ФотоШОУ предназначен для создания красочных слайд-шоу из фотографий. Также при помощи ФотоШОУ можно создавать качественное видео из фото. На SoftSalad вы можете загрузить демо-версию Фото ШОУ.
Возможности ФотоШОУ
- используйте понравившиеся эффекты для слайд-шоу или разнообразные переходы из внушительной коллекции;
- добавляйте титры к вашим творениям;
- накладывайте музыки на полученное видео;
- воспользуйтесь 3D эффектами, чтобы сделать ваше слайд-шоу еще более ярким;
- создавайте анимированные коллажи;
- записывайте ролики из фотографий прямо на DVD;
- делайте слайд-шоу для мобильных устройств;
- публикуйте созданные шедевры на популярных видеохостингах.
Сделайте отличный подарок вашим друзьям и близким на любой праздник! Программа подходит как для любителей, так и для профессионалов своего дела. В ФотоШОУ есть полезные видео уроки, поэтому вы не столкнетесь с трудностями в освоении программы.