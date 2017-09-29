Remove Logo Now — программа для удаления водяных знаков с видео. Приложение предназначено для установки на ПК под управлением Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 (x86/x64), есть поддержка русского языка.
Remove Logo Now — условно-бесплатная программа. Без приобретения лицензии программа позволяет обработать только часть видео.
Для удаления водяного знака с фотографий воспользуйтесь этой инструкцией.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ REMOVE LOGO NOW?
Remove Logo Now — довольно мощная программа, имеющая несколько простых в использовании инструментов для удаления водяных знаков с видео, как на всей его продолжительности, так и на определенных интервалах. Делается это следующим образом:
- Пользователь выбирает подходящий для его конкретного случая инструмент выделения водяного знака. Их три:
- Инструмент «Маркер» с настраиваемым радиусом позволяет отметить водяной знак путем закрашивания нужной области видео.
- Инструмент «Прямоугольное выделение» для выделения прямоугольной области.
- Инструмент «Лассо», предназначенный для выделения произвольной замкнутой области. Если пользователь случайно выделил лишнее или выделение необходимо подкорректировать, всегда можно воспользоваться инструментом «Очистить выделение».
- Некоторые водяные знаки (закодированные, но не наложенные на видео) программа может находить и выделять самостоятельно. Для этого используется инструмент «Найти Логотип».
- Если водяной знак отображается в виде всего несколько секунд/минут/часов, рекомендуется установить временной интервал (функция «Выбрать интервалы»). Это позволит задействовать инструмент удаления логотипа только на протяжении установленного времени. Если этого не сделать, то размытая область будет отображаться от начала и до конца видео (даже если водяной знак в выделенной области отсутствует). Временных интервалов можно задействовать несколько.
- Далее останется нажать на кнопку «Начать». Запустится процесс удаления логотипа, на что потребуется время (зависит от формата и качества видео).
На самом деле, программа Remove Logo Now не выполняет удаление водяных знаков в привычном понимании этого слова. Она просто закрашивает его цветами, которые окружают логотип, т.е. маскирует. В итоге, в области, где он был расположен, можно наблюдать эффект размытия или затенения картинки с разной степенью заметности. Но других способов быстрого (именно быстрого) удаления логотипов на данный момент, к сожалению, не существует.
НАЛОЖЕНИЕ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ В REMOVE LOGO NOW
Видеоредактор Remove Logo Now можно использовать и в "обратном направлении", т.е. не для удаления, а наложения водяных знаков. В качестве последних пользователь может использовать текст либо любое изображение. Отображение обоих типов водяных знаков можно тонко настроить:
- Выбрать расположение в любой области видео.
- Установить угол разворота.
- Настроить степень прозрачности.
- Установить временной интервал отображения логотипа.
- Для текстовых водяных знаков можно настроить размер и стиль шрифта, применить эффекты тени и свечения с возможность настройки интенсивности/цвета и т.д.
- Для логотипов-изображений можно задать размер.
Программа Remove Logo Now позволяет накладывать на видео неограниченное количество логотипов одновременно. Можно управлять их расположением друг относительно друга (передний/задний план).
СОХРАНЕНИЕ ВИДЕО В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТАХ И КОНВЕРТАЦИЯ
Редактор Remove Logo Now может работать с множеством популярных форматов видео — AVI, MOV, M1V, MP2, SVCD, FLV, MP4, M2V, DVD, SWF, 3GP, MKV, WMV и RM10. Видео в перечисленных форматах можно не только импортировать, но и экспортировать, попутно настроив такие параметры как битрейт, фреймрейт и тип используемого кодека. Эти же параметры применимы к аудио.
Программу Remove Logo Now можно использовать и как видеоконвертер. Достаточно импортировать в него файл, а затем сохранить в нужном формате, не выполняя никаких других действий.