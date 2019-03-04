Программы для создания слайдов из фотографий с музыкой

Лучший способ оформления фотографий с отпуска или праздника — это слайд-шоу. С помощью специальных программ для Windows можно создать слайд-шоу с музыкой и эффектами.

ФотоШОУ ФотоШОУ — утилита для создания эффектных слайд-шоу с музыкальным сопровождением. Программа дает возможность добавлять в проект неограниченное количество фотографий, доступна большая библиотека переходов между слайдами и встроенный конвертер файлов для экспорта клипов на мобильные устройства. Итоговый результат можно сохранить в формате EXE. Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и переведено на русский язык. ФотоШОУ условно-бесплатная, но есть пробная версия на 10 дней. Доступно три типа лицензии: Стандартная версия. Стоимость — 980 рублей. Более 150 эффектов и переходов в библиотеке, создание видео в 30 форматах и встроеный редактор слайдов и анимаций. Версия Студио. Цена — 1 470 рублей. Более 180 заставок, переходов и эффектов, возможность создания анимированных заставок и коллажей, запись созданных слайд-шоу на DVD. Версия Делюкс. Стоимость лицензии — 1 960 рублей. Более 250 заставок и переходов, доступ к премиум-шаблонам для слайдов, возможность добавления видеороликов в слайд-шоу. Для быстрого создания слайд-шоу нужно выбрать шаблон из каталога программы. Все шаблоны разделены по категориям: универсальные, детские, классические, молодежные, праздничные. Далее пользователям нужно добавить фотографии. Для этого нужно нажать кнопку "Добавить" и выбрать файлы, которые хранятся на компьютере. Доступна возможность загрузки целых папок. Следующий этап быстрого создания слайд-шоу — выбор фоновой музыки. Чтобы добавить композицию, следует нажать кнопку "Добавить музыкальный файл". Пользователи могут выбрать песню из каталога утилиты или загрузить произвольный файл с компьютера. При необходимости можно настроить громкость и эффекты выбранной музыкальной композиции. Чтобы начать процесс создания слайд-шоу с фоновой музыкой нужно выбрать пункт "Готово". Преимущества ФотоШОУ: простой интерфейс с поддержкой русского языка;

встроенный каталог эффектов и музыки;

инструмент для быстрого создания слайд-шоу с использованием шаблонов. Недостатки: нельзя загрузить проект на YouTube.

Movavi СлайдШОУ Movavi СлайдШОУ — программа для быстрого создания слайдшоу из фотографий. В приложении можно наложить музыку и титры, есть возможность захвата изображения с видеокамеры встроенная библиотека переходов между слайдами. Итоговый результат можно загрузить в социальные сети и популярные хостинги видео: YouYube, Vimeo, ВКонтакте. Утилита работает на всех актуальных версиях Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язык. Программа условно-бесплатная, лицензия версия стоит 1199 рублей, но есть бесплатная пробная версия на 7 дней. После запуска программы откроется окно, в котором следует выбрать дальнейшее действие: создание слайд-шоу или ручной режим создания фильмов. На первом этапе создания слайд-шоу необходимо добавить файлы: фотографии или видео. Для этого следует воспользоваться функцией "+Файлы" или перетащить элементы в рабочую область приложения. Следующий шаг — выбор темы. В библиотеке программы доступны готовые темы, разделенные на категории: путешествия, семья, романтика, день рождения. При необходимости можно выбрать вариант "без темы" для создания видео собственной тематики. Чтобы наложить музыку поверх клипа из фотографий, нужно перейти в раздел "Музыка". Здесь пользователи можно выбрать музыкальную композицию из шаблонов или добавить произвольный трек. После этого можно настроить эффекты перехода между слайдами. В разделе "Просмотр" доступен мультимедийный проигрыватель, с помощью которого можно воспроизвести получившийся клип, а также начальные и финальные титры, Преимущества Movavi СлайдШОУ: интерфейс на русском языке;

встроенная библиотека тем, музыки и эффектов перехода между слайдами;

возможность загрузки слайд-шоу в интернет. Недостатки: нельзя загрузить фотографии с цифровой камеры.

Ashampoo Slideshow Studio HD Ashampoo Slideshow Studio HD — приложение для создания слайд-шоу с музыкой в высоком качестве. В библиотеке программы доступны эффекты перехода между слайдами, есть возможность наложения текста и субтитров и функция записи готовых проектов на DVD и Blu-Ray. Утилита совместима с системой Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения — условно-бесплатная, лицензия стоит 1066 рублей, но есть бесплатная ознакомительная версию на 40 дней. После запуска программы Ashampoo Slideshow Studio HD откроется окно создания нового проекта. На первом этапе создания нужно выбрать тему. Выбор в бесплатной версии ограничен, но есть возможность загрузки дополнительных тем из интернета. Следующий шаг — выбор режима. Чтобы создать слайд-шоу с фотографиями и музыкой, следует выбрать режим "В соответствии с музыкой". После этого нужно добавить музыкальную композицию в проект. Далее откроется окно, в котором нужно установить параметры для проекта: уровень силы, выбрать переходы между слайдами, установить тип панорамы. Также здесь можно добавить дополнительные музыкальные треки. После этого нужно добавить фотографии. Максимально допустимое количество загружаемых одновременно файлов — 52. При необходимости можно сделать подпись к каждой фотографии. На этом процесс создания слайд-шоу с музыкой завершен. Программа Ashampoo Slideshow Studio HD автоматически создаст проект, который в итоге нужно сохранить на компьютер. Преимущества: удобный интерфейс на русском языке;

создание слайд-шоу в высоком качестве;

инструмент для загрузки видео на YouTube. Недостатки: нет встроенной библиотеки музыкальных композиций.

MAGIX Photostory MAGIX Photostory — программа для создания слайдов из фотографий с музыкой. В приложении есть встроенный графический редактор, функция для прожига носителей информации (DVD, CD, Blu-Ray) и возможность наложения эффектов перехода между слайдами и титров. Утилита работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32 и 64 бит), интерфейса англоязычный. Софт условно-бесплатный, лицензия стоит 40 долларов, но есть бесплатная пробная версия. После запуска приложения нужно создать новый проект. Для этого следует выбрать пункт "Create new slideshow" в приветственном окне. Далее нужно импортировать фотографии. Загрузить изображения пользователи могут с цифровой камеры или компьютера. После этого откроется главное окно, в котором расположены инструменты для создания слайд-шоу. Загруженные фотографии располагаются на таймлайне. Чтобы наложить музыкальную композицию на слайды, нужно выбрать пункт "Audio", который расположен в разделе "Add media". Также здесь можно загрузить дополнительные фотографии для проекта или видео, наложить титры. В правой части интерфейса расположен ползунок для регулирования громкости музыкальной композиции. Чтобы завершить процесс создания слайд-шоу, необходимо нажать зеленую кнопку "Finish". Преимущества: возможность добавления неограниченного количества фотографий;

простой и удобный интерфейс;

большая библиотека эффектов перехода между слайдами;

инструменты для регулирования яркости, контрастности;

возможность загрузки изображения с цифровых камер. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка.

ProShow Producer ProShow Producer — утилита для создания профессиональных слайд-шоу из фотографий. В софте есть возможность наложения музыки и эффектов перехода между слайдами, каталог готовых шаблонов для создания презентаций и поддержка более 100 форматов файлов. Программа совместима с Windows (32 и 64 бит) и имеет интерфейс на английском языке. Утилита условно-бесплатная, лицензия стоит 250 долларов, но есть бесплатная пробная версия на 15 дней. После запуска программы откроется окно создания нового слайд-шоу. Здесь нужно выбрать инструмент "Wizard" для автоматического создания проектов. На первом этапе работы с инструментом "Wizard" нужно выбрать шаблон слайд-шоу. Доступные варианты проектов разделены по категориям. При необходимости можно создать новую тему с пользовательскими параметрами. Следующий этап работы — добавление фотографий и музыкальных файлов. Есть возможность загрузки файлов с облачных сервисов. Чтобы добавить изображения необходимо нажать "add content"; для добавления музыки — "add music". Можно перейти в библиотеку музыки и выбрать треки из каталога приложения ProShow Producer. В разделе "Options" необходимо указать название проекта и соотношение сторон. На этом процесс создания слайдов из фотографий с музыкой завершен. Преимущества: простой интерфейс;

большая библиотека музыки и эффектов;

наличие инструмента для быстрого создания презентаций и слайд-шоу;

функция загрузки файлов из облачных сервисов;

поддержка функции Drag and Drop. Недостатки: отсутствует русский язык интерфейса.