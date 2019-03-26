Программы для создания видео из фото (видео слайд-шоу) представлены в сети в достаточно большом количестве — как в платном, так и бесплатном сегменте. Рассмотрим самые популярные и функциональные из них.

Movavi СлайдШОУ Movavi СлайдШОУ — достаточно мощная программа для создания видео слайд-шоу из различных типов медиафайлов, включая фотографии, видео и аудио разных форматов. Также в приложении реализовано множество функций, обеспечивающих увеличение визуальной привлекательности и презентабельности слайд-шоу, включая такие возможности как: Накладывание переходов между изображениями и видеороликами.

Накладывание поверх изображений и видео разнообразных визуальных фильтров.

Накладывание текста в виде титров, надписей, выносок, заключенных в графические облака (как в комиксах), таблиц и т.д.

Использование в слайд-шоу разнообразных графических элементов — стикеров, геометрических фигур, стрелок, линий и др.

Применение к отдельным объектам слайд-шоу (изображениям и видео) собственной анимации — сдвиг, разворот, плавное исчезновение и многих других. Еще одной ключевой особенностью программы Movavi СлайдШОУ является наличие встроенного видео- и аудиоредактора. Так, при помощи видеоредактора пользователь сможет: Обрезать видео на множество фрагментов, а затем применять к ним эффекты и фильтры, создавать между ними переходы.

Изменять угол поворота и обрезать края (кадрирование).

Вырезать и заменять аудиодорожку.

Применять к отснятым видео технику «Хромакей» для обрезки монотонного фона и последующей его замены любым изображением или даже видео.

Настраивать свойства видео — прозрачность, скорость воспроизведения, цветокоррекция и другие действия. Встроенный аудиоредактор Movavi СлайдШОУ позволяет выполнять над аудио различные стандартные операции — вырезка, обрезка, манипуляция частотами при помощи эквалайзера, наложение аудиофильтров, устранение шумов и т.д. При помощи Movavi СлайдШОУ можно создавать видео слайд-шоу практически любой сложности и формата — будь этого простенькое видео из фото с музыкальным сопровождением или профессиональная видео-презентация, рекламный видеоролик и любой подобный продукт.

Плюсы и минусы программы Movavi СлайдШОУ К наиболее заметным преимуществам приложения Movavi СлайдШОУ следует отнести: Внушительный функционал для создания эффектных слайд-шоу.

Возможность записи звука и видео с микрофона и веб-камеры.

Большое количество (несколько сотен) готовых переходов, фильтров, анимаций, графических элементов. При необходимости их число можно расширить путем скачивания из интернета прямо в программе либо на сайте разработчиков.

Наличие встроенных редакторов видео и аудио.

Поддержка всех популярных форматов изображений, видео и аудио (пользователю не придется вручную конвертировать медиафайлы для их последующего использования в слайд-шоу).

Возможность сохранения готовых материалов в различных видео-форматах (также предусмотрено множество пресетов для сохранения слайд-шоу под мобильные устройства, социальные сети, видеохостинги и т.д.)

Возможность выгрузки слайд-шоу напрямую из программы на YouTube, Vimeo, Google Диск и другие сервисы.

Поддержка русского языка (вообще, программа Movavi СлайдШОУ по большей части рассчитана на русскоязычных пользователей, т.к. компания-разработчик софта — отечественная). Основной недостаток Movavi СлайдШОУ заключается в том, что приложение платное. Free-версия программы имеет существенные функциональные ограничения и не может использоваться не дольше 7-дневного пробного периода.

ProShow Producer ProShow Producer можно считать гигантом среди программа для создания видео слайд-шоу. Полный список функциональный возможностей приложения вряд ли уместится в короткий обзор, потому постараемся выделить наиболее значимые моменты. Создание слайд-шоу на любой вкус и цвет. Как и в случае с Movavi СлайдШОУ, программа ProShow Producer позволяет использовать в слайд-шоу любые виды мультимедиа — видео, аудио и изображения различных форматов. Создание видео из фото — минимальное, на что способен данный продукт. Вообще, функционал ProShow Producer столь богат, что сложность создаваемых видео слайд-шоу зависит только от фантазии пользователя. А если таковой не имеется, то всегда можно воспользоваться одним из многочисленных готовых шаблонов, позволяющих подготовить красочное слайд-шоу буквально за несколько минут. Переходы. По количеству доступных переходов ProShow Producer явно превосходит любое аналогичное программное обеспечение. Здесь их несколько сотен только встроенных, еще более 1000 доступны для скачивания напрямую из программы. Большинство переходов имеет собственные настройки, определяющие те или иные параметры их воспроизведения, например — скорость или интенсивность затенения (зависит от конкретного перехода). Но и это не еще все. В программу ProShow Producer встроен уникальный инструмент по созданию собственных переходов. Поэтому, если пользователь не смог найти подходящий для себя вариант, его всегда можно создать самостоятельно либо отредактировать по своему вкусу один из доступных переходов. Фильтры и эффекты. По данному критерию ProShow Producer также превосходит свои аналоги. Многочисленные визуальные фильтры и эффекты, которые также измеряются сотнями, позволят придать всему слайд-шоу либо любым составляющим элементам (изображения, видео) уникальный внешний вид. Как и в случае с переходами, фильтры и эффекты могут быть тонко настроены пользователем. При необходимости можно создать и свои. Все эти особенности позволяют создавать такие слайд-шоу, которые вряд ли кому-то удастся повторить — так же, как невозможно в точности повторить картину художника. Встроенные редакторы. Обрезать видео, выполнить его кадрирование, тонко настроить качество, наложить уникальные фильтры, произвести цветокоррекцию — это далеко не весь список функций, предоставляющий встроенный видеоредактор. Столь же широкий функционал имеет и аудиоредактор, позволяющий выполнять над аудио не только весь стандартный список операций, но и "прогонять" его через всевозможные FX-фильтры. Разработчики ProShow Producer даже предусмотрели возможность скачивания аудиофайлов прямо из программы для их последующего использования в слайд-шоу. Среди них можно найти и всевозможные звуковые эффекты, и мелодии, сыгранные на различных музыкальных инструментах, и композиции известных исполнителей. Не обошелся без внимания и графический редактор, позволяющий осуществлять над изображениями широкий спектр операций. К числу мультимедиа-редакторов можно отнести отдельный модуль по созданию слоев. Он позволяет совмещать между собой любые составляющие элементы слайд-шоу — видео, изображения, эффекты, фильтры и т.д. Использование мультимедиа-контента. Конечно, в ProShow Producer предусмотрена возможность использования в слайд-шоу тонко настраиваемых стикеров, текстовых блоков, графических элементов и прочего мультимедиа-контента.

Плюсы и минусы ProShow Producer О положительных сторонах приложения можно сказать следующее — это очень мощное программное обеспечение со всем необходимым для создания видео слайд-шоу любой степени сложности. Как Photoshop является эталоном среди растровых редакторов, так и ProShow Producer является эталоном в своем классе. К сожалению, ProShow Producer — платная и довольно дорогая программа. И это ее жирный минус для обычных пользователей, кому требуется лишь создание видео из фото. Кроме того, приложение не поддерживает русский язык. Без знания английского с огромным функционалом программы разобраться будет сложно. Однако в сети можно скачать любительские русификаторы, но они позволяют перевести интерфейс на русский язык лишь частично.

ФотоШОУ PRO Программу ФотоШОУ PRO можно считать прямым конкурентом Movavi СлайдШОУ — функциональные возможности этих приложений примерно одинаковы. Возможность использования разнообразного мультимедиа-контента. ФотоШОУ PRO позволяет создавать слайд-шоу из изображений и видео с возможностью добавления музыкальных композиций. Программой поддерживаются множество форматов перечисленных типов мультимедиа. Эффекты и переходы. И того и другого в пользователи ФотоШОУ PRO обнаружат в предостаточном количестве, но все же их меньше, чем у ближайшего конкурента — Movavi СлайдШОУ. Имеющийся набор переходов и эффектов невозможно расширить путем отдельного скачивания из программы или с сайта, но база время от времени дополняется при обновлениях. Впрочем, этот недостаток компенсирован инструментом по созданию слайдов, который будет рассмотрен ниже. Коллажи. Одна из сильных сторон программы ФотоШОУ PRO — возможность создания слайдов-коллажей. Каждый из таких коллажей состоит из нескольких (от 2 до 10) изображений, имеет собственную уникальную анимацию и продолжительность воспроизведения. Другими словами, коллаж — это слайд-шоу внутри слайд-шоу: отличное средство для быстрого и удобного размещения множества фотографий в одном проекте. Шаблоны. Как и у двух предыдущих программ, в ФотоШОУ PRO предусмотрена возможность быстрого создания слайд-шоу при использовании одного из множества готовых шаблонов. Выбираем понравившийся шаблон, добавляем фото/аудио/видео (зависит от выбранного шаблона), сохраняем проделанную работу — готово. Титры и заставки. И те и другие в программе ФотоШОУ PRO рассматриваются в качестве ключевых элементов слайд-шоу. Заставки располагаются в самом начале слайд-шоу либо между фотографиями/видео и предназначены для краткого описания тематики всего последующего материала (в случае с заставками) или одного слайда (в случае с титрами). Редактор слайдов. Как упоминалось выше, инструмент по созданию слайдов компенсирует недостаток программы ФотоШОУ PRO, связанных с малым набором готовых переходов и эффектов. При помощи данного редактора пользователь может создавать слайды различной степени сложности — будь это простое статическое изображение или эффектная анимация. Конструктор слайдов имеет следующий функционал: Возможность добавления неограниченного количества слоев различного типа — видео, статическое или анимированное изображение, анимированный текст, маска, графический элемент (клипарт, геометрическая фигура и т.п.), текстура и т.д. Каждый из добавляемых слоев имеет собственные настройки, зависящие от типа. Например, на слои-изображения можно накладывать различные фильтры, анимированные объекты имеют настройки анимации и т.д.

Возможность задания анимации любого из добавленных объектов — изменение положение, вращение, прозрачность, масштабирование и другие варианты. Здесь важно подчеркнуть, что эта анимация не зависит от собственной анимации объекта.

Возможность установки в качестве фона слайда изображения, градиента, текстуры или даже видеоролика, который будет проигрываться на заднем плане.

Наложение на слайд аудио. Можно выбрать один из звуковых эффектов из встроенной библиотеки, загрузить хранящийся на компьютере аудиофайл или запись звук с микрофона. Еще одна хорошая новость — данный инструмент может использоваться не только для создания слайдов, но и для редактирования любого из доступных эффектов, переходов, коллажей и т.д. Редактор видео. В отдельный инструмент программы ФотоШОУ PRO выведен видео-редактор, позволяющий выполнять над видеороликами различные стандартные операции — обрезка, поворот, кадрирование, наложение фильтров и т.д. Экспорт видео слайд-шоу. Здесь пользователя ожидает множество вариантов пресетов для экспорта созданного материала. Видео можно сохранить для просмотра на DVD, компьютере, мобильном устройстве, для выгрузки в социальные сети и видеохостинги.

Плюсы и минусы ФотоШОУ PRO Если говорить обобщенно, в приложении ФотоШОУ PRO присутствует все необходимое для создания слайд-шоу, интерфейс выполнен на русском языке — и это плюс. Но программа, к сожалению, платная — и это большой минус. Из ограничений бесплатной версии — невозможно добавлять в проект видео, экспортировать материал в некоторых из доступных форматов и, вообще, пользоваться программой дольше 10 дней. Кроме того, на созданные слайд-шоу будет наложена рекламная надпись, от которой невозможно избавиться.

Bolide Slideshow Creator Если предыдущие программы рассчитаны на продвинутых пользователей, то Bolide Slideshow Creator отлично подойдет для новичков. Возможности программы не столь широки как у Movavi СлайдШОУ, ФотоШОУ PRO или тем более ProShow Producer, но их вполне достаточно для создания видео из фото. Так, приложение Bolide Slideshow Creator имеет следующие особенности и функции: Поддержка различных форматов изображений.

Возможность добавления в слайд-шоу аудио-файлов (также поддерживаются все популярные форматы). Простенький аудиоредактор позволяет обрезать аудио с начала и/или конца (возможность разделения на фрагменты не предусмотрена).

Наличие нескольких десятков простых переходов, встраиваемых между изображениями.

Возможность наложения на слайд-шоу анимированного текста, а также эффекта «Pan & Zoom» (перемещение и изменение масштаба изображения). Встроенный инструмент разворота и горизонтального/вертикального отображения изображения.

Возможность установки времени воспроизведения каждого отдельного фрагмента слайд-шоу (как добавленного изображения, так и переходов).

Быстрое изменение разрешения видео

Сохранение видео в формате AVI, MP4, WMV, MKV и FLV с возможностью установки качества (лучшее, хорошее, удовлетворительное). Впрочем, на этом возможности программы заканчиваются.

Плюсы и минусы Bolide Slideshow Creator К положительным качествам Bolide Slideshow Creator можно отнести: Приложение полностью бесплатное для использования.

Максимальная простота управления. Если требуется создание видео из фото за 10 минут, Bolide Slideshow Creator — отличный вариант. Для совсем ленивых в программе даже предусмотрена функция добавления всех добавленных фото и переходов меду ними в случайном порядке.

Полная поддержка русского языка. Bolide Slideshow Creator — довольно узкоспециализированная программа, и это главный ее недостаток. Впрочем, именно для создания видео из фото приложение и создавалось, поэтому чего-то большего от него ожидать не приходится.

Icecream Slideshow Maker Icecream Slideshow Maker — еще одно приложение, относящееся в категории софта для быстрого создания видео из фото с музыкальным сопровождением. По функциональным возможностям программа практически идентична Bolide Slideshow Creator: Поддерживает изображения популярных форматов — JPG, JPEG, PNG, BMP и GIF.

Позволяет устанавливать время показа каждой фотографии индивидуально.

Позволяет добавлять в слайд-шоу аудио форматов MP3, M4A, WAV,WMA и OGG (можно добавлять несколько файлов для последовательного воспроизведения). Для настройки проигрывания аудио предусмотрено несколько удобных опций — зацикливание (композиция автоматически проигрывается сначала при завершении), сдвиг (определяет задержку либо начало момента воспроизведения звука) и угасание (плавное нарастание/затихание громкость в начале и конце).

Предлагает наложение на фотографии более 25 различных вариантов переходов (в т.ч. в случайном порядке) с возможностью установки длительности воспроизведения перехода.

Позволяет накладывать поверх слайдов текст с настраиваемым шрифтом, цветом (текст и фон), расположением (9 вариантов — по углам, по краям и по центру) и собственной анимацией (также 9 вариантов).

Предлагает настройку разрешения и выбора формата сохраняемого видео (WEBM, MP4, AVI или MOV).

Обеспечивает возможностью выгрузки видео на сервисы YouTube, Google Drive или DropBox, а также записи на CD/DVD-диски.