Программы для измерения и показа FPS в играх

Чтобы проверить совместимость компьютера с требовательными к системным ресурсам приложениям, необходимо измерить количество кадров в секунду. Для этого используются специальные программы - счетчик фпс для измерения в режиме реального времени.

FRAPS FRAPS — программа, которая используется для измерения FPS в приложениях, работающих на базе технологий Direct3D и OpenGL. Отслеживание количества кадров в секунду выполняется в режиме реального времени. Есть возможность захвата экрана: запись видео игрового процесса, создание скриншотов. Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит), но не переведена на русский язык. Модель распространения FRAPS — условно-бесплатная. Чтобы получить полную версию утилиты без ограничений, необходимо купить лицензию за 37 долларов. Преимущества полной версии программы: Неограниченное время записи видео. Отсутствие водяных знаков на записанных файлах. Доступ к бесплатным обновлениям. Возможность создания скриншотов во всех доступных форматах: JPG, PNG, BMP, TGA. После запуска FRAPS необходимо перейти в раздел "FPS", чтобы выполнить базовые настройки счетчика измерения количества кадров. В этом разделе пользователи могут указать папку для сохранения результатов тестов. Есть возможность смены клавиши, которая используется для запуска тестов. В строке "Benchmark Settings" следует отметить галочкой показатели, которые будут учитываться в тестировании: FPS, Frametimes и MinMaxAVG. Доступна функция автоматического отключения процесса измерения кадров. Для этого нужно указать время, по достижению которого процесс остановится. В правой части интерфейса раздела можно настроить расположение счетчика, который используется для отслеживания FPS в реальном времени. При необходимости счетчик можно отключить. Для этого следует отметить пункт "Hide overlay". Преимущества программы FRAPS: простой и удобный интерфейс;

возможность записи видео и создания скриншотов;

настройка расположения счетчика ФПС. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка.

FPS Monitor FPS Monitor — приложение, которое отслеживает количество кадров в играх. Также утилита дает возможность контролировать состояние комплектующих компьютера: загрузка и температура процессора, видеокарты, оперативной памяти. В настройках можно выбрать стили отображения счетчика FPS. Программа полностью совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения приложения FPS Monitor — условно-бесплатная. Чтобы получить полную версию без ограничений, необходимо купить лицензию за 350 рублей. Ознакомиться со всеми функциями и возможностями можно в бесплатной демонстрационной версии ПО. После запуска утилиты откроется главное окно, в котором расположен оверлей со всеми счетчиками. Здесь пользователи могут посмотреть, каким образом информация о состоянии системы будет отображаться во время игры. В правом верхнем углу можно выбрать размер кадра из списка: установить любое разрешение экрана или выбрать параметр "Размер рабочего стола" (в этом случае утилита будет определять разрешение автоматически). В программе FPS Monitor можно установить ограничения по количеству кадров в секунду. Для того необходимо перейти в раздел "Настройки" и выбрать пункт меню "Ограничение игрового FPS". По умолчанию все ограничения отключены. Пользователи могут указать этот параметр вручную или воспользоваться экспериментальной функцией "Cyber Sync". Также в этом разделе можно активировать функцию рисования тестовой полосы. Оверлей с отображением счетчика FPS можно запустить на рабочем столе. Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на базовом слое главного экрана и выбрать пункт "Добавить специальный элемент" — "Отображение на Рабочем столе". Чтобы изменить расположение счетчиков, необходимо перенести слой в нужную часть экрана. Преимущества FPS Monitor: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

отслеживание состояния комплектующих компьютера;

возможность ограничения количества FPS в играх. Недостатки: нет инструментов для записи видеороликов игрового процесса.

CAM CAM — программа, которая дает возможность измерять количество кадров в секунду в компьютерных играх. Также утилита отслеживает текущее состояние основных комплектующих в реальном времени: температура и загруженность процессора, оперативной памяти. Доступен специальный раздел, в котором пользователи могут посмотреть подробную информацию о системе. Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русскоязычный интерфейс. Модель распространения приложения CAM — бесплатная. Чтобы начать пользоваться всеми функциями программы, необходимо зарегистрировать новый аккаунт или войти через социальные сети. После запуска утилиты откроется окно информации о процессоре и RAM: загруженность, температура, скорость работы, количество свободной и используемой памяти. Чтобы настроить отображение счетчиков для измерения FPS, надо перейти в раздел "Игры". На первом этапе работы необходимо нажать "Включить отображение данных CAM", чтобы активировать работу функции отслеживания количества кадров. В разделе "Отображаемая информация" пользователям программы нужно отметить галочкой параметры, которые будут отображаться в счетчике: количество кадров, память, видеопамять, время. Можно настроить цвет и размер шрифта. В строке "Расположение информации" следует отметить место, где будет показан счетчик FPS. Доступна возможность установки пользовательского расположения. Для этого нужно указать необходимые параметры в окне "X" и "Y". "Горячие клавиши". Здесь выполняется настройка горячих клавиш для управления приложением CAM: переключение отображения, изменение расположения информации. После внесения нужных изменений необходимо нажать кнопку "Применить", чтобы сохранить настройки счетчика для измерения FPS. Преимущества программы CAM: удобный интерфейс на русском языке;

бесплатная модель распространения;

сохранение данных в облаке;

инструменты для отслеживания текущего состояние комплектующих компьютера. Недостатки: нет инструментов для захвата экрана.

Overwolf Overwolf — полезная утилита, которая позволяет отслеживать количество кадров в секунду в видеоиграх. Также в приложении есть встроенный браузер, онлайн-чат. Благодаря этому пользователи могут запустить браузер или чат прямо во время игры. Доступна возможность синхронизации аккаунтов Skype и Steam. Есть встроенный магазин приложений, где можно загрузить игры и программы. Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русский интерфейс. Модель распространения — бесплатная. Чтобы начать работу с утилитой Overwolf, необходимо зарегистрировать новый аккаунт в системе. После запуска программы откроется магазин приложений. Для работы с счетчиком для измерения FPS необходимо перейти в настройки утилиты. В открывшемся окне настроек следует перейти в раздел "Видео". Здесь пользователи могут установить следующие параметры: Выбрать горячие клавиши для начала и остановки записи видео, создания скриншотов. Установить папку для сохранения записанных файлов. Определить подходящий режим записи. Установить разрешение и количество кадров. В разделе "Recording indication" пользователи могут выбрать расположение счетчика FPS на экране. Этот показатель отлеживается утилитой в режиме реального времени. Также здесь можно выбрать тип индикатора, который будет отображаться на экране: красная точка + время, красная точка. Последний пункт из списка отключает индикатор отслеживания количества кадров в секунду. Преимущества: простой и удобный интерфейс;

интеграция с аккаунтами в социальных сетях и Steam;

бесплатная модель распространения;

возможность записи видео игрового процесса и создания скриншотов. Недостатки: неполный перевод интерфейса на русский язык.