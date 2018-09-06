ProShow Gold — программа для создания слайд-шоу из изображений, видео, аудио и графических элементов (стикеры, текст и т.д.) с расширяемой через интернет библиотекой переходов и эффектов, видео- и аудиоредактором, редактором слайдов и множеством других особенностей.

Приложение ProShow Gold предназначено для операционных систем Windows Vista, 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64-бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык, однако в сети можно встретить любительские русификаторы.

Функции программы ProShow Gold

Программу ProShow Gold можно отнести к категории полупрофессиональных инструментов для производства короткометражного медиаконтента. Т.е. не только слайд-шоу, но и презентаций с возможностью ручного перелистывания слайдов либо видеороликов для социальных сетей и видеохостингов (вайны, превью, рекламные ролики и т.п.). Особенностью продукта является наличие в нем всех необходимых инструментов и функций для подготовки медиаматериалов из различного рода цифрового контента.

Поддержка многочисленных форматов видео, аудио и изображений. Приложение ProShow Gold практически не ограничивает пользователя в плане использования в своих проектах цифрового медиаконтента. Программа одинаково эффективно обрабатывает десятки различных форматов видео, аудио и изображений. Импорт цифрового контента (по большей части это относится к видео) в проект осуществляется при использовании встроенного конвертера, работающего в фоновом режиме. Т.е., к примеру, все импортируемые видео приводятся к одному формату, после чего ProShow Gold может в равной степени выполнять над ними все доступные операции.

Послойная обработка. Одна из главных особенностей редактора слайдов ProShow Gold — возможность создания слоев для каждого отдельного объекта видео и графики. Это открывает перед пользователем практически безграничные возможности в плане совмещения объектов друг с другом, а наличие разнообразных удобных инструментов управления ускоряют данный процесс, делают его творческим.

Большое количество переходов, эффектов и фильтров. Переходы между отдельными видеороликами и/или изображениями — ключевая составляющая любого слайд-шоу или презентации. Данная техника монтажа широко применяется и при создании видеоконтента из нарезки видеороликов. То же самое можно сказать и о визуальных эффектах и фильтрах, накладываемых поверх видео и изображений.

На текущий момент в ProShow Gold предусмотрено более 950 разнообразных вариантов переходов, визуальных эффектов и фильтров, что позволяет пользователю создать по-настоящему уникальное слайд-шоу, презентацию, видеоролик.

Если этого количества недостаточно, с сайта разработчиков всегда можно скачать дополнительные библиотеки переходов и эффектов.

И последнее — любой из доступных в программе переходов/эффектов/фильтров можно отредактировать по своему усмотрению, используя все тот же редактор слайдов.

Аудиобиблиотека. Еще одна особенность ProShow Gold — наличие встроенной библиотеки аудиоматериалов. Если у пользователя возникнут проблемы с поиском собственных музыкальных композиций или звуковых эффектов для создаваемых презентаций/слайд-шоу/видео, их всегда можно найти в библиотеке ProShow Gold, состоящей (на момент написания обзора) более чем из 330 аудиофайлов.

Встроенные редакторы цифрового контента. В программе предусмотрены три встроенных редактора цифрового контента — для аудио, видео и изображений. Быстро обрезать видеоролик или изменить соотношение сторон, наложить на аудио FX-фильтр или устранить шум, подкорректировать цветовой баланс изображения или применить к нему визуальный фильтр — это лишь малая часть операций, которые можно выполнить прямо в ProShow Gold, не используя стороннее программное обеспечение.

Текст и графические объекты. В ProShow Gold предусмотрен мощный инструмент по созданию субтитров, надписей и прочих разновидностей текстового контента с возможностью настройки шрифта, местоположения в кадре и т.д. Также к тексту можно применить одну из многочисленных анимаций, не зависящую от анимации слайда, на который накладываются субтитры, надписи.

Касательно графических объектов — небольших стикеров, настраиваемых геометрических фигур и прочих разновидностей — в ProShow Gold всего этого тоже предостаточно.

Экспорт медиаконтента. Разработчики ProShow Gold предусмотрели возможность сохранения созданного в программе медиаконтента в различных форматах:

Различные форматы видео (более 50 вариантов). Пользователь может выбрать один из пресетов с предварительными настройками экспорта материала для воспроизведения на различных мобильных устройствах, для размещения на сайтах, видеохостингах, социальных сетях и т.д. Также возможно сохранение видео с собственными пользовательскими настройками качества.

Исполнимые файлы. По сути, ProShow Gold создает Windows-программу (файл с расширением EXE) со встроенным в нее видеороликом, слайд-шоу или презентацией. В окне программы будут присутствовать кнопки управления — пауза, следующий/предыдущий слайд и т.д. Можно защитить исполняемый файл паролем для защиты встроенного материала от просмотра третьими лицами.

Прямая запись на оптические диски с возможностью создания на них Autorun-файла, который будет запускать видеоматериал или меню с возможностью выбора видео для воспроизведения.

Заставка на рабочий стол (screensaver). Импорт материала в формате, позволяющим установить слайд-шоу или даже видео в качестве Windows-заставки, которая будет запускаться при длительном бездействии компьютера.

Полная лицензионная версия ProShow Gold

ProShow Gold — платный программный продукт, который можно использовать бесплатно только для ознакомления с основными функциональными возможностями. Приобрести программу можно на сайте разработчиков, указанном на данной странице.