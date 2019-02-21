Программы для удаления водяных знаков с фотографий

На фотографиях, загруженных с популярных фотостоков, часто присутствуют водяные знаки — логотипы компаний, имена или инициалы фотографов. С помощью специальных графических редакторов можно удалить эти водяные знаки без потери исходного качества изображения.

HitPaw Watermark Remover Условно-бесплатная программа HitPaw Watermark Remover — программа, целиком и полностью посвященная удалению водяных знаков, но не только с изображений, но и с видео. Это условно-бесплатное программное обеспечение. В бесплатной версии всего одно, но существенное ограничение — обработанное в приложении изображение нельзя сохранить (экспортировать). Впрочем, это ограничение можно обойти в случае с изображениями небольшого размера. Продемонстрируем работу с программой HitPaw Watermark Remover и по ходу дела объясним предназначение всех функций. Будем удалять полупрозрачный водяной знак, наложенный нами же на первое попавшееся изображение. Программой, кстати, поддерживаются наиболее распространенные их форматы — JPG/JPEG, PNG, BMP и WEBP. Открыв изображение, первым нужно выделить водяной знак. Всего в распоряжении пользователя имеются три инструмента выделения: прямоугольная область, произвольная область из ломаных линий и «Кисть», которая поможет справиться с выделением округлых ватермарок. И тут стоит отметить, что программа позволяет использовать все три инструмента выделения одновременно, причем в разных областях изображения (т.е. если водяных знаков несколько, то их всех можно будет удалить разом, даже если они имеют разные размеры и геометрические формы). Самое быстрое решение — использование прямоугольного выделения : Но если требуется достичь более качественного результата, то водяной знак лучше всего закрасить «Кистью». Это впоследствии позволит снизить или вовсе устранить заметность процедуры удаления ватермарки. Для выделения водяного знака «Кистью» изображение предварительно нужно увеличить, воспользовавшись соответствующей функцией (или просто удерживаем «Ctrl» и крутим колесико мыши): Теперь нам осталось выбрать режим (на деле — алгоритм), который будет использовать программа для затирания водяного знака. Их три: «Гладкая заливка», «Крайняя заливка» и «Ремонт текстуры». Как именно они работают — для нас неважно. Ведь мы можем поочередно опробовать каждый из режимов. Если результат не устраивает — просто отменяем последнее действие над изображением (в данном случае — применение того или иного алгоритма), затем используем следующий режим по списку. Так выглядит результат работы режима «Гладкая заливка»: Пробуем следующий алгоритм, предварительно воспользовавшись кнопкой «Предыдущий шаг» или стандартной комбинацией клавиш для отмены действия «Ctrl + Z». В результате применения алгоритма «Крайняя заливка» получилось вот что: Снова отменяем действие и используем последний в списке режим «Ремонт текстуры»: Для наглядности сравним результаты работы всех алгоритмов: По всей видимости, лучший результат показала функция «Гладкая заливка». Оно и понятно, т.к. данный режим как раз и нужен для удаления водяных знаков с однородного фона. Однако полностью со своей задачей не справился ни один из режимов. Не страшно. Просто повторяем процедуру, выделив оставшиеся фрагменты водяного знака и также поочередно используя тот или иной режим затирания. В нашем случае, кстати, лучший результат показал алгоритм «Ремонт текстуры». Вот итог: Если не всматриваться пристально, то удаленный водяной знак вообще не заметен. Но никто не запрещает прогнать изображение через процедуру затирания ватермарки еще раз. К сожалению, мы не можем сохранить результат работы, т.к. для этого программу HitPaw Watermark Remover нужно купить. Но, как отмечалось вначале, это ограничение можно обойти. Просто делаем снимок области экрана, используя любую программу для создания скриншотов (например, ScreenShooter) и уже с ее помощью сохраняем изображение без водяного знака в файл. Если же оно имеет большой размер, увеличиваем его в HitPaw Watermark Remover до максимума, делаем скриншот только обработанной зоны с ватермаркой и вставляем его в графический редактор, в котором отрыто исходное изображение, наложив в качестве "заплатки" на область с водяным знаком.

Adobe Photoshop Условно-бесплатная программа Adobe Photoshop — программа для создания и редактирования графических изображений всех популярных форматов: JPEG, BMP, GIF, PNG. Утилита поддерживает большое количество эффектов и функций, включая возможность удаления водяных знаков с фотографий. Программа совместима со всеми актуальными версиями Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения Adobe Photoshop — условно-бесплатная. Лицензионная версия ПО стоит 644 рубля в месяц, но можно загрузить бесплатную пробную версию на 30 дней. После запуска программы откроется главное окно, в котором находятся все инструменты для работы с изображениями. На первом этапе нужно загрузить фотографию с водяным знаком. Для этого следует перейти в раздел меню "Файл" - "Открыть". Теперь пользователи могут приступать к удалению водяного знака. Для этого нужно выбрать кисть "Точечная восстанавливающая кисть", который находится на панели инструментов. Также выбрать этот инструмент можно нажав клавишу "J" на клавиатуре. Далее нужно зажать клавишу "ALT" и выбрать область картинки, которой пользователи будут скрывать водяной знак. В качестве этой области выступает фон логотипа. После этого пользователям нужно замазать водяной знак с помощью инструмента "Точечная восстанавливающая кисть". Преимущества: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

большой набор инструментов для редактирования графических изображений;

поддержка всех популярных форматов фотографий;

возможность работы с 3D-изображениями. Недостатки: нет инструмента для восстановления старых фотографий.

Teorex Inpaint Условно-бесплатная программа Teorex Inpaint — программа, которая используется для удаления лишних элементов с графических изображений (водяных знаков, логотипов, текста, царапин, пыли и т.д.). В программе есть возможность восстановления старых фотографий и инструмент для удаления дефектов кожи. Утилита имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и интерфейс на русском языке. Модель распространения приложения Teorex Inpaint — условно-бесплатная. Лицензия стоит 20 долларов, но можно использовать бесплатную пробную версию. На начальном этапе работы с графическим редактором необходимо загрузить фотографию с водяным знаком. Для этого следует воспользоваться функцией "Открыть", которая расположена на верхней панели инструментов. После этого нужно выбрать инструмент "Маркер", который находится в левой части интерфейса. С помощью маркера пользователям следует закрасить водяной знак на фотографии. После выделения водяного знака можно приступать к его удалению. Для этого необходимо нажать кнопку "Стереть", которая расположена на верхней панели инструментов. Через секунду водяной знак исчезнет с фотографии. Получившийся результат можно сохранить на компьютер. Для этого используется функция "Сохранить как". Изображение можно экспортировать в 4 форматах: PNG, JPEG, BMP, TIFF. Преимущества: простой и удобный интерфейс на русском языке;

возможность восстановления старых фотографий;

быстрое удаление водяных знаков;

функция устранения дефектов кожи;

сохранение фотографий в 4 форматах:

возможность просмотра оригинального изображения. Недостатки: не поддерживается работа с 3D-изображениями.