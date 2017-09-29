Movavi СлайдШОУ — программа для создания слайд-шоу из фотографий с музыкальным сопровождением. В качестве входных данных приложение позволяет также использовать видеоролики, что является уникальной особенностью для софта этой разновидности.
Программа предназначена для работы в среде 32-х и 64-битных версиях Windows XP, Vista, 7, 8 и 10. Интерфейс приложения выполнен на грамотном русском языке (Movavi — отечественный разработчик мультимедийного ПО).
Приложение Movavi СлайдШОУ является платным ПО с возможностью бесплатного использования в течение 7 дней без функциональных ограничений, но с ограничениями по длительности выходного видео-файла (в 2 раза короче). Также на видео накладывается водяной знак.
Как пользоваться Movavi СлайдШОУ?
Приложение Movavi СлайдШОУ открывает перед пользователем практически неограниченные возможности в создании слайд-шоу. Объясняется это следующим:
Поддержка множества мультимедиа-форматов. Программа позволяет добавлять в будущее слайд-шоу широкий спектр форматов мультимедиа-файлов, к числу которых относятся:
- Цифровые изображения всех распространенных форматов — JPG, PNG, BPM и многие другие.
- Различные форматы аудио (MP3, FLAC, WAV и т.д.) для создания музыкального сопровождения ко всему слайд-шоу или неограниченного количества непродолжительных аудио-вставок.
- Множество форматов видео — MP4, AVI, MPEG, FLV и другие. Видеоролики могут использоваться в слайд-шоу в качестве самостоятельных объектов либо чередоваться с изображениями — здесь нет никаких ограничений.
Изображения, аудио и видео можно импортировать в проект не только в виде файлов, сохраненных на компьютере, но и добавить их напрямую с веб-камеры или микрофона без использования сторонних программ (в Movavi СлайдШОУ предусмотрены встроенные инструменты).
Возможность использования в слайд-шоу эффектов, фильтров, текста и мультимедиа-вставок. В приложении Movavi СлайдШОУ реализована возможность добавления в проекты разнообразных мультимедийных объектов, позволяющих сделать слайд-шоу еще более красочными и привлекательными:
- Визуальные фильтры. Пользователю доступно большое количество фильтров (более 150), которые можно накладывать как на изображения, так и на видео.
- Переходы. Если между изображениями и/или видеороликами требуется создать плавный переход, пользователь может воспользоваться одним из доступных переходов — всего их более 100.
- Текст. Создание сюжетных титров, оглавлений и таблиц, подписей к изображениям, выносок как в комиксах и любых других объектов, использующих текст — все это легко реализуемо в Movavi СлайдШОУ.
- Стикеры и фигуры. В приложении реализована функция вставки стикеров и небольших фигурок, значков, полупрозрачных выделений и т.д. поверх слайд-шоу (изображений и видео). Как в случае с текстом, они помогут сделать слайд-шоу более информативным и креативным.
- Анимация. Если какой-либо из элементов слайд-шоу требуется сдвинуть, повернуть или выполнить другое действие с ним, это легко можно сделать путем наложения на него готовой или созданной самостоятельно анимации.
- Хромакей. Данная функция позволяет вырезать из видео задний фон, если тот представляет собой сплошной цвет. После вырезки пользовать сможет добавить в качестве фона изображение или анимированную вставку.
Если присутствующих в программе фильтров, переходов, анимаций и прочих объектов недостаточно, их всегда можно скачать из самой программы или с официального сайта разработчиков.
Встроенный аудио/видеоредактор. Т.к. программа Movavi СлайдШОУ позволяет использовать в слайд-шоу видео и аудиоматериалы, разработчики позаботились и о том, чтобы пользователь мог редактировать их по своему усмотрению. Для этих целей предусмотрены следующие инструменты:
- Обрезка видео. Получившиеся в результате фрагменты можно передвигать по таймлайну, накладывать на них фильтры, создавать между ними переходы и выполнять все прочие доступные операции.
- Возможность установки продолжительности показа изображения. Вообще, добавляемые в слайд-шоу картинки автоматически трансформируются в видео, потому над ними можно выполнять все применимые к видеороликам операции.
- Поворот и кадрирование. Инструменты позволяют обрезать края и/или повернуть видео на произвольный угол.
- Вырезка и замена аудиодорожки в видео. Аудио также можно переместить мышкой на отдельный таймлайн для последующего его редактирования.
- Обрезка аудио с возможностью установки фрагментов в любой части таймлайна. К примеру, пользователь может подобрать аудио-вставку для каждого отдельного видеоролика и/или картинки в слайд-шоу.
- Настройка свойств видео: прозрачность, коррекция цвета, скорость воспроизведения и т.д.
- Настройка свойств аудио: громкость, управление частотами через встроенный эквалайзер, подавление шумов, наложение аудиофильтров и другие.
Таким образом, Movavi СлайдШОУ можно использовать не только для создания слайд-шоу, но и как довольно мощный видео и аудиоредактор.
Экспорт слайд-шоу. Готовое слайд-шоу пользователь может импортировать в различные видео-форматы. Также предусмотрены пресеты для сохранения видео под конкретные устройства (смартфоны и т.д.). При необходимости видео можно выгружать на YouTube, Google Диск или Vimeo прямо из программы.