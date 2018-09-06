ProShow Producer — программа для создания слайд-шоу и презентаций любого уровня сложности. Приложение предназначено для работы в 32-х 64-битных версиях Windows Vista, 7, 8 и 10. Русский язык не поддерживается, но в интернете можно найти любительские русификаторы.

Внимание! Программа ProShow Producer больше не поддерживается. Скачать последнюю рабочую версию ProShow Producer можно на нашем сайте. Официальный сайт разработчиков не работает.

Как пользоваться программой ProShow Producer?

Программа ProShow Producer позиционируется разработчиками как профессиональный инструмент для создания слайд-шоу и презентаций. С этим сложно не согласиться, если подробней ознакомиться с функционалом приложения.

Поддержка множества форматов мультимедиа

Для наполнения слайд-шоу пользователи ProShow Producer могут использовать довольно широкий спектр мультимедиа-файлов, включающий в себя наиболее распространенные форматы изображений (включая анимацию), видео и аудио. Контент для проектов можно добавлять не только путем импорта файлов с жесткого диска, но и напрямую из различных соцсетей и видеохостингов — SmugMug, Google Photos, Flickr и другие.

Программа позволяет не только импортировать мультимедиа, но и предоставляет множество инструментов для их редактирования.

Благодаря поддержке разнообразных форматов мультимедийных файлов и возможности их редактирования ProShow Producer позволяет создавать слайд-шоу с разнообразным контентом, например:

Фотографии с музыкальным сопровождением.

Чередующиеся изображения и видеоролики.

Изображения с собственными непродолжительными аудиодорожками и другие варианты.

Также в программе реализована поддержка слоев, благодаря чему становится возможным наложения слайдов и/или интегрируемых фотографий и видео друг на друга с множеством вариантов их совмещения (прозрачность, плавное замещение и т.д.).

Переходы

Для придания слайд-шоу большей эффектности между отдельными его составляющими (изображения и видео) используются анимированные переходы. В настоящий момент пользователям доступно более 500 разнообразных переходов, и эта цифра — не предел (прямо из программы можно скачать еще около 1000 их переходов).

Все доступные варианты переходов распределены в ProShow Producer по множествам категорий. А благодаря функции предпросмотра пользователю не придется тратить время на ознакомление с той или иной анимацией, постоянно добавляя его в проект.

Переходы добавляются в слайд-шоу в качестве отдельных независимых объектов, т.е. они имеют собственные регулируемые параметры, например — время воспроизведения.

Также в приложении реализована функция создания собственных переходов и импорта сторонних файлов с анимацией.

Визуальные фильтры и эффекты

Если переходы позволяют добавить эффектности при смене слайдов, то визуальные эффекты и фильтры призваны сделать более эффектными сами элементы слайд-шоу/презентаций. И в этом плане программа ProShow Producer предоставляет широкий функционал, позволяя пользователю накладывать разнообразные фильтры и эффекты, как на отдельные изображения, так и на видеоролики.

Весь доступный инструментарий по наложению визуальных эффектов и фильтров на изображения и видео перечислить в одной статье попросту невозможно — он действительно очень широк.

Редактирование мультимедиа-контента

В ProShow Producer объединен инструментарий, встречающийся в различных фото-, видео- и даже аудиоредакторах. Обрезка, разворот, масштабирование, кадрирование — это лишь базовый инструментарий по обработке/редактированию изображений и видео.

Широкий набор функций имеет и встроенный аудиоредактор, позволяющий не только обрезать и склеивать аудиодорожки, но и тонко регулировать различные параметры аудио, накладывать на них всевозможные FX-аудиофильтры и многое другое. В большой встроенной базе данных пользователь может найти сотни аудио-заготовок для их последующего применения в слайд-шоу.

Работа с текстом

Программа ProShow Producer предоставляет широкие возможности и по части добавления в слайд-шоу и презентации текстовых вставок. Ввиду того, что текст в подобном мультимедиа-контенте является важной составляющей, разработчики уделили данному аспекту огромное внимание.

Мощный текстовый редактор позволяет не просто встраивать в слайды титры или надписи, но и применять к тексту разнообразную анимацию, накладывать на него фильтры и эффекты. Другими словами, все операции, которые можно выполнить над изображениями и видео, можно выполнить и над текстом.

Экспорт готовых слайд-шоу

Приложение ProShow Producer позволяет сохранять готовые слайд-шоу и презентации в различных видео-форматах с нужными пользователю характеристиками (разрешение, качество и т.д.). Здесь также предусмотрено пресетов для импорта видео под различные устройства, социальные сети и видеохостинги. При необходимости слайд-шоу можно сразу выгружать в соцсети и хостинги, не используя браузер.

Кроме того, программа ProShow Producer позволяет экспортировать проекты в виде исполнимых (EXE) файлов с возможностью добавления элементов управления (перемотка, пауза и т.п.). Также интересен вариант экспорта слайд-шоу в качестве скринсейвера (заставки) Windows, которая будет запускаться при простое компьютера.

И даже все это – не все варианты экспорта проектов.

Полная лицензионная версия ProShow Producer

Такой мощный инструмент как ProShow Producer вряд ли когда-нибудь будет распространяться бесплатно. В бесплатной ознакомительной версии имеются ограничения по времени использования — не более 15 дней с момента установки, однако никаких ограничений на функционал не накладываются. Кроме того, поверх слайд-шоу и презентаций, создаваемых в Free-версии программы, накладывается заставка и водяной знак.