ФотоШОУ предназначен для создания красочных слайд-шоу из фотографий. Также при помощи ФотоШОУ можно создавать качественное видео из фото. На SoftSalad вы можете загрузить демо-версию Фото ШОУ.

Возможности ФотоШОУ

используйте понравившиеся эффекты для слайд-шоу или разнообразные переходы из внушительной коллекции;

добавляйте титры к вашим творениям;

накладывайте музыки на полученное видео;

воспользуйтесь 3D эффектами, чтобы сделать ваше слайд-шоу еще более ярким;

создавайте анимированные коллажи;

записывайте ролики из фотографий прямо на DVD;

делайте слайд-шоу для мобильных устройств;

публикуйте созданные шедевры на популярных видеохостингах.

Сделайте отличный подарок вашим друзьям и близким на любой праздник! Программа подходит как для любителей, так и для профессионалов своего дела. В ФотоШОУ есть полезные видео уроки, поэтому вы не столкнетесь с трудностями в освоении программы.