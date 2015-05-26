Autodesk SketchBook Pro — незаменимая программа для эскизного рисования, широко применяющаяся дизайнерами и художниками. Изначально приложение создавалось для графических планшетов и предлагала пользователям все необходимые инструменты для рисования в цифровом формате.

Рабочая область Autodesk SketchBook Pro — чистый белый лист и панель необходимых для рисования инструментов, настраиваемая по усмотрению художника. Интерфейс графического редактора прост и понятен на интуитивном уровне, использование шрифтов, кистей и работа со цветом не вызовет затруднений даже у начинающих дизайнеров.

Приложение SketchBook Pro стало бесплатным и совместимо со всеми современными версиями Windows (7, 8, 8.1, 10 и 11) и разрядностями 32 и 64 бит. Также есть приложение SketchBook для смартфонов на Android и iOS.

Зачем нужна программа SketchBook Pro?

SketchBook Pro предлагает богатый арсенал инструментов для художественного творчества. Программа рассчитана как на профессионалов, так и на любителей. Одной из ключевых особенностей SketchBook Pro является мощный и гибкий набор кистей, который позволяет создавать разнообразные художественные эффекты.

Программа обладает функцией реалистичного смешивания красок, благодаря чему художник может добиваться более глубоких и насыщенных цветовых переходов. Также имеется опция создания собственных кистей, что дает бесконечные возможности для экспериментов и настройки инструментов под индивидуальные предпочтения.

SketchBook Pro поддерживает слои, позволяя художникам легко экспериментировать с разными элементами своих творений без риска повредить основную работу. Функционал слоев включает в себя управление прозрачностью, режимы наложения и возможность блокировки определенных слоев для предотвращения случайных изменений.