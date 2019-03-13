Мастер Визиток — программа для создания визиток, бейджей, дисконтных карт, клубных карт, подарочных сертификатов и других типов малогабаритной печатной продукции. Приложение поддерживает операционные системы Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит), интерфейс выполнен на русском языке.

Зачем нужен Мастер Визиток?

Приложение Мастер Визиток представляет собой узкоспециализированный графический редактор, в основной функционал которого входит размещение поверх изображений (фона визитки) различных объектов — небольших картинок, геометрических фигур и текста, а также подготовка созданного макета к распечатке. И этого более чем достаточно для создания дизайна визиток и любой другой малогабаритной печатной продукции.

Создание визиток на компьютере

Программа Мастер Визиток отличается максимальной простотой эксплуатации. Проектирование дизайна печатной продукции осуществляется буквально в несколько кликов, особенно, если для этих целей использовать встроенный мастер создания визиток. Процесс разработки дизайна визитных/дисконтных/клубных карт, подарочных сертификатов и т.д. состоит из следующих этапов (при использовании мастера):

Выбор типа карты (визитка, сертификат и т.д.).

Настройка форматы карточки. Можно выбрать один из стандартных размеров (Россия, США, международный ISO 7810 ID-1 либо под формат бумаги A8) либо установить произвольные габариты вручную. Также доступна опция настройки формата для печати в типографии с возможностью установки размера обреза (для компенсации сдвига листов в пачке при резке в типографии).

Ввод текстовых данных (можно пропустить шаг), которые будут отображены на визитке — ФИО, компания, должность и т.д.

Выбор шаблона для визитки. Во встроенной базе данных программы Мастер Визиток доступно более 570 готовых вариантов дизайна для создаваемой печатной продукции, распределенных по различным категориям.

У каждого шаблона имеется возможность настройки фона. Пользователь может выбрать какой-либо монотонный цвет, один из доступных вариантов текстуры либо установить картинку (выбрать из базы либо загрузить свою).

При необходимости можно выбрать/создать дизайн оформления обратной стороны визитной карточки.

В принципе, на этом процесс создания визитки при помощи мастера заканчивается. Останется только отправить ее на распечатку.

Создание собственного дизайна визиток

Программа Мастер Визиток позволяет создавать дизайн печатной продукции с нуля. Для этого предусмотрено все необходимое:

Добавление собственных изображений — фотографий или вообще любых картинок.

Добавление блоков с текстом. Можно выбрать подходящий размер и стиль шрифта, настроить угол поворота, установить цвет, градиент либо текстуру для заполнения текста.

Добавление геометрических фигур — сплошные и пунктирные линии, прямоугольники, стрелки и овалы. Каждая из фигур имеет собственные настройки оформления.

Добавление небольшого фрагмента карты проезда из Google Maps (полнофункциональная карта открывается прямо в программе).

А также QR-код, сгенерированный из пользовательского текста (любого, включая URL-ссылки).

Все это можно применять не только к создаваемым пользователем визиткам, но и к любому из доступных в программе шаблонов. Заготовленный шаблон также можно сохранить для использования в будущем.

Ведение базы данных с контактными данными

Все данные, указываемые на визитных карточках, можно сохранять в базе данных. Делается это в отдельном модуле программы путем заполнения тех или иных полей — «Компания», «ФИО», «Телефон», «Сайт» и множество других. Сохраненные записи в будущем могут использоваться для быстрого размещения на новых визитках.

Печать

В программе Мастер Визиток предусмотрен достаточно мощный инструмент подготовки проекта к печати с наглядным отображением расположения визитных карточек на листе бумаги. Пользователь может установить размер либо выбрать один из готовых форматов бумаги (вплоть до SRA3), определить ориентацию листа, указать размеры полей. Из приложения можно отправить подготовленный лист на печать, как на обычный принтер, так и на принтер с поддержкой двухсторонней печати.

Ограничения бесплатной версии

Программа Мастер Визиток является платным ПО. Бесплатная ознакомительная версия работает в течение 10 дней с момента установки с некоторыми функциональными ограничениями (невозможно добавление карт и QR-кодов, сохранение собственных шаблонов визиток и другие).