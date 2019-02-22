Открытки — самый распространенный способ поздравления друзей и родственников с праздниками. С помощью специальных программ для Windows можно создать поздравительные открытки и отправить их по электронной почте или в социальных сетях.

Мастер Открыток Мастер Открыток — приложение, которое используется для создания открыток. В программе доступен каталог с готовыми шаблонами для проектов и возможность применения эффектов и украшений. Пользователи могут наложить произвольный текст на открытку, есть готовые поздравления в стихах. Утилита работает на всех современных версиях операционной системы Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Программа условно-бесплатная, лицензия стоит 650 рублей, но доступна бесплатная пробная версия на 10 дней. После запуска утилиты откроется окно выбора действий. Чтобы начать работу с программой, нужно выбрать пункт "Создать новый проект". Далее утилита предложит пользователям выбрать тип проекта: создание новой открытки, выбор готового шаблона или создание открытки со сгибом. Доступные шаблоны разделены по категориям: поздравления, новый год, мужчинам, женщинам, свадьба, приглашения. После выбора понравившегося варианта откроется следующее окно, в котором пользователи могут добавить фотографии. Выбор фотографий выполняется через встроенный в приложение проводник файлов. Следующий этап — создание поздравительного текста. Пользователи могут написать текст самостоятельно или воспользоваться встроенным каталог поздравлений. Также на этом этапе создания проекта следует указать имя получателя и отправителя поздравительной открытки. Завершающая стадия создания открытки — установка параметров страницы. Здесь пользователям нужно указать размеры страницы, разрешение, ориентацию. После этого откроется главное окно, в котором отобразится созданная открытка. Здесь пользователи могут добавить дополнительные эффекты, текст, рамки, изменить фон. Также в этом окне находятся инструменты для сохранения и печати проекта. Преимущества: простой и удобный интерфейс на русском языке;

большая библиотека шаблонов открыток;

возможность применения эффектов для изображений;

инструмент печати готовых открыток. Недостатки: нельзя установить дополнительные плагины для расширения базового функционала.

Photo Cards Photo Cards — программа для создания поздравительных открыток на компьютере. Утилита дает возможность пользователям выбирать фон, эффекты, рамки. Есть встроенные поздравительные тексты в стихотворной форме и возможность работы со слоями. Получившуюся открытку можно распечатать с помощью приложения. Программа работает на операционной системе Windows (32/64 бит) и полностью переведена на русский язык. ПО условно-бесплатное, лицензия стоит 395 рублей, но доступна пробная версия с ограничениями (30 запусков). Преимущества лицензионной версии утилиты: Бесплатное получение всех обновлений. Круглосуточная техническая поддержка по электронной почте. Доступ к поздравлениям и инструменту печати открыток. На первом этапе работы с программой необходимо создать новый проект. Для этого следует воспользоваться функцией "Новый", которая расположена на верхней панели инструментов. В правой части интерфейса расположены инструменты для редактирования проекта. В разделе "Фон" пользователи могут выбрать готовый шаблон для открытки. Всего в каталоге приложения Photo Cards доступно 39 вариантов. В разделе "Украшения" можно добавить дополнительные элементы для украшения открытки. После выбора элемента пользователи могут настроить прозрачность объекта, создать копию или удалить слой. Чтобы добавить текст на открытку необходимо воспользоваться инструментов "Надпись". В окне создания надписи следует вставить произвольный текст. Есть возможность выбора шрифта, размера текста и цвета. Доступна функция добавления пользовательских изображений. Чтобы выполнить это действие нужно воспользоваться инструментов "Добавить фото" и выбрать изображение через проводник Windows. Итоговый результат необходимо сохранить на компьютере. Преимущества: простой и удобный интерфейс на русском языке;

наличие готовых шаблонов открыток;

возможность применения эффектов для проектов. Недостатки: нет встроенного редактора изображений.

ФотоШОУ ФотоШОУ — программа, с помощью которой пользователи могут создать слайд-шоу и анимированные открытки. В библиотеке приложения доступны различные эффекты и анимации перехода, возможность создания мультимедийных альбомов и функция конвертации готовых слайдов в видео. Утилита совместима с операционной системой Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения ФотоШОУ — условно-бесплатная. Лицензия стоит 980 рублей, но есть бесплатная пробная версия на 10 дней. После запуска приложения откроется приветственное окно с выбором дальнейшего действия. Чтобы начать работу с программой, нужно выбрать пункт "Новый проект". После этого следует перейти в раздел "Коллажи" и выбрать готовые шаблоны для открытки. При необходимости пользователи могут выбрать сразу несколько коллажей для создания открытки в формате слайд-шоу. После двойного клика на коллаже откроется новое окно, в котором нужно загрузить фотографии с компьютера. Выбранные коллажи отображаются в нижней части интерфейса на таймлайне. В разделе "Титры" пользователи могут наложить текст. Доступные титры разделены на категории: универсальные, тематические, простые. В разделе "Музыка" пользователи могут наложить музыку поверх анимированной открытки. Для этого необходимо добавить нужную музыкальную композицию с компьютера и поместить файл на шкалу времени. Преимущества: возможность создания анимированных открыток в формате слайд-шоу;

простой и удобный интерфейс на русском языке;

большой каталог эффектов и анимаций перехода;

возможность наложения музыки на проект. Недостатки: нет готовых поздравлений в стихах.

ФотоДЕКОР ФотоДЕКОР — утилита, которая используется для редактирования фотографий и создания поздравительных открыток. С помощью приложения пользователи могут настроить яркость, резкость и гамму изображения, есть готовые шаблоны рамок и открыток. Программа работает на операционной системе Windows (32/64 бит) и имеет русскоязычный интерфейс. ПО условно-бесплатное, но есть пробная версия с ограничениями (не более 30 запусков). Доступно три типа лицензии: Базовая. Стоимость этой версии — 556 рублей. Доступно 170 шаблонов рамок и открыток. Стандарт. Цена лицензии — 1 196 рублей. На выбор доступно 500 шаблонов открыток и рамок. Также есть готовые шаблоны для DVD-дисков и календарей. Профи. Стоимость максимальной версии — 2 396 рублей. В каталоге утилиты находится более 1 000 шаблонов для рамок и открыток в высоком разрешении. После запуска утилиты нужно открыть каталог с шаблонами открыток, который находится в правой части интерфейса. Все доступные открытки разделены по категориям: детские, календари, необычные, праздничные, универсальные. После выбора понравившегося варианта открытка отобразится в главном окне графического редактора. Далее пользователи могут выбрать рамки, украшения или надписи. При создании надписи следует написать произвольный поздравительный текст. Есть возможность редактирования шрифтов: размер, стиль, семейство, форма, положение, цвет. Преимущества: удобный интерфейс;

большой каталог шаблоново рамок и открыток;

возможность печати готовых проектов. Недостатки: нельзя создать анимированную открытку.