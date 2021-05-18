HitPaw Watermark Remover — программа для удаления водяных знаков с видео и изображений. Это условно-бесплатное приложение с функциональными ограничениями в бесплатной версии. Программа HitPaw Watermark Remover подходит для компьютеров под управлением Windows 7/8/8.1/10/11 (поддерживаются только 64-битные ОС). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Также у программы есть онлайн-версия: hitpaw.ru/watermark-remover-online.html
Удаление водяных знаков через HitPaw Watermark Remover
Единственное предназначение программы HitPaw Watermark Remover — удаление водяных знаков (ватермарок) из видео (в т.ч. и динамических — перемещающихся по экрану) и изображений различных форматов. По сути, это узкоспециализированный видеоредактор, позволяющий накладывать на выделенный пользователем участок видео графический объект, который маскирует/скрывает/затирает водяной знак под собой. То же самое делает и встроенный графический редактор.
В программе HitPaw Watermark Remover предусмотрено несколько алгоритмов (отдельно для видео и изображений) удаления водяных знаков — какой из них применять, зависит от содержимого видео/изображения и местоположения ватермарки. Однако приложение может отображать результат применения того или иного алгоритма в режиме реального времени, благодаря чему пользователю не нужно каждый раз экспортировать видео-/фотоматериалы.
Приложение HitPaw Watermark Remover поддерживает следующие форматы мультимедиа:
- Видео: MP4, MKV, FLV, F4V, MOV, WMV, WEBM, 3GP, RMVB, AVI, M4V, MPEG, TS и MTS.
- Изображения: JPG, JPEG, PNG, BMP и WEBP.
Функции программы HitPaw Watermark Remover
Первым делом отметим способность программы HitPaw Watermark Remover удалять сразу несколько водяных знаков, как с видео, так и с изображений — пользователю нужно лишь создать и настроить требуемое количество выделений.
Касательно алгоритмов затирания ватермарок. Для удаления знаков из видео можно выбрать один из 4-х:
- Гладкая заливка (единственный режим, доступный в бесплатной версии программы). Накладывает поверх водяного знака прямоугольную сетку с динамически меняющимися цветами, зависящими от цвета фона позади него.
- Размытие по Гауссу. То же, что и в предыдущем случае, только вместо сетки накладывается смазанная прямоугольная область.
- Цвет заливки. Пользователь сам определяет цвет, которым следует замаскировать водяной знак.
- Заполнение штампа. Водяной знак заменяется выделенным фрагментом, выделенным пользователем в том же видео.
Отдельно отметим функцию удаления динамических, т.е. перемещающихся по кадру водяных знаков. Пользователю нужно лишь указать время и место, откуда ватермарка перемещается, и время и место, где она впоследствии оказывается — все остальное HitPaw Watermark Remover сделает автоматически. Если же водяной знак перемещается не плавно, а скачками, то можно создавать дополнительные области выделений, а затем применять к ним опцию удаления динамической ватермарки с другими настройками.
Функции по части удаления водяных знаков с изображений:
- Три способа выделения ватермарок на изображении: прямоугольная область, произвольная область из замкнутой ломаной линии и выделения при помощи кисти.
- Алгоритм удаления водяных знаков «Гладкая заливка», накладывающий смазанную прямоугольную область с цветами, близкими к цветам фона.
- «Крайняя заливка» — похожий способ только с использованием градиентной заливки.
- «Ремонт текстуры». Это наиболее эффективный и длительный по времени работы алгоритм, обеспечивающий наилучшую маскировку ватермарки путем заполнения выделенной области текстурой, находящейся рядом с водяным знаком.
Программа HitPaw Watermark Remover распространяется по подписке. На момент написания обзора ее стоимость для одного компьютера составляла $4,99 в месяц.