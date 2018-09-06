SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
ФотоШОУ

ФотоШОУ

Программа для создания слайд-шоу

4,5 (2)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 5.0
Скачать 130 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 5.0

Полезные статьи

Программы для создания видео из фото
Программы для создания видео из фото
Программы для создания слайдов из фотографий с музыкой
Программы для создания слайдов из фотографий с музыкой
Программы для создания открыток
Программы для создания открыток

Оценки программы

4,5

2 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о ФотоШОУ