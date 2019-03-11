SoftSalad СОФТСАЛАТ
Лучшие программы 09.04.2026 6 минут

Программы для создания логотипов

Adobe Photoshop, Sothink Logo Maker, Jeta Logo Designe и другие программы для создания логотипов.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Логотип — один из самых важных элементов имиджа организации или бренда. Чтобы сейчас создать красивый и уникальный логотип, не требуется команда дизайнеров — при наличии базовых навыков дизайни и обращения с ПК можно воспользоваться специальными программами.

Adobe Photoshop

Adobe Photoshop — известная во всеми мире программа для работы с графическими изображениями. В приложении есть возможность создания логотипов и обработки фотографий, поддерживается работа со слоями и интеграция с мобильными устройствами. Утилита работает со всеми популярными форматами изображений, включая PNG, BMP, JPG и другие.

Программа совместима со всеми актуальными версиями Windows (32/64 бит), язык интерфейса — русский. Adobe Photoshop условно-бесплатный, лицензия стоит 644 рублей в месяц, но можно установить бесплатную ознакомительную версию на 30 дней.

После запуска графического редактора нужно создать новый проект. Для этого перейдите в раздел меню "Файл" - "Создать".

Adobe Photoshop

Откроется новое окно создания документа. Здесь нужно указать название макета, ширину и высоту в пикселях, установить разрешение, цветовой режим и содержимое фона. Чтобы продолжить работу, нажмите "Создать".

Создание проекта в Adobe Photoshop

Теперь можно приступать к созданию логотипа. В левой части интерфейса расположена панель инструментов. Здесь можно выбрать функцию "Горизонтальный текст" и написать название компании или организации для логотипа.

Создание логотипа в Adobe Photoshop

В программу можно загрузить стороннее изображение: логотип или эмблему компании. Для этого нужно открыть раздел меню "Файл" - "Открыть".

Импорт изображений в Adobe Photoshop

С помощью инструмента "Кисть" можно нарисовать собственный элемент для логотипа или перекрасить задний фон макета.

Оформление логотипа в Adobe Photoshop

Преимущества:

  • простой и удобный интерфейс на русском языке;
  • большой набор инструментов для создания и редактирования графических изображений;
  • работа со всеми популярными форматами изображений;
  • инструмент для печати созданных изображений.

Недостатки:

  • нет встроенной библиотеки готовых шаблонов для быстрого создания логотипов.

Sothink Logo Maker

Sothink Logo Maker — приложение, которое специализируется на создании логотипов компаний и брендов. В библиотеке утилиты доступен большой выбор готовых шаблонов макетов, есть возможность выбора стиля и цветового оформления для логотипа и функция импорта векторных изображений.

Программа совместима с Windows (32/64 бит), интерфейс англоязычный, лицензия условно-бесплатная. Полная версия Sothink Logo Maker стоит 35 долларов, но также доступна бесплатная ознакомительную версия на 30 дней.

После запуска утилиты откроется окно, в котором нужно выбрать готовый шаблон для логотипа. Макеты разделены по категориям: business, technology, fashion, organization. Есть встроенный магазин логотипов, где можно купить шаблон за отдельную плату.

Sothink Logo Maker

После выбора шаблона откроется редактор логотипа. На верхней панели инструментов расположен инструмент "Add Text" с помощью которого можно добавить новый текст или изменить существующий. Здесь есть возможность выбора стиля шрифта, семейства и размера.

Настройка шрифта в Sothink Logo Maker

В нижней части интерфейса находится раздел "Colors". Здесь можно изменить цвет фона логотипа. Для этого нужно выбрать один из доступных цветов в палитре и применить его на изображение.

Палитра в программе Sothink Logo Maker

Раздел "Effect" в левой части главного окна утилиты Sothink Logo Maker используется для применения различных эффектов на изображение: тени, выделение, градиент.

Создание логотипа в Sothink Logo Maker

Можно добавить новые элементы для логотипа. Для этого нужно выбрать фигуру в правой части интерфейса. При необходимости можно изменить цвет фигуры и применить к объекту эффекты.

Добавление графики на логотив в Sothink Logo Maker

Преимущества:

  • простой и удобный интерфейс;
  • большая библиотека готовых шаблонов логотипов;
  • возможность применения различных эффектов на изображение;
  • инструмент для редактирования шрифтов.

Недостатки:

  • нет официальной поддержки русского языка.

Jeta Logo Designer

Jeta Logo Designer — приложение для создания логотипа компании с большой библиотекой шаблонов, которые разделены по категориям. В ПО можно создать новый макет с нуля и использоваться встроенный каталог объектов, стиль которых можно изменить вручную. Утилита бесплатная, работает на операционной системе Windows (32 и 64 бит) и имеет интерфейс на английском языке.

На первом этапе работы с программой нужно выбрать шаблон для логотипа из каталога. Шаблоны разделены по категориям. Можно загрузить сохраненный проект или создать новый.

Jeta Logo Designer

После выбора шаблона можно приступать к редактированию логотипа. Чтобы изменить текст, нужно дважды кликнуть на текстовом блоке макета. Откроется небольшое окно, в котором можно вставить произвольный текст, установить шрифт, толщину, наклон, расстояние между символами.

Добавление графики на логотип в Jeta Logo Designer

В левой части редактора находится библиотека объектов. Здесь расположены различные геометрические фигуры, которые можно добавить в логотип. Кнопку "Edit Selected Objects" позволяет редактировать выбранные объекты.

Фигуры для логотипов в программе Jeta Logo Designer

В правой части интерфейса находится раздел "Styles Library". Здесь можно выбрать стиль цвета добавленного объекта из библиотеки программы Jeta Logo Designer.

Создание логотипа в программе Jeta Logo Designer

Преимущества:

  • бесплатная модель распространения;
  • удобный интерфейс;
  • встроенная библиотека объектов;
  • большой каталог готовых шаблонов логотипов;
  • библиотека стилей для объектов;
  • редактор шрифтов:
  • функция экспорта векторных изображений;
  • инструмент для печати готового результата.

Недостатки:

  • не поддерживается русский язык.

The Logo Creator

The Logo Creator — небольшая утилита, которая позволяет создавать уникальные логотипы для брендов и организаций. С помощью программы можно создать макет лого в любом стиле, есть возможность редактирования уже готовых изображений, а полученный результат можно экспортировать в JPG, PNG и SWF.

Приложение работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32/64 бит), язык интерфейса — английский, модель распространения — условно-бесплатная. Лицензионная версия The Logo Creator стоит 1360 рублей, но можно скачать бесплатную демо-версию.

После запуска программы The Logo Creator нужно создать новый шаблон логотипа. Для этого перейти в раздел меню "File" — "New Template".

The Logo Creator

Приложение попросит ввести название шаблона. Далее откроется новое окно создания логотипа. На первом этапе работы нужно добавить текст: название бренда, организации или слоган. Чтобы добавить текстовый блок на логотип нажмите "Add Text to Canvas".

Создание логотипа в программе The Logo Creator

В левой части интерфейса откроется небольшое окно выбора цвета текста и уровня прозрачности.

Настройка цвета в программе The Logo Creator

По завершению редактирования текста выберите инструмент "Format Canvas". Здесь можно изменить цвет фона логотипа, настроить ширину и высоту изображения.

Редактирование логотипов в программе The Logo Creator

Преимущества:

  • простой и удобный интерфейс;
  • низкая нагрузка на систему во время работы;
  • быстрый процесс создания логотипа.

Недостатки:

  • нет встроенной библиотеки готовых логотипов;
  • отсутствует официальная поддержка русского языка;
  • нет каталога объектов.

Logaster

Logaster — онлайн-сервис для создания профессиональных и уникальных логотипов. Все созданные логотипы сохраняются на серверах веб-приложения, а макеты создаются в автоматическом режиме.

Для работы с онлайн-сервисом требуется любой интернет-браузер с поддержкой технологии Flash. Язык интерфейса — русский. В бесплатной версии Logaster можно скачать созданный логотип маленького размера. Чтобы открыть полный доступ к инструменту, нужно купить лицензию за 599 рублей.

На первом этапе создания логотипа нужно указать название компании или бренда. Минимальная длина названия — 3 символа.

Logaster

Далее онлайн-сервис предложит несколько различных вариантов дизайна логотипа на выбор. Список шаблонов можно отсортировать по категориям.

Logaster

Чтобы выбрать макет, нажмите "Посмотреть и скачать". Откроется новое окно, в котором будет продемонстрировано, как логотип выглядит в реальной жизни. Нажмите "Скачать", чтобы сохранить полученное изображение на компьютер. Также можно поделиться логотипом в социальных сетях.

Создание логотипа в программе Logaster

Преимущества:

  • простой и удобный интерфейс на русском языке;
  • возможность пользоваться онлайн-сервисом бесплатно;
  • большой каталог готовых шаблонов.

Недостатки:

  • нельзя создать собственный логотип с нуля.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

The Logo Creator
The Logo Creator

Версия 7.2.3

Программа для создания логотипов и визитных карточек

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Photoshop CS6
Adobe Photoshop CS6

Версия 13

Профессиональный редактор изображений

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (600)

Читайте также

Программы для создания кухни — дизайн в 3D
Программы для создания кухни — дизайн в 3D

Stolline 3D, Sweet Home 3D, PRO100 и другие программы для создания 3D-дизайна кухни.

Программы для создания визиток
Программы для создания визиток

Мастер Визиток, BusinessCards MX, Juicy Business Cards и другие программы для создания визиток.

Программы и сайты для создания логотипов
Программы и сайты для создания логотипов

Обзор программ для создания логотипов, а также инструкция по созданию логотипа при помощи одного из веб-сервисов.

Обсуждение статьи