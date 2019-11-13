Photo Stamp Remover – простая утилита для удаления различных логотипов, артефактов, дат, подписей и водяных знаков (ватермарков) с изображений. Также инструмент может стереть более крупные предметы, такие как зонт за заднем плане или прохожего, случайно оказавшегося в кадре.

Операции в Photo Stamp Remover выполняются в автоматическом режиме. Для этого используется технология закрашивания объекта текстурой, сформированной из оттенков пикселей, окружающих предмет. Таким образом, вместо кропотливой работы в Фотошопе можно получить необходимый результат за пару кликов мышкой.