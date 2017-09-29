Remove Logo Now — программа для удаления водяных знаков с видео. Приложение предназначено для установки на ПК под управлением Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 (x86/x64), есть поддержка русского языка.

Remove Logo Now — условно-бесплатная программа. Без приобретения лицензии программа позволяет обработать только часть видео.

Для удаления водяного знака с фотографий воспользуйтесь этой инструкцией.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ REMOVE LOGO NOW?

Remove Logo Now — довольно мощная программа, имеющая несколько простых в использовании инструментов для удаления водяных знаков с видео, как на всей его продолжительности, так и на определенных интервалах. Делается это следующим образом:

Пользователь выбирает подходящий для его конкретного случая инструмент выделения водяного знака. Их три: Инструмент «Маркер» с настраиваемым радиусом позволяет отметить водяной знак путем закрашивания нужной области видео. Инструмент «Прямоугольное выделение» для выделения прямоугольной области. Инструмент «Лассо», предназначенный для выделения произвольной замкнутой области. Если пользователь случайно выделил лишнее или выделение необходимо подкорректировать, всегда можно воспользоваться инструментом «Очистить выделение».

Некоторые водяные знаки (закодированные, но не наложенные на видео) программа может находить и выделять самостоятельно. Для этого используется инструмент «Найти Логотип».

Если водяной знак отображается в виде всего несколько секунд/минут/часов, рекомендуется установить временной интервал (функция «Выбрать интервалы»). Это позволит задействовать инструмент удаления логотипа только на протяжении установленного времени. Если этого не сделать, то размытая область будет отображаться от начала и до конца видео (даже если водяной знак в выделенной области отсутствует). Временных интервалов можно задействовать несколько.

Далее останется нажать на кнопку «Начать». Запустится процесс удаления логотипа, на что потребуется время (зависит от формата и качества видео).

На самом деле, программа Remove Logo Now не выполняет удаление водяных знаков в привычном понимании этого слова. Она просто закрашивает его цветами, которые окружают логотип, т.е. маскирует. В итоге, в области, где он был расположен, можно наблюдать эффект размытия или затенения картинки с разной степенью заметности. Но других способов быстрого (именно быстрого) удаления логотипов на данный момент, к сожалению, не существует.

НАЛОЖЕНИЕ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ В REMOVE LOGO NOW

Видеоредактор Remove Logo Now можно использовать и в "обратном направлении", т.е. не для удаления, а наложения водяных знаков. В качестве последних пользователь может использовать текст либо любое изображение. Отображение обоих типов водяных знаков можно тонко настроить:

Выбрать расположение в любой области видео.

Установить угол разворота.

Настроить степень прозрачности.

Установить временной интервал отображения логотипа.

Для текстовых водяных знаков можно настроить размер и стиль шрифта, применить эффекты тени и свечения с возможность настройки интенсивности/цвета и т.д.

Для логотипов-изображений можно задать размер.

Программа Remove Logo Now позволяет накладывать на видео неограниченное количество логотипов одновременно. Можно управлять их расположением друг относительно друга (передний/задний план).

СОХРАНЕНИЕ ВИДЕО В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТАХ И КОНВЕРТАЦИЯ

Редактор Remove Logo Now может работать с множеством популярных форматов видео — AVI, MOV, M1V, MP2, SVCD, FLV, MP4, M2V, DVD, SWF, 3GP, MKV, WMV и RM10. Видео в перечисленных форматах можно не только импортировать, но и экспортировать, попутно настроив такие параметры как битрейт, фреймрейт и тип используемого кодека. Эти же параметры применимы к аудио.

Программу Remove Logo Now можно использовать и как видеоконвертер. Достаточно импортировать в него файл, а затем сохранить в нужном формате, не выполняя никаких других действий.