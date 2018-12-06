Corel Painter 2019 — профессиональная программа для рисования (живописи), при помощи которой можно создавать как простые несложные рисунки, так и настоящие произведения искусства в цифровом виде. Приложение предоставляет огромный выбор разнообразных инструментов и функций для быстрого и удобного создания графики при использовании компьютерной мыши или графического планшета.

Программа Corel Painter 2019 на текущий момент не имеет поддержку русского языка (возможно, появится в будущем). Установка приложения возможна только в 64-битные версии Windows 7, 8.1 и 10.

Зачем нужна программа Corel Painter 2019?

Программный продукт Corel Painter 2019 — это в сумме более 650 всевозможных инструментов, функций, кистей, эффектов, цветофильтров, опций и много другого, что так необходимо профессиональным художникам для реализации своих творческих фантазий.

Все функциональные возможности приложения невозможно разместить в рамках небольшой статьи. Одно можно сказать точно — какого бы художественного стиля не придерживался художник, программа Corel Painter 2019 предоставит все необходимое для воплощения задумок в реальность.

Фотоискусство

При помощи Corel Painter 2019 любую фотографию можно превратить в произведение искусства. Программа позволяет применить к фото один или несколько графических фильтров, предоставляя затем соответствующие кисти и инструменты для обработки полученного результата. Конечно же, в приложении имеется весь необходимый инструментарий для создания графики в этом стиле с нуля.

Живопись

Приложение Corel Painter 2019 легко заменит краски, кисти и холст, позволив художнику создавать цифровые картины, мало чем отличающиеся от картин, написанных традиционными методами. Программа предоставляет на выбор огромное количество разнотипных кистей и инструментов виртуализации мазков. Художник сможет написать цифровую картину при использовании любой техники живописи и любого типа красок — акварель, масла, акрил и т.д.

Манга и комиксы

Программа Corel Painter 2019 является одним из самых мощных в мире инструментов для создания цифровых комиксов, манги и японской анимации (аниме). Большой выбор типов карандашей и ручек, кистей, возможность применения к готовым изображениям всевозможных текстур и фильтров, наличие готовой палитры для манги и комиксов — это лишь небольшое количество возможностей, доступных для реализации как простых, так очень сложных (графически) персонажей и окружающих их объектов.

Концептуальное изобразительное искусство

Если перед художником стоит задача создания статичной иллюстрации к компьютерной игре, фильму, мультипликации и т.д., приложение Corel Painter 2019 сможет удовлетворить все его потребности. Основное отличие концептуальных иллюстраций заключается в передаче тематики, настроения и ощущений того проекта, к которому эта иллюстрация создается. Программа предоставляет весь необходимый инструментарий для создания подобных изображений к играм, фильмам/мультфильмам: загрузочные заставки, обои, рекламные плакаты, обложки, сувенирная продукция и многое другое.

Другими словами, Corel Painter 2019 — это максимально приближенный к традиционным средствам и способам инструмент для рисования, иллюстрирования, написания картин. Конечно, программа не сможет заменить физический носитель изображений (полотно или даже лист бумаги), однако это никак не мешает художнику совершенствовать свои навыки, которые затем можно применять и для написания реальных картин.

Ограничения бесплатной версии

Как и все продукты Corel, Painter 2019 является платным программным обеспечением. Программу можно использовать бесплатно в течение 30 дней без особых функциональных ограничений.