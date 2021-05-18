HitPaw Watermark Remover — программа для удаления водяных знаков с видео и изображений. Это условно-бесплатное приложение с функциональными ограничениями в бесплатной версии. Программа HitPaw Watermark Remover подходит для компьютеров под управлением Windows 7/8/8.1/10/11 (поддерживаются только 64-битные ОС). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Также у программы есть онлайн-версия: hitpaw.ru/watermark-remover-online.html

Удаление водяных знаков через HitPaw Watermark Remover

Единственное предназначение программы HitPaw Watermark Remover — удаление водяных знаков (ватермарок) из видео (в т.ч. и динамических — перемещающихся по экрану) и изображений различных форматов. По сути, это узкоспециализированный видеоредактор, позволяющий накладывать на выделенный пользователем участок видео графический объект, который маскирует/скрывает/затирает водяной знак под собой. То же самое делает и встроенный графический редактор.

В программе HitPaw Watermark Remover предусмотрено несколько алгоритмов (отдельно для видео и изображений) удаления водяных знаков — какой из них применять, зависит от содержимого видео/изображения и местоположения ватермарки. Однако приложение может отображать результат применения того или иного алгоритма в режиме реального времени, благодаря чему пользователю не нужно каждый раз экспортировать видео-/фотоматериалы.

Приложение HitPaw Watermark Remover поддерживает следующие форматы мультимедиа:

Видео: MP4, MKV, FLV, F4V, MOV, WMV, WEBM, 3GP, RMVB, AVI, M4V, MPEG, TS и MTS.

Изображения: JPG, JPEG, PNG, BMP и WEBP.

Функции программы HitPaw Watermark Remover

Первым делом отметим способность программы HitPaw Watermark Remover удалять сразу несколько водяных знаков, как с видео, так и с изображений — пользователю нужно лишь создать и настроить требуемое количество выделений.

Касательно алгоритмов затирания ватермарок. Для удаления знаков из видео можно выбрать один из 4-х:

Гладкая заливка (единственный режим, доступный в бесплатной версии программы). Накладывает поверх водяного знака прямоугольную сетку с динамически меняющимися цветами, зависящими от цвета фона позади него. Размытие по Гауссу. То же, что и в предыдущем случае, только вместо сетки накладывается смазанная прямоугольная область. Цвет заливки. Пользователь сам определяет цвет, которым следует замаскировать водяной знак. Заполнение штампа. Водяной знак заменяется выделенным фрагментом, выделенным пользователем в том же видео.

Отдельно отметим функцию удаления динамических, т.е. перемещающихся по кадру водяных знаков. Пользователю нужно лишь указать время и место, откуда ватермарка перемещается, и время и место, где она впоследствии оказывается — все остальное HitPaw Watermark Remover сделает автоматически. Если же водяной знак перемещается не плавно, а скачками, то можно создавать дополнительные области выделений, а затем применять к ним опцию удаления динамической ватермарки с другими настройками.

Функции по части удаления водяных знаков с изображений:

Три способа выделения ватермарок на изображении: прямоугольная область, произвольная область из замкнутой ломаной линии и выделения при помощи кисти.

Алгоритм удаления водяных знаков «Гладкая заливка», накладывающий смазанную прямоугольную область с цветами, близкими к цветам фона.

«Крайняя заливка» — похожий способ только с использованием градиентной заливки.

«Ремонт текстуры». Это наиболее эффективный и длительный по времени работы алгоритм, обеспечивающий наилучшую маскировку ватермарки путем заполнения выделенной области текстурой, находящейся рядом с водяным знаком.

Программа HitPaw Watermark Remover распространяется по подписке. На момент написания обзора ее стоимость для одного компьютера составляла $4,99 в месяц.