SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги The Logo Creator

В данном списке представлены программы для замены The Logo Creator. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на The Logo Creator, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Inkscape
Inkscape

Версия 1.3

Популярный векторный графический редактор

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Мастер Визиток
Мастер Визиток

Версия 10.0

Программа для создания визиток на компьютере

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
Мастер Открыток
Мастер Открыток

Версия 7.15

Удобная программа для создания открыток

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)