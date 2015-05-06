Bolide Slideshow Creator — бесплатная программа для создания слайд-шоу с использованием графических изображений с возможностью вставки анимированных переходов и импортирования в проект музыкальных композиций или вообще любых аудиофайлов.

Bolide Slideshow Creator работает в операционных системах Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10 разрядностью 32-бит и 64-бит. Интерфейс программы переведен на множество языков, включая русский.

Как пользоваться Bolide Slideshow Creator?

Основная задача программы Bolide Slideshow Creator — создание слайд-шоу в виде видеороликов различной продолжительности, в которых в качестве входных данных используются пользовательские фотографии или просто любые картинки. В создаваемые слайд-шоу можно вставлять и другой медиаконтент:

Добавление аудио и текста, что позволит увеличить эффектность и презентабельность создаваемого слайд-шоу.

Программа Bolide Slideshow Creator предоставляет возможность создания анимированных переходов между изображениями. Всего их в приложении более 50, включая несколько 3D-переходов.

Визуальные эффекты, применяющиеся к отдельным изображениям (помимо переходов). В последней версии Bolide Slideshow Creator предусмотрено всего два таких эффекта: Pan&Zoom (постепенное перемещение картинки с увеличением/уменьшением масштаба) и «Поворот и отражение».

Стоит отметить простоту использования программы. Для создания слайд-шоу достаточно выполнить несколько простых шагов:

Добавить в проект изображения и (если необходимо) аудиофайлы.

Добавить на временную шкалу изображения и аудио (картинки размещаются в свой отдельный "контейнер", аудио — на звуковую дорожку).

Выделив изображение, к нему можно добавить текст и/или визуальный эффект.

Для добавления переходов между картинками следует выделить соответствующий элемент, а затем два раза кликнуть по наименования перехода (расположены во вкладке «Переходы»).

Также пользователь может установить продолжительность в секундах для каждого отдельного фрагмента (изображения и перехода) слайд-шоу.

На последнем этапе остается нажать на кнопку «Сохранить видео», затем выбрать нужный формат (AVI, MP4, WMV, MKV или FLV) и качество сохраняемого видеоролика.

Добавление видео в слайд-шоу

Для возможности добавления видео программа предлагает установить на компьютер видеоредактор Bolide Movie Creator. Однако это уже совсем другое независимое приложение, которое распространяет на платной основе.