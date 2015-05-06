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Bolide Slideshow Creator

Bolide Slideshow Creator

Программа для создания слайд-шоу из фотографий с возможностью добавления аудио

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.2.2004
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История изменений

Версия 2.2.2004

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Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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