимо зарегистрировать новый аккаунт или войти через социальные сети.
После запуска утилиты откроется окно информации о процессоре и RAM: загруженность, температура, скорость работы, количество свободной и используемой памяти.
Чтобы настроить отображение счетчиков для измерения FPS, надо перейти в раздел "Игры". На первом этапе работы необходимо нажать "Включить отображение данных CAM", чтобы активировать работу функции отслеживания количества кадров.
В разделе "Отображаемая информация" пользователям программы нужно отметить галочкой параметры, которые будут отображаться в счетчике: количество кадров, память, видеопамять, время. Можно настроить цвет и размер шрифта.
В строке "Расположение информации" следует отметить место, где будет показан счетчик FPS. Доступна возможность установки пользовательского расположения. Для этого нужно указать необходимые параметры в окне "X" и "Y".
"Горячие клавиши". Здесь выполняется настройка горячих клавиш для управления приложением CAM: переключение отображения, изменение расположения информации.
После внесения нужных изменений необходимо нажать кнопку "Применить", чтобы сохранить настройки счетчика для измерения FPS.
Преимущества программы CAM:
- удобный интерфейс на русском языке;
- бесплатная модель распространения;
- сохранение данных в облаке;
- инструменты для отслеживания текущего состояние комплектующих компьютера.
Недостатки:
- нет инструментов для захвата экрана.
Overwolf
Overwolf — полезная утилита, которая позволяет отслеживать количество кадров в секунду в видеоиграх. Также в приложении есть встроенный браузер, онлайн-чат. Благодаря этому пользователи могут запустить браузер или чат прямо во время игры. Доступна возможность синхронизации аккаунтов Skype и Steam. Есть встроенный магазин приложений, где можно загрузить игры и программы.
Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русский интерфейс. Модель распространения — бесплатная. Чтобы начать работу с утилитой Overwolf, необходимо зарегистрировать новый аккаунт в системе.
После запуска программы откроется магазин приложений. Для работы с счетчиком для измерения FPS необходимо перейти в настройки утилиты.
В открывшемся окне настроек следует перейти в раздел "Видео". Здесь пользователи могут установить следующие параметры:
- Выбрать горячие клавиши для начала и остановки записи видео, создания скриншотов.
- Установить папку для сохранения записанных файлов.
- Определить подходящий режим записи.
- Установить разрешение и количество кадров.
В разделе "Recording indication" пользователи могут выбрать расположение счетчика FPS на экране. Этот показатель отлеживается утилитой в режиме реального времени.
Также здесь можно выбрать тип индикатора, который будет отображаться на экране: красная точка + время, красная точка. Последний пункт из списка отключает индикатор отслеживания количества кадров в секунду.
Преимущества:
- простой и удобный интерфейс;
- интеграция с аккаунтами в социальных сетях и Steam;
- бесплатная модель распространения;
- возможность записи видео игрового процесса и создания скриншотов.
Недостатки:
- неполный перевод интерфейса на русский язык.
Bandicam
Bandicam — утилита для захвата экрана и измерения количества FPS в режиме реального времени. С помощью приложения можно записать видеоролик с рабочего стола или игрового процесса, сделать скриншот. Есть возможность захвата изображения с веб-камеры. Софт работает с программами, которые используют технологии OpenGL, DirectX и Vulkan. На записанный ролик можно наложить логотип или добавить собственный голос с микрофона.
Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русский интерфейс. Модель распространения приложения Bandicam — условно-бесплатная. Чтобы получить полную версию ПО без ограничений, необходимо купить лицензию. Стоимость лицензии для 1 компьютера — 2400 рублей, для 2 компьютеров — 3600 рублей. Можно загрузить бесплатную пробную версию, но есть ограничение по времени на запись и водяной знак "Bandicam" на записанных роликах.
Для настройки счетчика измерения FPS необходимо перейти в раздел "FPS" в главном окне утилиты.
В строке "Показывать в позиции" пользователи утилиты могут выбрать место, в котором счетчик будет отображаться на экране. При необходимости можно установить клавишу для автоматической смены позиции.
Также пользователи могут установить клавишу для включения и отключения отображения счетчика. В разделе "Ограничение FPS" можно установить ограничения по FPS в приложениях. Ограничения можно установить только во время записи.
Преимущества:
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
- возможность захвата экрана рабочего стола, записи игрового процесса.
Недостатки:
- нельзя отслеживать состояние комплектующих компьютера.