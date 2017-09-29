Movavi СлайдШОУ — программа для создания слайд-шоу из фотографий с музыкальным сопровождением. В качестве входных данных приложение позволяет также использовать видеоролики, что является уникальной особенностью для софта этой разновидности.

Программа предназначена для работы в среде 32-х и 64-битных версиях Windows XP, Vista, 7, 8 и 10. Интерфейс приложения выполнен на грамотном русском языке (Movavi — отечественный разработчик мультимедийного ПО).

Приложение Movavi СлайдШОУ является платным ПО с возможностью бесплатного использования в течение 7 дней без функциональных ограничений, но с ограничениями по длительности выходного видео-файла (в 2 раза короче). Также на видео накладывается водяной знак.

Как пользоваться Movavi СлайдШОУ?

Приложение Movavi СлайдШОУ открывает перед пользователем практически неограниченные возможности в создании слайд-шоу. Объясняется это следующим:

Поддержка множества мультимедиа-форматов. Программа позволяет добавлять в будущее слайд-шоу широкий спектр форматов мультимедиа-файлов, к числу которых относятся:

Цифровые изображения всех распространенных форматов — JPG, PNG, BPM и многие другие.

Различные форматы аудио (MP3, FLAC, WAV и т.д.) для создания музыкального сопровождения ко всему слайд-шоу или неограниченного количества непродолжительных аудио-вставок.

Множество форматов видео — MP4, AVI, MPEG, FLV и другие. Видеоролики могут использоваться в слайд-шоу в качестве самостоятельных объектов либо чередоваться с изображениями — здесь нет никаких ограничений.

Изображения, аудио и видео можно импортировать в проект не только в виде файлов, сохраненных на компьютере, но и добавить их напрямую с веб-камеры или микрофона без использования сторонних программ (в Movavi СлайдШОУ предусмотрены встроенные инструменты).

Возможность использования в слайд-шоу эффектов, фильтров, текста и мультимедиа-вставок. В приложении Movavi СлайдШОУ реализована возможность добавления в проекты разнообразных мультимедийных объектов, позволяющих сделать слайд-шоу еще более красочными и привлекательными:

Визуальные фильтры. Пользователю доступно большое количество фильтров (более 150), которые можно накладывать как на изображения, так и на видео.

Переходы. Если между изображениями и/или видеороликами требуется создать плавный переход, пользователь может воспользоваться одним из доступных переходов — всего их более 100.

Текст. Создание сюжетных титров, оглавлений и таблиц, подписей к изображениям, выносок как в комиксах и любых других объектов, использующих текст — все это легко реализуемо в Movavi СлайдШОУ.

Стикеры и фигуры. В приложении реализована функция вставки стикеров и небольших фигурок, значков, полупрозрачных выделений и т.д. поверх слайд-шоу (изображений и видео). Как в случае с текстом, они помогут сделать слайд-шоу более информативным и креативным.

Анимация. Если какой-либо из элементов слайд-шоу требуется сдвинуть, повернуть или выполнить другое действие с ним, это легко можно сделать путем наложения на него готовой или созданной самостоятельно анимации.

Хромакей. Данная функция позволяет вырезать из видео задний фон, если тот представляет собой сплошной цвет. После вырезки пользовать сможет добавить в качестве фона изображение или анимированную вставку.

Если присутствующих в программе фильтров, переходов, анимаций и прочих объектов недостаточно, их всегда можно скачать из самой программы или с официального сайта разработчиков.

Встроенный аудио/видеоредактор. Т.к. программа Movavi СлайдШОУ позволяет использовать в слайд-шоу видео и аудиоматериалы, разработчики позаботились и о том, чтобы пользователь мог редактировать их по своему усмотрению. Для этих целей предусмотрены следующие инструменты:

Обрезка видео. Получившиеся в результате фрагменты можно передвигать по таймлайну, накладывать на них фильтры, создавать между ними переходы и выполнять все прочие доступные операции.

Возможность установки продолжительности показа изображения. Вообще, добавляемые в слайд-шоу картинки автоматически трансформируются в видео, потому над ними можно выполнять все применимые к видеороликам операции.

Поворот и кадрирование. Инструменты позволяют обрезать края и/или повернуть видео на произвольный угол.

Вырезка и замена аудиодорожки в видео. Аудио также можно переместить мышкой на отдельный таймлайн для последующего его редактирования.

Обрезка аудио с возможностью установки фрагментов в любой части таймлайна. К примеру, пользователь может подобрать аудио-вставку для каждого отдельного видеоролика и/или картинки в слайд-шоу.

Настройка свойств видео: прозрачность, коррекция цвета, скорость воспроизведения и т.д.

Настройка свойств аудио: громкость, управление частотами через встроенный эквалайзер, подавление шумов, наложение аудиофильтров и другие.

Таким образом, Movavi СлайдШОУ можно использовать не только для создания слайд-шоу, но и как довольно мощный видео и аудиоредактор.

Экспорт слайд-шоу. Готовое слайд-шоу пользователь может импортировать в различные видео-форматы. Также предусмотрены пресеты для сохранения видео под конкретные устройства (смартфоны и т.д.). При необходимости видео можно выгружать на YouTube, Google Диск или Vimeo прямо из программы.