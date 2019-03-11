Логотип — один из самых важных элементов имиджа организации или бренда. Чтобы сейчас создать красивый и уникальный логотип, не требуется команда дизайнеров — при наличии базовых навыков дизайни и обращения с ПК можно воспользоваться специальными программами.
Adobe Photoshop
Adobe Photoshop — известная во всеми мире программа для работы с графическими изображениями. В приложении есть возможность создания логотипов и обработки фотографий, поддерживается работа со слоями и интеграция с мобильными устройствами. Утилита работает со всеми популярными форматами изображений, включая PNG, BMP, JPG и другие.
Программа совместима со всеми актуальными версиями Windows (32/64 бит), язык интерфейса — русский. Adobe Photoshop условно-бесплатный, лицензия стоит 644 рублей в месяц, но можно установить бесплатную ознакомительную версию на 30 дней.
После запуска графического редактора нужно создать новый проект. Для этого перейдите в раздел меню "Файл" - "Создать".
Откроется новое окно создания документа. Здесь нужно указать название макета, ширину и высоту в пикселях, установить разрешение, цветовой режим и содержимое фона. Чтобы продолжить работу, нажмите "Создать".
Теперь можно приступать к созданию логотипа. В левой части интерфейса расположена панель инструментов. Здесь можно выбрать функцию "Горизонтальный текст" и написать название компании или организации для логотипа.
В программу можно загрузить стороннее изображение: логотип или эмблему компании. Для этого нужно открыть раздел меню "Файл" - "Открыть".
С помощью инструмента "Кисть" можно нарисовать собственный элемент для логотипа или перекрасить задний фон макета.
Преимущества:
- простой и удобный интерфейс на русском языке;
- большой набор инструментов для создания и редактирования графических изображений;
- работа со всеми популярными форматами изображений;
- инструмент для печати созданных изображений.
Недостатки:
- нет встроенной библиотеки готовых шаблонов для быстрого создания логотипов.
Sothink Logo Maker
Sothink Logo Maker — приложение, которое специализируется на создании логотипов компаний и брендов. В библиотеке утилиты доступен большой выбор готовых шаблонов макетов, есть возможность выбора стиля и цветового оформления для логотипа и функция импорта векторных изображений.
Программа совместима с Windows (32/64 бит), интерфейс англоязычный, лицензия условно-бесплатная. Полная версия Sothink Logo Maker стоит 35 долларов, но также доступна бесплатная ознакомительную версия на 30 дней.
После запуска утилиты откроется окно, в котором нужно выбрать готовый шаблон для логотипа. Макеты разделены по категориям: business, technology, fashion, organization. Есть встроенный магазин логотипов, где можно купить шаблон за отдельную плату.
После выбора шаблона откроется редактор логотипа. На верхней панели инструментов расположен инструмент "Add Text" с помощью которого можно добавить новый текст или изменить существующий. Здесь есть возможность выбора стиля шрифта, семейства и размера.
В нижней части интерфейса находится раздел "Colors". Здесь можно изменить цвет фона логотипа. Для этого нужно выбрать один из доступных цветов в палитре и применить его на изображение.
Раздел "Effect" в левой части главного окна утилиты Sothink Logo Maker используется для применения различных эффектов на изображение: тени, выделение, градиент.
Можно добавить новые элементы для логотипа. Для этого нужно выбрать фигуру в правой части интерфейса. При необходимости можно изменить цвет фигуры и применить к объекту эффекты.
Преимущества:
- простой и удобный интерфейс;
- большая библиотека готовых шаблонов логотипов;
- возможность применения различных эффектов на изображение;
- инструмент для редактирования шрифтов.
Недостатки:
- нет официальной поддержки русского языка.
Jeta Logo Designer
Jeta Logo Designer — приложение для создания логотипа компании с большой библиотекой шаблонов, которые разделены по категориям. В ПО можно создать новый макет с нуля и использоваться встроенный каталог объектов, стиль которых можно изменить вручную. Утилита бесплатная, работает на операционной системе Windows (32 и 64 бит) и имеет интерфейс на английском языке.
На первом этапе работы с программой нужно выбрать шаблон для логотипа из каталога. Шаблоны разделены по категориям. Можно загрузить сохраненный проект или создать новый.
После выбора шаблона можно приступать к редактированию логотипа. Чтобы изменить текст, нужно дважды кликнуть на текстовом блоке макета. Откроется небольшое окно, в котором можно вставить произвольный текст, установить шрифт, толщину, наклон, расстояние между символами.
В левой части редактора находится библиотека объектов. Здесь расположены различные геометрические фигуры, которые можно добавить в логотип. Кнопку "Edit Selected Objects" позволяет редактировать выбранные объекты.
В правой части интерфейса находится раздел "Styles Library". Здесь можно выбрать стиль цвета добавленного объекта из библиотеки программы Jeta Logo Designer.
Преимущества:
- бесплатная модель распространения;
- удобный интерфейс;
- встроенная библиотека объектов;
- большой каталог готовых шаблонов логотипов;
- библиотека стилей для объектов;
- редактор шрифтов:
- функция экспорта векторных изображений;
- инструмент для печати готового результата.
Недостатки:
- не поддерживается русский язык.
The Logo Creator
The Logo Creator — небольшая утилита, которая позволяет создавать уникальные логотипы для брендов и организаций. С помощью программы можно создать макет лого в любом стиле, есть возможность редактирования уже готовых изображений, а полученный результат можно экспортировать в JPG, PNG и SWF.
Приложение работает на всех актуальных версиях операционной системы Windows (32/64 бит), язык интерфейса — английский, модель распространения — условно-бесплатная. Лицензионная версия The Logo Creator стоит 1360 рублей, но можно скачать бесплатную демо-версию.
После запуска программы The Logo Creator нужно создать новый шаблон логотипа. Для этого перейти в раздел меню "File" — "New Template".
Приложение попросит ввести название шаблона. Далее откроется новое окно создания логотипа. На первом этапе работы нужно добавить текст: название бренда, организации или слоган. Чтобы добавить текстовый блок на логотип нажмите "Add Text to Canvas".
В левой части интерфейса откроется небольшое окно выбора цвета текста и уровня прозрачности.
По завершению редактирования текста выберите инструмент "Format Canvas". Здесь можно изменить цвет фона логотипа, настроить ширину и высоту изображения.
Преимущества:
- простой и удобный интерфейс;
- низкая нагрузка на систему во время работы;
- быстрый процесс создания логотипа.
Недостатки:
- нет встроенной библиотеки готовых логотипов;
- отсутствует официальная поддержка русского языка;
- нет каталога объектов.
Logaster
Logaster — онлайн-сервис для создания профессиональных и уникальных логотипов. Все созданные логотипы сохраняются на серверах веб-приложения, а макеты создаются в автоматическом режиме.
Для работы с онлайн-сервисом требуется любой интернет-браузер с поддержкой технологии Flash. Язык интерфейса — русский. В бесплатной версии Logaster можно скачать созданный логотип маленького размера. Чтобы открыть полный доступ к инструменту, нужно купить лицензию за 599 рублей.
На первом этапе создания логотипа нужно указать название компании или бренда. Минимальная длина названия — 3 символа.
Далее онлайн-сервис предложит несколько различных вариантов дизайна логотипа на выбор. Список шаблонов можно отсортировать по категориям.
Чтобы выбрать макет, нажмите "Посмотреть и скачать". Откроется новое окно, в котором будет продемонстрировано, как логотип выглядит в реальной жизни. Нажмите "Скачать", чтобы сохранить полученное изображение на компьютер. Также можно поделиться логотипом в социальных сетях.
Преимущества:
- простой и удобный интерфейс на русском языке;
- возможность пользоваться онлайн-сервисом бесплатно;
- большой каталог готовых шаблонов.
Недостатки:
- нельзя создать собственный логотип с нуля.