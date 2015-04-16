Мастер Открыток – программа для создания открыток, позволяющая не только нанести сразу несколько эффектов на выбранную фотографию, но и самостоятельно разработать открытку.

В базе Мастера Открыток содержатся сотни поздравлений в стихотворной форме и прозе, уникальные эффекты и ручная настройка изображений. При создании новой открытки можно воспользоваться красочным графическим редактором, включающим инструменты для редактирования картинок и изменения цветового баланса.

Программа является универсальным помощником в ситуации, когда нужно создать уникальную открытку или срочно распечатать поздравление. В программе заложена база готовых поздравлений, разбитых по категориям и праздникам.