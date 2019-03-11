Логотип — один из самых важных элементов имиджа организации или бренда. Чтобы сейчас создать красивый и уникальный логотип, не требуется команда дизайнеров — при наличии базовых навыков дизайни и обращения с ПК можно воспользоваться специальными программами.

Adobe Photoshop Adobe Photoshop — известная во всеми мире программа для работы с графическими изображениями. В приложении есть возможность создания логотипов и обработки фотографий, поддерживается работа со слоями и интеграция с мобильными устройствами. Утилита работает со всеми популярными форматами изображений, включая PNG, BMP, JPG и другие. Программа совместима со всеми актуальными версиями Windows (32/64 бит), язык интерфейса — русский. Adobe Photoshop условно-бесплатный, лицензия стоит 644 рублей в месяц, но можно установить бесплатную ознакомительную версию на 30 дней. После запуска графического редактора нужно создать новый проект. Для этого перейдите в раздел меню "Файл" - "Создать". Откроется новое окно создания документа. Здесь нужно указать название макета, ширину и высоту в пикселях, установить разрешение, цветовой режим и содержимое фона. Чтобы продолжить работу, нажмите "Создать". Теперь можно приступать к созданию логотипа. В левой части интерфейса расположена панель инструментов. Здесь можно выбрать функцию "Горизонтальный текст" и написать название компании или организации для логотипа. В программу можно загрузить стороннее изображение: логотип или эмблему компании. Для этого нужно открыть раздел меню "Файл" - "Открыть". С помощью инструмента "Кисть" можно нарисовать собственный элемент для логотипа или перекрасить задний фон макета. Преимущества: простой и удобный интерфейс на русском языке;

большой набор инструментов для создания и редактирования графических изображений;

работа со всеми популярными форматами изображений;

инструмент для печати созданных изображений. Недостатки: нет встроенной библиотеки готовых шаблонов для быстрого создания логотипов.

Sothink Logo Maker Sothink Logo Maker — приложение, которое специализируется на создании логотипов компаний и брендов. В библиотеке утилиты доступен большой выбор готовых шаблонов макетов, есть возможность выбора стиля и цветового оформления для логотипа и функция импорта векторных изображений. Программа совместима с Windows (32/64 бит), интерфейс англоязычный, лицензия условно-бесплатная. Полная версия Sothink Logo Maker стоит 35 долларов, но также доступна бесплатная ознакомительную версия на 30 дней. После запуска утилиты откроется окно, в котором нужно выбрать готовый шаблон для логотипа. Макеты разделены по категориям: business, technology, fashion, organization. Есть встроенный магазин логотипов, где можно купить шаблон за отдельную плату. После выбора шаблона откроется редактор логотипа. На верхней панели инструментов расположен инструмент "Add Text" с помощью которого можно добавить новый текст или изменить существующий. Здесь есть возможность выбора стиля шрифта, семейства и размера. В нижней части интерфейса находится раздел "Colors". Здесь можно изменить цвет фона логотипа. Для этого нужно выбрать один из доступных цветов в палитре и применить его на изображение. Раздел "Effect" в левой части главного окна утилиты Sothink Logo Maker используется для применения различных эффектов на изображение: тени, выделение, градиент. Можно добавить новые элементы для логотипа. Для этого нужно выбрать фигуру в правой части интерфейса. При необходимости можно изменить цвет фигуры и применить к объекту эффекты. Преимущества: простой и удобный интерфейс;

большая библиотека готовых шаблонов логотипов;

возможность применения различных эффектов на изображение;

инструмент для редактирования шрифтов. Недостатки: нет официальной поддержки русского языка.

Jeta Logo Designer Jeta Logo Designer — приложение для создания логотипа компании с большой библиотекой шаблонов, которые разделены по категориям. В ПО можно создать новый макет с нуля и использоваться встроенный каталог объектов, стиль которых можно изменить вручную. Утилита бесплатная, работает на операционной системе Windows (32 и 64 бит) и имеет интерфейс на английском языке. На первом этапе работы с программой нужно выбрать шаблон для логотипа из каталога. Шаблоны разделены по категориям. Можно загрузить сохраненный проект или создать новый. После выбора шаблона можно приступать к редактированию логотипа. Чтобы изменить текст, нужно дважды кликнуть на текстовом блоке макета. Откроется небольшое окно, в котором можно вставить произвольный текст, установить шрифт, толщину, наклон, расстояние между символами. В левой части редактора находится библиотека объектов. Здесь расположены различные геометрические фигуры, которые можно добавить в логотип. Кнопку "Edit Selected Objects" позволяет редактировать выбранные объекты. В правой части интерфейса находится раздел "Styles Library". Здесь можно выбрать стиль цвета добавленного объекта из библиотеки программы Jeta Logo Designer. Преимущества: бесплатная модель распространения;

удобный интерфейс;

встроенная библиотека объектов;

большой каталог готовых шаблонов логотипов;

библиотека стилей для объектов;

редактор шрифтов:

функция экспорта векторных изображений;

инструмент для печати готового результата. Недостатки: не поддерживается русский язык.

The Logo Creator The Logo Creator — небольшая утилита, которая позволяет создавать уникальные логотипы для брендов и организаций. С помощью программы можно создать макет лого в любом стиле, есть возможность редактирования уже готовых изображений, а полученный результат можно экспортировать в JPG, PNG и SWF. Приложение работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32/64 бит), язык интерфейса — английский, модель распространения — условно-бесплатная. Лицензионная версия The Logo Creator стоит 1360 рублей, но можно скачать бесплатную демо-версию. После запуска программы The Logo Creator нужно создать новый шаблон логотипа. Для этого перейти в раздел меню "File" — "New Template". Приложение попросит ввести название шаблона. Далее откроется новое окно создания логотипа. На первом этапе работы нужно добавить текст: название бренда, организации или слоган. Чтобы добавить текстовый блок на логотип нажмите "Add Text to Canvas". В левой части интерфейса откроется небольшое окно выбора цвета текста и уровня прозрачности. По завершению редактирования текста выберите инструмент "Format Canvas". Здесь можно изменить цвет фона логотипа, настроить ширину и высоту изображения. Преимущества: простой и удобный интерфейс;

низкая нагрузка на систему во время работы;

быстрый процесс создания логотипа. Недостатки: нет встроенной библиотеки готовых логотипов;

отсутствует официальная поддержка русского языка;

нет каталога объектов.