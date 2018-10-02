Принято считать, что основное назначение персонального компьютера – выполнение сложных математических расчетов, построение трехмерных моделей в системах автоматизированного проектирования, загрузка и воспроизведение мультимедийного аудио и видео контента. Все это так, но область применения ПК гораздо более широка.

Построение графических изображений в различных редакторах, предназначенных для рисования – одна из основных сфер применения компьютерного процессора. Но одной лишь аппаратной части и установленной на жесткий диск операционной системы бывает недостаточно. Чтобы в полной мере погрузиться в животрепещущий мир компьютерной графики, необходима дополнительная инсталляция специального программного обеспечения приложения для рисования. Далее приведены самые рейтинговые программы, предназначенные для рисования графических изображений.

Разновидности и инструментарий графических редакторов будет любопытен не только профессиональным дизайнерам, но и заурядным пользователям. Все программы для рисования градируются на две основных категории: стандартные приложения, которые автоматически устанавливались вместе с операционной системой?,и внешние пакеты, которые требуют дополнительной инсталляции и обладают своим собственным уникальным функционалом.

Adobe Photoshop Графический редактор Adobe Photoshop по праву занимает первое место. Он содержит большое многообразие самых разнообразных инструментов, фильтров для обработки графики, спецэффектов и многого другого. Программа для рисования специально предназначена для коррекции любого фото или изображения без потери качества. Чаще обычного Adobe Photoshop используется как надежный редактор для обработки цифровых фотографий. Программа имеет понятный, интуитивный пользовательский интерфейс и обладает достаточным набором профессиональных инструментов для работы с самыми разнообразными графическими примитивами. Функционал Adobe Photoshop включает: быстрое редактирование графических изображений различного формата;

автокоррекция цвета и оттенков;

простой русскоязычный интерфейс;

возможность выбора различных спецэффектов, включая размытие, шум и.т.д;

поддержка режимов CMYK, RGB. К основным достоинствам редактора можно отнести: поддержка основных имеющихся форматов мультимедиа;

возможность полноценной работы с графическими планшетами;

инструментарий может дополняться через инсталляцию дополнительных плагинов. Среди недостатков можно отметить: бесплатная версия программы действует всего месяц;

большое количество пиратских копий редактора в сети интернет (скачивание инсталляционного пакета рекомендуется производить исключительно с официального сайта);

для обновления инструментария программа просит активного подключения к интернет. Скачать Adobe Photoshop

Autodesk SketchBook Pro Портреты, открытки, постеры – все эти графические изображения могут быть созданы в Autodesk SketchBook Pro. Программа обладает удобным интерфейсом и будет одинаково удобна как для обычных пользователей, так и для профессионалов. Функционал редактора содержит большой набор кистей, позволяет обрабатывать слои изображений, включает широкий выбор собственных исполнений цветов. К основным достоинствам Autodesk SketchBook Pro можно отнести: опция заливки доступна как в растровом, так и векторном режимах;

возможность импорта сторонних изображений;

возможность активации трехмерной сетки (для работы с 3D-объектами). Среди недостатков можно отметить: для работы с трехмерной графикой необходима особая подготовка пользователя;

большое количество пиратских копий редактора в сети интернет;

инсталляционный пакет привередлив к операционной системе (наименование компьютера и пользователя должно быть латинскими буквами).

SmoothDraw Как и Adobe Photoshop, данная графическая программа находится в свободном доступе. Редактор может не только редактировать исходные фрагменты изображения, но и рисовать свои. Кроме типовых инструментов, программа SmoothDraw включает и специальные опции, например, интеграция готовых графических объектов, находящихся в базе редактора. Программа также обладает простым интерфейсом и легко может быть освоена даже детьми. К основным достоинствам редактора можно отнести: понятный, интуитивный интерфейс;

большое количество интегрированных спецэффектов;

наличие многочисленных средств для ретуши

возможность сохранения графического изображения в любом из популярных форматов. Среди недостатков SmoothDraw можно отметить: малый набор опций для форматирования картинок;

отсутствие русскоязычного интерфейса. Скачать Autodesk SketchBook Pro

ArtWeaver Artweaver - одна из самых интересных программ, предназначенных для рисования на компьютере. Многие профессиональные пользователи сходятся во мнении, что она вполне конкурентоспособна Фотошопу. Редактор обладает широким инструментарием, где основная опция – это кисть. Данное обосновано тем, что разработчики снабдили данный инструмент большим количеством настроек и корректировок, которые пользователь может задать по своему вкусу. Группировка объектов, различные варианты смешивания, возможность менять прозрачность фона – это лишь незначительный перечень основных преимуществ программы Artweaver. К основным достоинствам редактора можно отнести: широкий набор инструментов, предназначенный для изготовления рекламных баннеров;

возможность интеграции фильтров Adobe Photoshop;

при форматировании графических изображений есть возможность работы с разрешением высокого качества. Среди недостатков можно отметить: предусмотрена установка и функционирование исключительно на платформе ОС Windows;

"слабый" перевод русскоязычной версии редактора. Скачать Artweaver

Corel Painter Графический комплекс Corel Painter предназначен для рисования комиксов и других типов изображений на компьютере или планшете. Есть возможность интеграции других графических фрагментов. Данный графический редактор предназначен для профессиональных пользователей, работающих с цифровыми изображениями. К основным достоинствам редактора можно отнести: редактор не требователен к операционной системе и не заимствует большого количества ресурсов для работы;

возможность форматирования рабочей области (легко удалять/добавлять элементы редактирования и отрисовки изображений);

поддержка элементов Adobe Photoshop. Среди недостатков можно отметить: требует особой квалификации пользователя (особенно при анимации графических фрагментов);

отсутствие достаточного количества теоретических пособий и видео-лекций по обучению Corel Painter в сети интернет;

наличие большого количества мелких “багов” и прочих шероховатостей. Скачать Corel Painter

PAINT Ошибочно принято полагать, что Paint – самый примитивный и низкопробный графический редактор. Можно согласиться лишь с тем, что он прост в использовании, но с его помощью можно создавать и редактировать самые невероятные графические изображения. Он одинаково хорошо подойдет как для работы с различными рисунками, так и с техническими спецификациями, графиками, схемами. К основным достоинствам редактора можно отнести: графический редактор является интегрированным в ОС и не требует дополнительной установки;

простой и понятный интуитивный интерфейс;

возможность оперативной и качественной отрисовки простых графических примитивов;

сохранение картинок в самых разнообразных графических форматах, включая bmp, jpeg, tif, png и.т.д; Среди недостатков можно отметить: небольшой набор инструментов для профессионального создания и редактирования изображений;

низкое максимальное разрешение для работы с графическими фрагментами;

отсутствует возможность работы со слоями. Скачать Paint