Программное обеспечение Adobe Photoshop CS6 содержит самые современные инструменты для работы с изображениями и новые потрясающие возможности для реализации творческих идей, которые позволяют значительно повысить производительность. Выполняйте ретуширование при помощи новых функций редактирования с учетом содержания, создавайте потрясающие макеты и видеоматериалы, используя новые и усовершенствованные рабочие инструменты.

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Оцените инструменты, которые открывают новые возможности для творчества и позволяют повысить продуктивность работы. Программное обеспечение Adobe Photoshop CS6 обеспечивает непревзойденную производительность благодаря поддержке нового механизма Adobe Mercury Graphics Engine, революционным инструментам редактирования с учетом содержимого, улучшенным дизайнерским инструментам и другим функциям.

Заплатка с учетом содержимого

Применяйте заплатки к изображениям с высокой точностью при помощи инструмента «Заплатка с учетом содержимого», который позволяет выбрать область образца, чтобы наложить заплатку.

Механизм Mercury Graphics Engine

Моментальное отображение результатов при использовании важнейших инструментов редактирования, таких, как «пластика» и «марионеточная деформация». Новый механизм Adobe Mercury Graphics Engine обеспечивает высочайшую скорость реакции приложения для более удобной работы.

Новые и усовершенствованные инструменты дизайна

Создавайте потрясающие проекты еще быстрее. Создавайте согласованные проекты: применяйте стили текста, используйте векторные слои для применения обводок и добавления градиентов в векторные объекты, создавайте пользовательские обводки и пунктирные линии, быстро находите нужные слои и выполняйте другие задачи.

Новая галерея эффектов размытия

Легко создавайте фотографические эффекты размытия с использованием нового простого интерфейса и удобных средств управления изображением. Создавайте эффекты наклона и сдвига, выполняйте размытие всего изображения и повышайте резкость одной точки фокуса, а также применяйте различные типы размытия к нескольким точкам фокуса. Механизм Mercury Graphics Engine позволяет моментально просмотреть результаты.

Совершенно новый инструмент «Рамка»

Новый быстрый и точный инструмент «Рамка» позволяет выполнять обратимую обрезку изображений. Легко управляйте изображениями на холсте и просматривайте изменения в реальном времени благодаря механизму Mercury Graphics Engine.

Современный пользовательский интерфейс

Используйте новый элегантный интерфейс, который содержит темные фоновые параметры для создания динамичных изображений, а также сотни улучшенных функций для более удобной и быстрой работы.

Интуитивное создание видеоматериалов

Используйте мощные инструменты редактирования Photoshop для работы с отснятым видеоматериалом. Легко обрабатывайте клипы при помощи полного набора привычных инструментов Photoshop, а также создавайте видеоматериалы, используя интуитивно понятный набор инструментов для работы с видео.

Миграция стилей и обмен ими

Легко выполняйте миграцию стилей, рабочих областей, параметров и настроек — вы сможете настроить Photoshop одинаково на всех компьютерах, обмениваться настройками и использовать параметры из предыдущих версий Photoshop CS6.

Адаптивный широкий угол

Легко выпрямляйте объекты, которые кажутся искривленными на панорамах и фотографиях, снятых при помощи объектива «фишай» или широкоугольного объектива. Новые инструменты редактирования на холсте используют физические характеристики конкретной модели объектива для автоматической коррекции дисторсии — а механизм Mercury Graphics Engine позволяет моментально просматривать результаты редактирования.

Фоновое сохранение

Продолжайте работу при фоновом сохранении больших файлов Photoshop — это позволит вам значительно повысить продуктивность работы.

Автовосстановление

Используйте функцию автовосстановления, чтобы сохранить изменения, не отвлекаясь от хода работы. Копия вашего проекта сохраняется каждые 10 минут; в случае непредвиденного сбоя сохраненная копия будет восстановлена.

Улучшенная автокоррекция

Обрабатывайте изображения при помощи улучшенных инструментов «Автоматические кривые», «Уровни» и «Яркость/Контрастность». Сведения об обработке тысяч изображений, отретушированных вручную, можно использовать для начала работы над изображением.

Внешний модуль Adobe Photoshop Camera Raw 7

Откройте для себя все возможности файлов JPEG и RAW при помощи улучшенных функций обработки и усовершенствованного набора элементов управления; увеличивайте детализацию в ярких областях изображения, сохраняя насыщенные темные области — и выполняйте другие функции.