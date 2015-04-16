The Logo Creator (The Creator) — небольшой графический редактор, специализирующийся на создании логотипов, визитных карточек, баннеров для сайтов и прочих малых графических изображений. Приложение работает в 32-х и 64-битных версиях ОС Windows XP, 7, Vista, 8/8.1, 10. Интерфейс выполнен на английском языке.

Создание логотипа в программе The Logo Creator

Основной упор в программе The Logo Creator сделан на функционал форматирования текста:

Множество доступных встроенных шрифтов, которые отсутствуют в системе (при необходимости можно использовать и системные шрифты).

Возможность переворачивания текста по горизонтали и/или вертикали, масштабирование, настройка расстояния между буквами и строками.

Два дополнительных режима наложения текста: по окружности и наклонности. В каждом из этих режимов предусмотрено по нескольку настраиваемых параметров отображения текста.

Различные функции по работе с цветом текста: инструмент «Пипетка», различные режимы выборки цвета (множество палитр), градиентное оформление текста (линейный и радиальный градиент), функция установки цвета шрифта на основе загруженного изображения (выбирается средний цвет), настройка уровня прозрачности текста.

Широкие возможности по настройке тени: угол отброса тени, расстояние между текстом и отбрасываемой тенью, установка цвета, прозрачности, степени размытия.

Отдельная функция настройки размытия цвета.

Функция оформления контура текста и другие возможности.

Функции обработки изображений:

Два способа добавления изображений в обработку: импорт файлов PNG, JPG или SWF и вставка изображения из буфера обмена (скриншоты или скопированные в буфер изображения с сайтов).

Настройка прозрачности, масштабирование (как всего изображения, так и по его ширине и/или высоте), поворот картинки на угол, зеркальное отображение по горизонтали/вертикали, скос изображения по оси X и/или Y.

Наложение на изображения монотонного и/или градиентного полупрозрачного (можно настроить) слоя.

Возможность наложения настраиваемых (цвет, прозрачность, дистанция и т.д.) теней.

Применения размытия к изображениям и другие возможности.

Готовый проект можно экспортировать в изображение формата PNG, JPG или SWF. Также у пользователей есть возможность сохранять свои наработки в качестве шаблонов, которые можно будет использовать в последующих проектах. При необходимости в программу можно добавить шаблоны, доступные для скачивания с официального сайта разработчиков The Logo Creator.